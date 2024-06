Game of Thrones mobil oyunu geliyor: İşte ilk fragman

Zynga, mobil cihazlar için yeni Game of Thrones oyununun 25 Temmuz’da çıkacağını duyurdu. Eşleştirmeye dayalı savaş oyunu olacak Game of Thrones: Legends, App Store ve Google Play’de resmî olarak erişime açıldı.

Game of Thrones: Legends ön kayıtları açıldı

HBO adına Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından resmî olarak lisanslanan Game of Thrones: Legends, hem ikonik Emmy ödüllü hem de Altın küre ödüllü Game of Thrones ve House of the Dragon dizisinden karakterler ve içerikleri bünyesinde barındıracak.

Game of Thrones Legends’da oyuncular, Demir Taht'ı ele geçirmek için Westeros'taki görevleri tamamlayacak. Jon Snow, Rhaenyra Targaryen, Hound, Ser Criston Cole ve Arya Stark gibi şampiyonlardan oluşan bir takım kurup geliştirecek.

Zynga, “Game of Thrones: Legends, hayranları ve oyuncuları, hem son derece stratejik hem de inanılmaz derecede keyifli bir yolculukta en sevdikleri Westeros karakterleri, etkinlikleri ve mekanlarıyla her gün etkileşime girmeye davet ediyor.” diyor.

3’lü eşleştirme temelli bulmaca savaş oyunu Game of Thrones Legends, App Store ve Google Play’de ön kayda açıldı.

Mobil için Game of Thrones Legends geliyor: İşte ilk fragman