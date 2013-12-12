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Eye-Fi'ın mobil cihazlara özel olarak hazırladığı hafıza kartı Mobi, Windows desteğine kavuştu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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2006 yılından beri piyasada bulunan ve kullanıcıların dijital fotoğraf makineleri ile çektikleri fotoğrafları, bilgisayar ya da diğer mobil cihazlara kablosuz olarak aktarabilmesine imkan tanıyan hafıza kartlarına imza atan Eye-Fi, geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu "Mobi" isimli modeline Windows desteğini getirdi.
Kullanılacağı ortamda başka kablosuz internet bağlantısına gerek duymadan kendi oluşturduğu ağ üzerinden bağlantı sağlayan ve şimdiye kadar sadece iOS ve Android işletim sistemli cihazlara kablosuz olarak veri aktarımı yapabilen Mobi, firmanın yayınladığı yeni yazılım ile artık Windows işletim sistemli cihazlarla da bağlantı kurabiliyor, veri aktarımı yapabiliyor. Şimdilik beta aşamasında olduğu ve Eye-Fi Mobi sahiplerine ücretsiz olarak verildiği belirtilen yazılım, Windows RT sürümlerinde çalışma gösteremiyor. Ayrıca benzer bir yazılımının kısa süre içerisinde Mac sistemlere de geleceği müjdeleniyor.
Class 10 performans derecelendirmesine sahip kartın 8GB'lık versiyonu 50$, 16GB'lık versiyon ise 80$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

http://mashable.com/2013/12/12/eye-fi-mobi-windows/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=rss&utm_reader=feedly Yorum Yaz
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muhamnet 5 yıl
Ürün gayet kullanışlı. 8 gb lik olanını kullanıyorum ve çektiğim fotoğraf birkaç saniyede telefonumda oluyor. Daha güzeli; telefonun gps sensörü ile gps tagging yapıyor fotoğrafa. Sadece bu işe yarayan nikon aparatı bile 70 $ civarında.
@mklkrc nickli Mikail adlı süper arkadaş efendi tan aldim.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
sony buna benzer birşey yaptı en azından bilindik marka fiyatları karşılaştırmak lazım
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Bradley Cooper 5 yıl
gerçekten çok güzel düşünülmüş bir özellik. telefondan bilgisayara olayını dropbox ile çözmüştüm ama kameram yok maalesef
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