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Evolve III firması üç işletim sistemli tablet bilgisayar hazırlıyor

8 yıl
10,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Evolve III firması üç işletim sistemli tablet bilgisayar hazırlıyor
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Üzerinde iki farklı işletim sistemine yer verilen tablet bilgisayar ve netbook'ları daha önce görmüştük ancak böylesine ilk defa rastlıyoruz. Avustralya merkezli Evolve III firması tarafından hazırlanan 10-inç boyutundaki Intel Atom tabanlı yeni tablet, üç farklı işletim sistemiyle geliyor ve kullanıcılara farklı platform deneyimlerini tek bir cihazda sunuyor.

Intel'in 1.83GHz'de çalışan Atom N475 işlemcisinden güç alan tablet, 2GB DDR3 bellek ve 64GB SSD depolama sürücüsü ile geliyor. Ekran kartı olarak işlemciy entegre GMA 3150 ile gelen sistem, WiFi, 3G, 1.3MP çözünürlüğünde kamera, iki adet USB portu,mini VGA konnektörü ve microSD kart slotu gibi özelliklere sahip.

14mm kalınlığında ve 835 gram ağırlığında olan tablet, Windows 7, Android ve MeeGo işletim sistemleri kurulu olarak geliyor ve kullanıcılar başlangıçta hangi işletim sistemini alıştırabileceklerini seçebiliyorlar. Evolve III firması tarafından yakında satışa sunulması beklenen çok platformlu yeni tabletin son kullanıcı satı fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Evolve III firması üç işletim sistemli tablet bilgisayar hazırlıyor
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umutarslan.com 8 yıl
bu tip cihazlara ios kurulsa ne güzel olur :D bütün tartışmalar biter.
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0tt0m@n 8 yıl

umutarslan.com

bu tip cihazlara ios kurulsa ne güzel olur :D bütün tartışmalar biter.


Bilgisayarlara mac OS X kuruluyorda ne oluyor ? Kaç kişi kurduktan sonra devamlı kullanıyor

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DH Misafiri 8 yıl
koyamaz ki hangi atom işlemci ion suz hd video oynatabilmiş?
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Batuist 8 yıl
3 işletim sistemi koyma fikri hiç fena değil ama donanım olarak arm tabanlı bir sistem kullansaymış ve windowstan vazgeçip sadece android ve meegooyu tercih etseymiş bence daha çekici bir ürün olurmuş...
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gun 8 yıl
Haklisiniz. Bu tur cihazlarda beklenen birsey. Ancak netbook icin olan sistemi tablete koyarsan boyle oluyor. İntel ozel bir islemci gelistirmeden arm ile mucadele edemez.
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0tt0m@n 8 yıl
GMA3150 mi? Şaka herhalde. Donanımsal H.264 video çözme bile yok. Madem düzgün birşey yaptın, adam gibi GPU koy be kardeşim.
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