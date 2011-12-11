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Farklı bir fare çözümü arayanlar için Sphere 2

7 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar kullanımında kullanışlılıktan çok görünüme ve lükse önem veren tüketiciler için OreObject firması yeni fare serisi Sphere 2'yi ön siparişe sundu.

Sphere 2 küre şeklinde ve kablolu olarak çalışıyor. 4 farklı yöne kaydırma yapabilen fare tıbbi seviyede paslanmaz çelikten el yapımı olarak imal edildi. Kürenin en üstünde kaydırma yapan tekerlek bulunurken kenar kısmında sağ ve sol tıklama tuşları bulunuyor.

3 farklı metale göre üretilen Sphere 2'nin fiyatı da buna göre değişiklik gösteriyor. Algılama hassasiyeti  800/1200/1600DPI şeklinde belirlenmiş. Ön sipariş veren ilk 1000 kişiye ücretsiz olarak 15 Aralık tarihine kadar ürün ulaştırılacak. Üretildiği metale göre fiyatı şu şekilde:

Titanyum alaşım - 185$
Altın - 290$
Platin alaşım - 320$


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Monsterbasy10 7 yıl en beğenilen
alalimda altin zamlaninca satariz tovbeya fiyata bak.
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PS3!BF3! 7 yıl
Hoş bir o kadarda boş bir alet. Gülle gibi.
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eldblo 7 yıl
abi ne o öyle zen topu gibi

bak evimize ne aldık feng shu i ye göre evin aurasını artırıyor
ne şirin sey öyle
diyen zihniyete göre
yanlış reklam yapmışlar
bence böyle bi reklam yapsalar dı daha çok tutardı
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homebird 7 yıl
Ergonomi 0. Yarım saat kullansam elime kramp girer heralde.
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BatlleStar_TR 7 yıl
talibi varkı yapılıyor ne diyelim alan memnun satan memnun..
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Pandemic 7 yıl
alıcısına tıklama yapan bu farede olur heralde :)))
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saintroyo 7 yıl
bu tür şeylerimn piyasaya neden çıktıklarını anlamasam da yine de alıcısı olduklarını düşünerek saygı duyuyorum.
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EyesOnYou-TR 7 yıl
sağ tık sol tık için 185$. parası olan harcıyo...
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Einstein 7 yıl
Aslında bisiklet koluyla normal fare tasarımı arası bir tasarım yapsalar süper olur. El tam oturacak şekilde. Avuç içinin geldiği yerler süngerden olacak. Çabuk kirlenir belki ama en rahat öyle kullanılırdı herhalde.
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Silver Eagle 7 yıl
İlk 1000 kişi içine girip alırsan al yoksa para israfı.Nasıl olsa ilk 1000'e bedava :D
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4Crumby 7 yıl
Madem amac estetik neden kablolu diye sorarim ben bunu tasarlayanlara !
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S 7 yıl
Güzel görünüşlü fakat estetik olarak kablosuz olması daha çekici olurdu.
Şahsen para vermem.
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barbar20 7 yıl
ne gereksiz bişey bu yaa :)
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Monsterbasy10 7 yıl en beğenilen
alalimda altin zamlaninca satariz tovbeya fiyata bak.
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