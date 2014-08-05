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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Evinizde hava kalitesini ölçebileceğiniz Netatmo Weather Station ülkemizde satışa sunuldu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Evinizde hava kalitesini ölçebileceğiniz Netatmo Weather Station ülkemizde satışa sunuldu

Dış ortam ölçümleri konusunda başarılı çözümler geliştiren ve güneş ışınlarını ölçebilen giyilebilir bir cihazını MWC 2014 etkinliğinde lanse eden Netatmo, övgü alan ürünlerinden birisini ülkemizde satışa sunduğunu duyurdu.

Netatmo Weather Station, hem içeride hem de dışarıdaki hava kalitesini gözlemleyerek günlük aktivitelerinizi planlamanıza yardımcı oluyor. Sistem iki adet modülden oluşuyor. Bir modül dışarıyı diğer modül de içeriyi kontrol ediyor. Uyumlu iOS ve Android uygulaması ile de ölçümler izlenebiliyor ve bazı konularda uyarı verilebiliyor. 

Örneğin evinizdeki karbondioksit aşırı düzeye ulaştığında mobil cihazınıza gelen uyarı ile evinizi havalandırmak üzere harekete geçebilirsiniz. Veya dışarıdaki havanın kalitesini ölçerek aktiviteleriniz için en uygun zaman dilimini değerlendirebilirsiniz. 

Ayrıca uygulama çevrimiçi veritabanına bağlanarak bölgenizdeki gerçek zamanlı hava kalitesini, hava durumunu, basınç değerlerini de ölçebiliyorsunuz. Cihazlar 4 adet AAA pil ile çalışıyor. Sistem 449.90 TL perakende fiyatı ile satışa sunuldu. 

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Müfit1970 3 yıl
Bu alet çok iyi. Meraklısına tavsiye ederim
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Mr.Legend 4 yıl
Hmm havadaki karbondioksit oranı %50 yi geçmiş iyisi mi çıkmayayım dışarı bugün
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nomadmaster 4 yıl
istediğim bir alet fakat kullanıcı memnuniyeti iyi gözükmüyor, 2. versiyona belki.
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kartalaraz 4 yıl
ortam ölçümü kötüyse moral bozucu bir hal alabilir... psikolojik sonuçlar ortaya çıkabilir...
ayrıca bu teknoloji ilerde tlf sensör olarak eklenir...
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nepasvior 4 yıl
Bizim evde sıcaklığı ölçecek 5 liralık termometre yok, adamlar hava kalitesi diyor
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Gece772 4 yıl
Bu cihazın temizleme olayı nasıl olacak peki !
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MrKemal17 4 yıl Gece772
Gece772

Bu cihazın temizleme olayı nasıl olacak peki !


Temizlenmesine gerek var mı ki?
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