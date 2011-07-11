Eset, tüketici güvenliği alanında 2010 yılının en çok büyüyen firması oldu

Endüstrinin önemli araştırma kuruluşlarından Gartner'ın hazırladığı son rapora göre, tüketici güvenliği alanında 2010 yılının en çok büyüyen firması; NOD32 Antivirus, Smart Security ve Mac kullanıcıları için Cybersecurity yazılımlarının arkasındaki isim olan Eset oldu.

Gartner'ın raporuna göre 2010 yılında Eset, %51.10 oranında büyüme kaydetmeyi başarırken; tüketici güvenliği pazarı %13 büyüyerek 16.6 milyar dolara ulaştı. Firmanın tepe yöneticisi Richard Marko ise, yaptıkları çalışmaların Gartner tarafından takdir edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Eset, ayrıca, Steam'in her ay düzenli olarak yaptığı "Steam Hardware & Software" anketinde Nisan 2011 itibariyle oyunseverlerin en çok tercih ettiği ikinci (%8.81 oran ile) güvenlik yazılımı olurken; birincilik koltuğunda ise %16 ile avast bulunuyor.