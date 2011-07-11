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Eset, tüketici güvenliği alanında 2010 yılının en çok büyüyen firması oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,3b
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25
Anti Virus
Shady
Haber Editörü
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Endüstrinin önemli araştırma kuruluşlarından Gartner'ın hazırladığı son rapora göre, tüketici güvenliği alanında 2010 yılının en çok büyüyen firması; NOD32 Antivirus, Smart Security ve Mac kullanıcıları için Cybersecurity yazılımlarının arkasındaki isim olan Eset oldu.

Gartner'ın raporuna göre 2010 yılında Eset, %51.10 oranında büyüme kaydetmeyi başarırken; tüketici güvenliği pazarı %13 büyüyerek 16.6 milyar dolara ulaştı. Firmanın tepe yöneticisi Richard Marko ise, yaptıkları çalışmaların Gartner tarafından takdir edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Eset, ayrıca, Steam'in her ay düzenli olarak yaptığı "Steam Hardware & Software" anketinde Nisan 2011 itibariyle oyunseverlerin en çok tercih ettiği ikinci (%8.81 oran ile) güvenlik yazılımı olurken; birincilik koltuğunda ise %16 ile avast bulunuyor.


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manyakurt 8 yıl en beğenilen
Bir keresinden arkadaşımdan msn den bilinçli olarak bir virüs programı almıştım. Bu durdukça harici diskinizde yer kaplayan cinsten birşey. Sırf anti virüslerimizi teset etmek için onda norton vardı sanırım tam hatırlamıyorum. Aldım virüs dosyasını masa üstüne kopyaladım. Direk eset ile tarattım virüs olarak görmedi :D 2-3 gün sonra c: sürücüsü yarılanmıştı, tuttum sürükleyip çöpe bırakmıştım sorunum düzelmişti. Böyle kocaman, vasıfsız bir virüsü bile bulamamıştı eset bu benim tecrübem :D
Bir keresinden arkadaşımdan msn den bilinçli olarak bir virüs programı almıştım. Bu durdukça harici diskinizde yer kaplayan cinsten birşey. Sırf anti virüslerim...
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oknnrcn 4 yıl
bence bitdefender total security 2015 iyi bir antivirus. 12.90 TL kargo bedava bir yerde görüm ama hatırlayamadım. hızlıal.com yada hepsiburada olabilir.
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ALLAME.1 4 yıl
Avastın yeni çıkan uygulaması programı ikiye katlıyor
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Ink 5 yıl
avira iyi mi
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bymcso58 5 yıl
ARKADAÇLAR BANA KALİTELİ VE TAM SÜRÜM VİRÜS PROGRAMI LAZIM NE TAVSİYE EDERSİNİZ ??????
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isimsiz485 7 yıl
yhaw bu lanet eset bni deli edecek eset 4 kullanıcısıyım ve parola istiyor benden silemiyorum programı dosyalarımı tomatik siliyor yardım
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octaduce888 7 yıl
Yanlış yönlendirme yapmayın.Şuanda en az bellek yiyen virüs programı Eset.
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FourierSeries 7 yıl octaduce888
octaduce888

Yanlış yönlendirme yapmayın.Şuanda en az bellek yiyen virüs programı Eset.
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EE bu onun iyi olduğunu mu gösteriyor yani
. Hem az bellek yemesi artık o kadar da önemli değil bellekler çok ucuzladı neredeyse her bilgisayarda 4gb ram görmek mümkün.
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DH Misafiri 7 yıl
Eset hem sistemi yormuyor hemde sağlam bir antivirüs programı benim gözümde.Kasperskynin bulamadığı virüsü Esetin bulduğunuda çok iyi bilirim.Sizler antivirüs programını test etceğinize ilk önce Eset değilde başka bir virüs programı kurun.Sonra silin Eseti kurun bakalım onun bulamadığı virüsü Eset nasıl buluyor.Yanlış yönlendirme yapmayın.Şuanda en az bellek yiyen virüs programı Eset.
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FourierSeries 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Eset hem sistemi yormuyor hemde sağlam bir antivirüs programı benim gözümde.Kasperskynin bulamadığı virüsü Esetin bulduğunuda çok iyi bilirim.Sizler antivirüs programını test etceğinize ilk önce Eset değilde başka bir virüs programı kurun.Sonra silin Eseti kurun bakalım onun bulamadığı virüsü Eset nasıl buluyor.Yanlış yönlendirme yapmayın.Şuanda en az bellek yiyen virüs programı Eset.



Nod32 yi yükleyip dedeler sitesine girin bakalım engelleyebiliyor mu virüsü? Bir de Avast free ile deneyin. Bakalım hangisi daha sağlam.
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DH Misafiri 7 yıl
VIPRE diyorum,başka bi şey demiyorum.
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er_net 7 yıl
nod 32 den uzak durun derim ben bizzat bilgisayarımı alırken adam gibi koruma sağlasın diye lisanslı olarak satın almıştım ama fos çıktı daha lisansı bitmeden microsoft essential yükledim uzun zamandır onu kullanıyorum virüsleri bazen eset silemiyor eset bundan 4-5 sene çok iyiydi fakat artık eskisi gibi iyi değil eğer illa ben lisanslı bir ürün alacağım diyorsanız kayspersky i önerebilirim arkadaşlar bende i3 3gb ddr 3 ram li bilgisayar var onda kasacağını düşündüğüm için almamıştım...en azından vereceğiniz paraya değer arkadaşlar...
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bilgisepetim 8 yıl
beyler nod32 yi tek geçerim
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ENBÜYÜKTÜRKATATÜRK 8 yıl
sakın eset'İ indirmeyin ben eset kullanıyordum bir gün comodo internet security 2011 pro indiriyim dedim bide ne göreyim 3 trojan ve değişik türlerde virüs sakın eset'i bilgisayarınıza kurmayın
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NuKe_MaNia 8 yıl
avast mı birinci onun daha çok fırın ekmek yemesi gerekiyor.
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maxser 8 yıl ENBÜYÜKTÜRKATATÜRK
ENBÜYÜKTÜRKATATÜRK

sakın eset'İ indirmeyin ben eset kullanıyordum bir gün comodo internet security 2011 pro indiriyim dedim bide ne göreyim 3 trojan ve değişik türlerde virüs sakın eset'i bilgisayarınıza kurmayın

güvenlik yazılımlarını bu şekilde test etmek yanlış. birkaç ay sora kullandıgın virüs programını kaldır yerine eseti kur comado nun bulamdıgı bir çok virüsü veya trojanı esetin buldugunu göreceksin yani hangisini kurarsan kur mutlaka yeni kurulan eskinin atladıgı bişeyler buluyor
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