Facebook, 2011'in en iyi oyunlarını açıkladı

Haber Editörü
Facebook'un dünyanın çevrimiçi nüfusunun neredeyse yarısına hitap etmesi, sosyal oyunların da ayrı bir pazar haline gelmesine sebep oldu. Firmaların büyük yatırımlar yaptığı sosyal oyunlar, Zynga gibi küçük girişimleri 7 milyar dolarlık dev şirketlere dönüştürdü.
Sayısız yeni oyunun platforma dahil olduğu 2011 yılı için Facebook en iyi oyunlar listesini yayınladı. Oyunların sıralaması günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısına göre değil, beğeni, tavsiye ve aktif kullanıcı sayısı kriterlerine göre hazırlandı.
Böyle olunca liste tam tersi bir sıralamaya sahne oldu. Facebook'un aylık 48.8 milyon aktif oyuncu ile en çok oynanan oyunu Cityville listede 3. sırada yer buldu. 8.5 milyon aylık kullanıcıya sahip Gardens of Time yapımı en çok tavsiyeyi alarak 1. sıraya oturdu. Diğer iddialı bir oyun Sims Social ise ikinci sıraya yerleşti.
Farmville, Zynga Poker, Mafia Wars gibi geçen yılın popüler oyunları bu yıl listede yok. 2011 yılında çıkan oyunlar daha çok ilgi gördü. Zynga ise yine ağırlığını devam ettiriyor. 2011 yılının en çok ilgi gören ilk on oyunu şöyle:
Gardens of Time (Playdom)
The Sims Social (EA)
Cityville (Zynga)
DoubleDown Casino (DoubleDown Entertainment)
Indiana Jones Adventure World (Zynga)
Words With Friends (Zynga)
Bingo Blitz (Buffalo Studios)
Empires & Allies (Zynga)
Slotomania-Slot Machines (Playtika)
Diamond Dash (wooga)
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Bu nasıl bir mantıktır?? üye sayısı salt tekil kişi sayısını vermez ki? hadi sahte hesapları geçtim kurumsal hesaplara ne demeli? böyle bir ifadeyi Türkiyenin en büyük teknoloji sitesinde yazan bir kişinin kullanması olacak şey değil.. Şuraya çok değil 2 yıllık üyeyi koyun böylesi çocuksu ve basit bir hatayı yapmaz.. yuh diyorum.. Gerçekten yuh diyorum ve kınıyorum.. sırf edebi bir metinle cümle kurmaya çalışarak haber girişi yapcam diye bu kadar cahilce yazı yazılabilir mi? bu yazıyı yazan kişinin bile en az 3 tane sahte üyeliği bile vardır.. hayır bunu forumdan bir kişi yazsa umursamam ama burada haber başlığı altında yazan birinin daha bilinçli ve hassas davranmasını beklerim. çok ciddiyetsiz bir davranış.. Cümle kurmayı bilmiyorsanız gidin ya diksiyon dersi alın yada iletişim fakültesi bitirin haber yazcam diye ne yazdığını bilmemezlik gibi bir lüksünüz olamaz..