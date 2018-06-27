Excalibur G750 Oyuncu Dizüstüsü inceleme "GTX 1070 testte"

Bu videoda Casper'ın Excalibur serisinden GTX1070'li G750'nin spor araç çizgilerini baz alan tasarımına göz atıyoruz, ekranını, işlemcisini, SSD'sini her şeyini test edip oyunlarla sınıyoruz.

Kutusundan dizüstünün kendisi, 230W’lık büyük ve ağır bir adaptör, ki gücü için normal ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, iki yıl garantili dizüstü.

38.5cm eninde, 26.6cm derinliğinde ve 2.9cm kalınlığındaki dizüstü 2.8kg ağırlığında. Rakibi 2.5cm kalınlığında ve 2.5kg ağırlığındaki Asus ROG GL503VS’den ağır ve kalın, 4cm kalınlığında ve 2.94kg ağırlığındaki MSI GT62VR 7RE’den hafif ve ince, özetle taşınabilirlik anlamında ortada bir yerlerde.



Kapağı fırçalı alüminyum kaplamalı, hissiyatı, görünümü hoş. İki şerit halinde sabit renkli aydınlatmalar var. İşlenen hatlar, keskin ve köşeli yapı derken güçlü bir tasarım dili var.



Spor araç egzozu tasarımlı, sıcak havanın tahliye edildiği havalandırma ızgaraları arkaya bakıyor, buraya bir artı, kişisel beğenilerime hitap etti açıkçası. Siyah-gri ikilisi bence kırmızı-mavi gibi renklere göre çok daha oturaklı, zevk renk meselesi tabii.



Altı sert plastik, genişçe bir yüzey havalandırma için ayrılmış, esnemiyor, çatırtı çuturtu yok, dizüstünde kullanırken de kolay kolay örtmezsiniz bu ızgaraları.



Solda sırasıyla güç girişi, ki jack açılı, ele müdahele etmiyor, havalandırma ızgarası, buradan hava alıyor, sıcak hava üflemiyor yani, iki USB 3.1 portu, bir 3.5mm combo jack ve bildirim LED’leri var.



Sağda Gigabit RJ-45, HDMI ve Mini Display portu, bir USB 3.1 daha, Type C portu ve kart okuyucuyu görüyoruz. USB portlarından en azından biri hızlı şarj destekli olsa, dizüstü kapalıyken şarj edebilse güzel olurdu açıkçası.



Kart okuyucuyla 80MB/saniye bir hıza ulaştım, içerik üreten biri olarak gayet iyi. Display Port üzerinden ASUS PG248Q’ya FHD 180Hz görüntü aktarabildim, rekabetçi oyuncular için önemli bir şey bu, HDMI portu 4K da destekli ama 60Hz ile sınırlı.



Şahsi testim, kapak açılışı, testi layıkıyla geçti Casper G750, yalpalamadan tek elle açılıyor. Menteşeler sertler ama güven veren bir sertlik bu, dizüstüyü sarssanız da olduğu yerde kalıyor ekran.



Altında üstü siyah, beyaz kenarları aydınlatmayla renklenen çiklet bir klavye var. Mat yüzeyliler, yeterince tutucular. Normalden biraz daha ağırlar, basma noktaları çok derin değil, basınca yumuşak bir yüzeye indiğini hissediyorsunuz ve sessiz bir klavye. Bölgesel RGB aydınlatmalı, 3 bölgeye ayrılmış. İstediğiniz rengi seçebiliyorsunuz, birkaç efekt var ama mesela dalga efekti, akıcılıktan uzak, pek parlak değil aydınlatma ve renkler de doygun değil.



Touchpad geniş ve şekilli, plastik pürüzsüz bir yüzeyi var, ayrıca klikleri yok. Tıklarken biraz sert ama içeri çok gömülmediğinden kötü bir görünüm oluşturmuyor. Hızı, tepkiselliği, akıcılığı, pek rahat değil açıkçası, işiniz düşünce iş görür diyelim. RGB aydınlatmalı, rengini değiştirebilirsiniz, isterseniz sürekli açık, isterseniz tıklayınca bir süre yanıyor, ortalama bir parlaklığı var ve bence hoş.



Klavye etrafı metal malzemeden, esneme yok, çatırtı çuturtu yok. Oluşan ısı WASD’ye de bileğe de yansımıyor, bilek klavyeden bir tık yüksek, genel olarak bir oyuncu için uzun maratonlar rahat.



15.6 inç AU Optronics üretimi 4K 60Hz Mat IPS LCD bir ekran. İnce çerçevelerden söz edemiyoruz, köşeli hatları var. Renkler doğruluktan yana ve yeterince canlı, beyazlar sorunsuz, siyahları beğendim, derinler. Dizi-film, YouTube, içerik tüketmesi keyifli. Oyun tarafında TN kadar hızlı değil ama rekabetçi bir oyuncu olarak çok da müteessir olmadım.

300 nit parlaklık kapalı alanlar için gayet iş görür, bakış açıları sorunsuz, renk sapması kayda değmeyecek kadar az.

Dizüstünün kalbinde 7. nesil i7 7700HQ var, 4 çekirdek 4 izlekli bir işlemci, Turbo ile çekirdek başına 3.8GHz’e kadar çıkabiliyor, 4 çekirdek için 3.3-3.4GHz arası. GPU tarafında Pascal mimarili, 8GB GDDR5 bellekli GTX1070 var, özetle bir dizüstüde kullanılabilecek en güçlü ikinci ekran kartı.

Oyun testlerine geçelim, Rise of the Tomb Raider. FHD’de 97, 2K’da 64, 4K’da 32 kare/saniye aldı.



Dirt Rally. FHD’de 109, 2K’da 100, 4K’da 60 kare/saniye. Yeni bir oyun değil tabii ama 4K’da seveni için hem keyifli hem de akıcı.



Witcher 3, FHD2de 75, 2K’da 54 ve 4K’da 30 kare/saniye, FHD ve 2K’da akıcı, 4K’da oynanabilirlik sınırında diyebiliriz.

Hitman, FHD’de 91, 2K’da 74 ve 4K’da 42 kare/saniye aldı.



Deus Ex Mankind: Divided, FHD’de 43, 2K’da 28, 4K’da 14 kare/saniye, ağır bir oyun zaten.



Assassins Creed Origins, FHD’de 65, 2K’da 53 ve 4K’da 30 kare/saniye elde etti, FHD ve 2K’da benzer skorlar var, akıcı deneyim FHD’de ama 2K da hiç fena değil.



Far Cry Primal. FHD’de 85, 2K’da 59 ve 4K’da 31 kare/saniye.



Güncel bir oyun, Far Cry 5’te ise FHD’de 86, 2K’da 63 ve 4K’da 32 kare/saniye elde etti, GTX1070 ve i7 7700HQ güçlü bir paket.



Tom Clancy’s The Division, FHD’de 78, 2K’da 55 ve 4K’da 30 kare/saniye.



Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands’de FHD’de 49, 2K’da 37 ve 4K’da 22 kare/saniye aldı sistem.



CS:GO, FHD’de 217, 2K’da 206 ve 4K’da 175 kare/saniye, 144Hz bir monitöre bağlasanız yine istediğinizi alırsınız kısacası.



League of Legends, FHD’de 134, 2K’da 107 ve 4K’da 90 kare/saniye, ARAM haritası normal haritaya göre daha yorucu bunu belirteyim.



Overwatch, görüntüleri iyi bir rekabetçi oyun, FHD’de 125, 2K’da 90, 4K’da 47 kare/saniye aldı, FHD ve 2K’da gayet tatmin edici sonuçlar bunlar.



PUBG’de FHD’de 73, 2K’da 45 ve 4K’da 26 kare/saniye, bir üst GTX1080’de 35 kare/saniye civarı alıyor 4K’da, ne kadar optimize edilse de PUBG yorucu bir oyun.



3D Mark TimeSpy testini de gerçekleştirdim, karşılaştırma yapmak için gayet tutarlı bir ölçüt.



Özetle, FHD ve 2K oyunculukta başarılı, dediğim gibi yüksek Hz’li bir monitör bağlayıp keyfinizi katlayabilirsiniz ama 4K, 4K dizüstünde GTX1080Ti bile olsanız kolay bir iş değil.



Tüm bu oyun maratonundan sonra işlemci 99, ekran kartı da 78 dereceye ulaştı. Ekran kartı serin kaldı, işlemci hız düşmedi, bir kısım rakibi bu ısıya ulaşmadan 2.9GHz civarına çekiliyor. Fanların gürültüsü bir oyuncu dizüstüsünden beklenebileceği gibi, sinirinize dokunacak kadar değil ama gürültülü. Yalnız boştayken fanlardan biri yine de devrede, düşük devirde ama devrede, duyuyorsunuz.



Elimdeki G750’de 32GB 2400MHz DDR4 RAM ve 512GB SSD/1TB HDD kurulumu var. SSD M.2 formunda Samsung PM871, 500MB/saniye yazma ve okuma hızına sahip, 4K performansı bir SSD’nin pek etkileyici değil ama genel kullanımda, oyunlarda, üretkenlik yazılımlarında sistemi seri tutmak için fazlasıyla yeterli. HDD WD Blue serisi 5400RPM bir HDD, okuma yazma hızı normal, en önemlisi de sessiz ve oyunları depolamak için yeterince hızlı.



Hoparlörler. 2 tane 2W klavyenin üstünde kullanıcıya, bir de aşağıya bakan 3W’lık subwoofer’dan oluşan 2.1 bir kurulum. Maksimum sesi için ortalama diyebilirim, distorsiyon yok. Dinamik aralığı, detay ayrımı güzel, tizler yeterince berrak, gümbür gümbür değil ama bas seslerin tınısı kulağa güzel geliyor. Dizi-film izlerken patlama çatlama sesleri, çevreselliği iyi, oyunlarda silah sesleri vurgulu. Kısaca fiyat segmentinden beklediğimi aldım.



Batarya. %50 ekran ışığıyla internette sörf, bol bol yazı, YouTube, Spotify, yani günlük bir kullanımla 3.5 saat civarı bir ekran süresi alabiliyorsunuz. GTX1070’li bir dizüstü için iyi. Oyun performansı istiyorsanız adaptörü bağlayacaksınız

Wi-Fi çözümü Intel AC8265, çoğu rakibi 7265’li. 2.4 ve 5GHz bantlarında menzil ve hız anlamında sorunsuz, rekabetçi oyunlarda gecikmeden yana sorun yaşamazsınız. Bluetooth 4.2 ile geldiğini de ekleyeyim.



Casper G750. Kullanılan malzemeyi, tutunca verdiği içi dolu, o sağlam hissini, özellikle de spor araba tasarımını, köşeli çizgilerini beğendim, zevk renk meselesi tasarım. Donanım anlamında 7.nesil 4 çekirdekli i7 7700HQ bir oyuncu için gayet yeterli, 8. nesil 6. çekirdekli i7 8750H’in farkı özellikle üretkenlik yazılımlarında. Eleştiri anlamında açıkçası klavyenin biraz daha mekanik hissiyatlı, aydınlatmasının daha canlı olmasını beklerdim. Beklediğim şey de GTX1070’i doyurabilecek 4K 60Hz değil de mesela FHD 120Hz bir ekrandı açıkçası.

Bu videonun yayınladığı tarih itibarıyla elimizdeki versiyonun fiyatı 11 bin lira. Benzer fiyatlı, benzer donanım kurulumuna sahip rakibi HP Omen ve benzerlerinden avantajlı G750’nin fiyatı. lFreedos, 16GB RAM ve 256GB SSD’li versiyonu, elimizdeki full versiyonuna göre, fiyat farkına göre daha mantıklı. Bir rakibi, FHD 120Hz panelli ama SSD’siz Asus ROG GL503’e terfi etmek için yaklaşık 1000 lira daha vermeniz gerekiyor gibi gibi. Uzun lafın kısası, Casper G750 Fiyat/Performansı başarılı bir dizüstü ama FHD 120Hz mi, yoksa 4K 60Hz mi, bir oyuncu olarak bunun sizin için ne kadar önemli olduğuna karar vermeniz gerek.

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