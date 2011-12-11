Farklı bir fare çözümü arayanlar için Sphere 2

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Bilgisayar kullanımında kullanışlılıktan çok görünüme ve lükse önem veren tüketiciler için OreObject firması yeni fare serisi Sphere 2'yi ön siparişe sundu.
Sphere 2 küre şeklinde ve kablolu olarak çalışıyor. 4 farklı yöne kaydırma yapabilen fare tıbbi seviyede paslanmaz çelikten el yapımı olarak imal edildi. Kürenin en üstünde kaydırma yapan tekerlek bulunurken kenar kısmında sağ ve sol tıklama tuşları bulunuyor.
3 farklı metale göre üretilen Sphere 2'nin fiyatı da buna göre değişiklik gösteriyor. Algılama hassasiyeti 800/1200/1600DPI şeklinde belirlenmiş. Ön sipariş veren ilk 1000 kişiye ücretsiz olarak 15 Aralık tarihine kadar ürün ulaştırılacak. Üretildiği metale göre fiyatı şu şekilde:
Titanyum alaşım - 185$
Altın - 290$
Platin alaşım - 320$
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bak evimize ne aldık feng shu i ye göre evin aurasını artırıyor
ne şirin sey öyle
diyen zihniyete göre
yanlış reklam yapmışlar
bence böyle bi reklam yapsalar dı daha çok tutardı
Şahsen para vermem.
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