Evinizde hava kalitesini ölçebileceğiniz Netatmo Weather Station ülkemizde satışa sunuldu





Dış ortam ölçümleri konusunda başarılı çözümler geliştiren ve güneş ışınlarını ölçebilen giyilebilir bir cihazını MWC 2014 etkinliğinde lanse eden Netatmo, övgü alan ürünlerinden birisini ülkemizde satışa sunduğunu duyurdu.





Netatmo Weather Station, hem içeride hem de dışarıdaki hava kalitesini gözlemleyerek günlük aktivitelerinizi planlamanıza yardımcı oluyor. Sistem iki adet modülden oluşuyor. Bir modül dışarıyı diğer modül de içeriyi kontrol ediyor. Uyumlu iOS ve Android uygulaması ile de ölçümler izlenebiliyor ve bazı konularda uyarı verilebiliyor.





Örneğin evinizdeki karbondioksit aşırı düzeye ulaştığında mobil cihazınıza gelen uyarı ile evinizi havalandırmak üzere harekete geçebilirsiniz. Veya dışarıdaki havanın kalitesini ölçerek aktiviteleriniz için en uygun zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.





Ayrıca uygulama çevrimiçi veritabanına bağlanarak bölgenizdeki gerçek zamanlı hava kalitesini, hava durumunu, basınç değerlerini de ölçebiliyorsunuz. Cihazlar 4 adet AAA pil ile çalışıyor. Sistem 449.90 TL perakende fiyatı ile satışa sunuldu.