Facebook Home video inceleme "Hayat Cebinizde"

Facebook'un yeni Android arayüzü Facebook Home'u sizler için inceledik. Şimdilik sadece HTC One ailesi gibi belirli marka ve modeller için indirilebilir olan sosyal medya tabanlı arayüz ile çevrenizde olup biten her şey an an cebinizde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.