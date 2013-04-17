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Facebook Home video inceleme "Hayat Cebinizde"

6 yıl
7,2b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Facebook'un yeni Android arayüzü Facebook Home'u sizler için inceledik. Şimdilik sadece HTC One ailesi gibi belirli marka ve modeller için indirilebilir olan sosyal medya tabanlı arayüz ile çevrenizde olup biten her şey an an cebinizde.
 

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PwaGG 6 yıl en beğenilen
2:32
M: Selam
E: Selam bro
M: Selam
M: Kanka facebook home denemesi yapıyorum.
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karabeyefe 6 yıl yunuss.10
yunuss.10

Htc One desteklemediği halde destekliyor gibi yazan MÇ teşekkürler


Mesut Bey One ailesi demiş HTC One dememiş kaldı ki inceleme One X+ üzerinde yapılmış.

Tamam biz de genç, ergen olduk ama bu arkadaşlar neyin kafasını yaşıyorlarsa 100KM yanına yaklaşmadık arkadaş.

Uygulamaya gelince sadece Facebook kesmez, Twitter, Google+ gibi takip edilen tüm sosyal platformların iç içe olduğu bir arayüz şart.
yunuss.10Htc One desteklemediği halde destekliyor gibi yazan MÇ teşekkürlerMesut Bey One ailesi demiş HTC O...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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No Way Out 6 yıl
İnternet kullanımı(hayatı) facebook'dan ibaret olanlar için güzel bir uygulama.
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LightningRaven 6 yıl
Gene htc oneyi öne cıkarmışlar.
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musty578 6 yıl
Amacinne fb daha neyin pesindesin telefonuda kullanmayip fb mu kullanalim patlasin su fp artik msn gibi suyu cikti iyice
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-Calvin 6 yıl
hiç beğenmedim gereksiz olmuş
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faziloglu 6 yıl
facebook telefonu ama facebookta gezinirken takılmalar oluyo
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Srcn81 6 yıl
Helen alışamadım.
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4Deep 6 yıl
MEsut Çevik Şu saçma sunumu yapmayı bırakmalı görüşündeyim. Unutulmaz 10 telefondada bunu yapmıştı. Nini gibi uykum geliyo
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akmac 6 yıl
6. sürüm güncellemesiyle Facebook iOS'ta çok iyi durumda, Google+ uygulamasıyla rekabet edebilir düzeye geldi.

Facebook Home data kullanımı, sistemi yavaşlatması gibi sebeplerle gereksiz, ayrıca sürekli dikkat dağıtacaktır.
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TheExtasyOfCold 6 yıl
Yine mi Angry Birds ya !!!!
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Vialpando 6 yıl
İlginç bir sistem..ios ve androidler'in çoğu desteklemiyor..
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Smile75 6 yıl
Facebook kullanıcısı olmadığım halde imrendirdi. Gerçekten çok hoş.

Edit: Ekleme
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NYseagull 6 yıl
Çok sanatsal bir video olmuş.
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Nétwork 6 yıl
Nereye baksam facebook, her an facebook... Tahammül edemem sanırım.
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Srcn81 6 yıl
Hiç hoşuma gitmedi..
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No Way Out 6 yıl
İnternet kullanımı(hayatı) facebook'dan ibaret olanlar için güzel bir uygulama.
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