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Facebook, 2011'in en iyi oyunlarını açıkladı

7 yıl
3,8b
1
14
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un dünyanın çevrimiçi nüfusunun neredeyse yarısına hitap etmesi, sosyal oyunların da ayrı bir pazar haline gelmesine sebep oldu. Firmaların büyük yatırımlar yaptığı sosyal oyunlar, Zynga gibi küçük girişimleri 7 milyar dolarlık dev şirketlere dönüştürdü.

Sayısız yeni oyunun platforma dahil olduğu 2011 yılı için Facebook en iyi oyunlar listesini yayınladı. Oyunların sıralaması günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısına göre değil, beğeni, tavsiye ve aktif kullanıcı sayısı kriterlerine göre hazırlandı.

Böyle olunca liste tam tersi bir sıralamaya sahne oldu. Facebook'un aylık 48.8 milyon aktif oyuncu ile en çok oynanan oyunu Cityville listede 3. sırada yer buldu. 8.5 milyon aylık kullanıcıya sahip Gardens of Time yapımı en çok tavsiyeyi alarak 1. sıraya oturdu. Diğer iddialı bir oyun Sims Social ise ikinci sıraya yerleşti.

Farmville, Zynga Poker, Mafia Wars gibi geçen yılın popüler oyunları bu yıl listede yok. 2011 yılında çıkan oyunlar daha çok ilgi gördü. Zynga ise yine ağırlığını devam ettiriyor. 2011 yılının en çok ilgi gören ilk on oyunu şöyle:

Gardens of Time (Playdom)
The Sims Social (EA)
Cityville (Zynga)
DoubleDown Casino (DoubleDown Entertainment)
Indiana Jones Adventure World (Zynga)
Words With Friends (Zynga)
Bingo Blitz (Buffalo Studios)
Empires & Allies (Zynga)
Slotomania-Slot Machines (Playtika)
Diamond Dash (wooga)

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Batuist 7 yıl en beğenilen
Facebook'un dünyanın çevrimiçi nüfusunun neredeyse yarısına hitap etmesi,

Bu nasıl bir mantıktır?? üye sayısı salt tekil kişi sayısını vermez ki? hadi sahte hesapları geçtim kurumsal hesaplara ne demeli? böyle bir ifadeyi Türkiyenin en büyük teknoloji sitesinde yazan bir kişinin kullanması olacak şey değil.. Şuraya çok değil 2 yıllık üyeyi koyun böylesi çocuksu ve basit bir hatayı yapmaz.. yuh diyorum.. Gerçekten yuh diyorum ve kınıyorum.. sırf edebi bir metinle cümle kurmaya çalışarak haber girişi yapcam diye bu kadar cahilce yazı yazılabilir mi? bu yazıyı yazan kişinin bile en az 3 tane sahte üyeliği bile vardır.. hayır bunu forumdan bir kişi yazsa umursamam ama burada haber başlığı altında yazan birinin daha bilinçli ve hassas davranmasını beklerim. çok ciddiyetsiz bir davranış.. Cümle kurmayı bilmiyorsanız gidin ya diksiyon dersi alın yada iletişim fakültesi bitirin haber yazcam diye ne yazdığını bilmemezlik gibi bir lüksünüz olamaz..
Facebook'un dünyanın çevrimiçi nüfusunun neredeyse yarısına hitap etmesi,Bu nasıl bir mantıktır?? üye sayısı salt tekil kişi sayısını vermez k...
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HggR 7 yıl
empire allies de materyal toplamak tam bir işkence fake hesaplarda olmasa bu oyun oynanmaz diğerleride tabiki :))
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Bar10ist 7 yıl
Napsınlar ?! Bu oyunlar olmasa facebook a giren olmayacak.
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JohnLord 7 yıl
facebookun üye sayısı daha çin etmiyo neden bahsediyosunuz :D dünya nüfusu falan
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Mellkor 7 yıl
Hicbirini oynamiyorum en iyi 10 etmez bence bunlar. Yas ortalamalarini aciklasinlar
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agrkan 7 yıl JohnLord
NeverJames

facebookun üye sayısı daha çin etmiyo neden bahsediyosunuz :D dünya nüfusu falan

O da ederse zaten "Ülke olsa Dünya'nın en kalabalık ülkesi olurdu" diye haberleri yapılır
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filozof80 7 yıl
bıraktım bu face oyunlarını.
biraz oynuyorsun yok arkadaş ekle komşu ekle bunu gönder şunu gönder bilmem ne
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Facebook'un dünyanın çevrimiçi nüfusunun neredeyse yarısına hitap etmesi,

Bu nasıl bir mantıktır?? üye sayısı salt tekil kişi sayısını vermez ki? hadi sahte hesapları geçtim kurumsal hesaplara ne demeli? böyle bir ifadeyi Türkiyenin en büyük teknoloji sitesinde yazan bir kişinin kullanması olacak şey değil.. Şuraya çok değil 2 yıllık üyeyi koyun böylesi çocuksu ve basit bir hatayı yapmaz.. yuh diyorum.. Gerçekten yuh diyorum ve kınıyorum.. sırf edebi bir metinle cümle kurmaya çalışarak haber girişi yapcam diye bu kadar cahilce yazı yazılabilir mi? bu yazıyı yazan kişinin bile en az 3 tane sahte üyeliği bile vardır.. hayır bunu forumdan bir kişi yazsa umursamam ama burada haber başlığı altında yazan birinin daha bilinçli ve hassas davranmasını beklerim. çok ciddiyetsiz bir davranış.. Cümle kurmayı bilmiyorsanız gidin ya diksiyon dersi alın yada iletişim fakültesi bitirin haber yazcam diye ne yazdığını bilmemezlik gibi bir lüksünüz olamaz..
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wıtchkıng 7 yıl
@Eagle Claw
Acaba denemediğiniz oyunun zevkli olmadığını nerden anladınız?
Edit:İmla
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oyuncu11790 7 yıl
çoğu iş ortamında oynanan oyunlar zaten genelde okey kağıt oyunları tercih ediliyor
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Recharged 7 yıl
Facebook oyunları içerisinde okey dışında denediğim oyun olmadı.Bunların zevkli olduğunu düşünmüyorum.
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FrioVentus 7 yıl
Google+nın shadow fighter oyunu hepsini ezer geçer.
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