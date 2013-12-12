Eye-Fi'ın mobil cihazlara özel olarak hazırladığı hafıza kartı Mobi, Windows desteğine kavuştu





2006 yılından beri piyasada bulunan ve kullanıcıların dijital fotoğraf makineleri ile çektikleri fotoğrafları, bilgisayar ya da diğer mobil cihazlara kablosuz olarak aktarabilmesine imkan tanıyan hafıza kartlarına imza atan Eye-Fi, geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu "Mobi" isimli modeline Windows desteğini getirdi.

Kullanılacağı ortamda başka kablosuz internet bağlantısına gerek duymadan kendi oluşturduğu ağ üzerinden bağlantı sağlayan ve şimdiye kadar sadece iOS ve Android işletim sistemli cihazlara kablosuz olarak veri aktarımı yapabilen Mobi, firmanın yayınladığı yeni yazılım ile artık Windows işletim sistemli cihazlarla da bağlantı kurabiliyor, veri aktarımı yapabiliyor. Şimdilik beta aşamasında olduğu ve Eye-Fi Mobi sahiplerine ücretsiz olarak verildiği belirtilen yazılım, Windows RT sürümlerinde çalışma gösteremiyor. Ayrıca benzer bir yazılımının kısa süre içerisinde Mac sistemlere de geleceği müjdeleniyor.

Class 10 performans derecelendirmesine sahip kartın 8GB'lık versiyonu 50$, 16GB'lık versiyon ise 80$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

http://mashable.com/2013/12/12/eye-fi-mobi-windows/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=rss&utm_reader=feedly