Eset, tüketici güvenliği alanında 2010 yılının en çok büyüyen firması oldu

Endüstrinin önemli araştırma kuruluşlarından Gartner'ın hazırladığı son rapora göre, tüketici güvenliği alanında 2010 yılının en çok büyüyen firması; NOD32 Antivirus, Smart Security ve Mac kullanıcıları için Cybersecurity yazılımlarının arkasındaki isim olan Eset oldu.
Gartner'ın raporuna göre 2010 yılında Eset, %51.10 oranında büyüme kaydetmeyi başarırken; tüketici güvenliği pazarı %13 büyüyerek 16.6 milyar dolara ulaştı. Firmanın tepe yöneticisi Richard Marko ise, yaptıkları çalışmaların Gartner tarafından takdir edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.
Eset, ayrıca, Steam'in her ay düzenli olarak yaptığı "Steam Hardware & Software" anketinde Nisan 2011 itibariyle oyunseverlerin en çok tercih ettiği ikinci (%8.81 oran ile) güvenlik yazılımı olurken; birincilik koltuğunda ise %16 ile avast bulunuyor.
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EE bu onun iyi olduğunu mu gösteriyor yani . Hem az bellek yemesi artık o kadar da önemli değil bellekler çok ucuzladı neredeyse her bilgisayarda 4gb ram görmek mümkün.
Nod32 yi yükleyip dedeler sitesine girin bakalım engelleyebiliyor mu virüsü? Bir de Avast free ile deneyin. Bakalım hangisi daha sağlam.
güvenlik yazılımlarını bu şekilde test etmek yanlış. birkaç ay sora kullandıgın virüs programını kaldır yerine eseti kur comado nun bulamdıgı bir çok virüsü veya trojanı esetin buldugunu göreceksin yani hangisini kurarsan kur mutlaka yeni kurulan eskinin atladıgı bişeyler buluyor
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