Game of Thrones mobil oyunu geliyor: İşte ilk fragman

Zynga, mobil cihazlar için yeni Game of Thrones oyununun 25 Temmuz’da çıkacağını duyurdu. Eşleştirmeye dayalı savaş oyunu olacak Game of Thrones: Legends, App Store ve Google Play’de resmî olarak erişime açıldı.
Game of Thrones: Legends ön kayıtları açıldı
HBO adına Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından resmî olarak lisanslanan Game of Thrones: Legends, hem ikonik Emmy ödüllü hem de Altın küre ödüllü Game of Thrones ve House of the Dragon dizisinden karakterler ve içerikleri bünyesinde barındıracak.
Game of Thrones Legends’da oyuncular, Demir Taht'ı ele geçirmek için Westeros'taki görevleri tamamlayacak. Jon Snow, Rhaenyra Targaryen, Hound, Ser Criston Cole ve Arya Stark gibi şampiyonlardan oluşan bir takım kurup geliştirecek.
Zynga, “Game of Thrones: Legends, hayranları ve oyuncuları, hem son derece stratejik hem de inanılmaz derecede keyifli bir yolculukta en sevdikleri Westeros karakterleri, etkinlikleri ve mekanlarıyla her gün etkileşime girmeye davet ediyor.” diyor.
3’lü eşleştirme temelli bulmaca savaş oyunu Game of Thrones Legends, App Store ve Google Play’de ön kayda açıldı.
Game of Thrones: Legends RPG Games Ücretsiz 211,5 MB
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.