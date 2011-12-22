Facebook, 2011'in en iyi oyunlarını açıkladı

Facebook'un dünyanın çevrimiçi nüfusunun neredeyse yarısına hitap etmesi, sosyal oyunların da ayrı bir pazar haline gelmesine sebep oldu. Firmaların büyük yatırımlar yaptığı sosyal oyunlar, Zynga gibi küçük girişimleri 7 milyar dolarlık dev şirketlere dönüştürdü.





Sayısız yeni oyunun platforma dahil olduğu 2011 yılı için Facebook en iyi oyunlar listesini yayınladı. Oyunların sıralaması günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısına göre değil, beğeni, tavsiye ve aktif kullanıcı sayısı kriterlerine göre hazırlandı.





Böyle olunca liste tam tersi bir sıralamaya sahne oldu. Facebook'un aylık 48.8 milyon aktif oyuncu ile en çok oynanan oyunu Cityville listede 3. sırada yer buldu. 8.5 milyon aylık kullanıcıya sahip Gardens of Time yapımı en çok tavsiyeyi alarak 1. sıraya oturdu. Diğer iddialı bir oyun Sims Social ise ikinci sıraya yerleşti.





Farmville, Zynga Poker, Mafia Wars gibi geçen yılın popüler oyunları bu yıl listede yok. 2011 yılında çıkan oyunlar daha çok ilgi gördü. Zynga ise yine ağırlığını devam ettiriyor. 2011 yılının en çok ilgi gören ilk on oyunu şöyle:





Gardens of Time (Playdom)

The Sims Social (EA)

Cityville (Zynga)

DoubleDown Casino (DoubleDown Entertainment)

Indiana Jones Adventure World (Zynga)

Words With Friends (Zynga)

Bingo Blitz (Buffalo Studios)

Empires & Allies (Zynga)

Slotomania-Slot Machines (Playtika)

Diamond Dash (wooga)