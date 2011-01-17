Evolve III firması üç işletim sistemli tablet bilgisayar hazırlıyor

Üzerinde iki farklı işletim sistemine yer verilen tablet bilgisayar ve netbook'ları daha önce görmüştük ancak böylesine ilk defa rastlıyoruz. Avustralya merkezli Evolve III firması tarafından hazırlanan 10-inç boyutundaki Intel Atom tabanlı yeni tablet, üç farklı işletim sistemiyle geliyor ve kullanıcılara farklı platform deneyimlerini tek bir cihazda sunuyor.

Intel'in 1.83GHz'de çalışan Atom N475 işlemcisinden güç alan tablet, 2GB DDR3 bellek ve 64GB SSD depolama sürücüsü ile geliyor. Ekran kartı olarak işlemciy entegre GMA 3150 ile gelen sistem, WiFi, 3G, 1.3MP çözünürlüğünde kamera, iki adet USB portu,mini VGA konnektörü ve microSD kart slotu gibi özelliklere sahip.

14mm kalınlığında ve 835 gram ağırlığında olan tablet, Windows 7, Android ve MeeGo işletim sistemleri kurulu olarak geliyor ve kullanıcılar başlangıçta hangi işletim sistemini alıştırabileceklerini seçebiliyorlar. Evolve III firması tarafından yakında satışa sunulması beklenen çok platformlu yeni tabletin son kullanıcı satı fiyatı ise henüz açıklanmadı.