Facebook Home video inceleme "Hayat Cebinizde"

Genel Yayın Yönetmeni
|Gene htc oneyi öne cıkarmışlar.
|Amacinne fb daha neyin pesindesin telefonuda kullanmayip fb mu kullanalim patlasin su fp artik msn gibi suyu cikti iyice
|facebook telefonu ama facebookta gezinirken takılmalar oluyo
|MEsut Çevik Şu saçma sunumu yapmayı bırakmalı görüşündeyim. Unutulmaz 10 telefondada bunu yapmıştı. Nini gibi uykum geliyo
| 6. sürüm güncellemesiyle Facebook iOS'ta çok iyi durumda, Google+ uygulamasıyla rekabet edebilir düzeye geldi.
Facebook Home data kullanımı, sistemi yavaşlatması gibi sebeplerle gereksiz, ayrıca sürekli dikkat dağıtacaktır.
|Yine mi Angry Birds ya !!!!
|İlginç bir sistem..ios ve androidler'in çoğu desteklemiyor..
| Facebook kullanıcısı olmadığım halde imrendirdi. Gerçekten çok hoş.
Edit: Ekleme
|Çok sanatsal bir video olmuş.
|Nereye baksam facebook, her an facebook... Tahammül edemem sanırım.
|Hiç hoşuma gitmedi..
|İnternet kullanımı(hayatı) facebook'dan ibaret olanlar için güzel bir uygulama.
M: Selam
E: Selam bro
M: Selam
M: Kanka facebook home denemesi yapıyorum.
Mesut Bey One ailesi demiş HTC One dememiş kaldı ki inceleme One X+ üzerinde yapılmış.
Tamam biz de genç, ergen olduk ama bu arkadaşlar neyin kafasını yaşıyorlarsa 100KM yanına yaklaşmadık arkadaş.
Uygulamaya gelince sadece Facebook kesmez, Twitter, Google+ gibi takip edilen tüm sosyal platformların iç içe olduğu bir arayüz şart.