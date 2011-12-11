Farklı bir fare çözümü arayanlar için Sphere 2

Bilgisayar kullanımında kullanışlılıktan çok görünüme ve lükse önem veren tüketiciler için OreObject firması yeni fare serisi Sphere 2'yi ön siparişe sundu.





Sphere 2 küre şeklinde ve kablolu olarak çalışıyor. 4 farklı yöne kaydırma yapabilen fare tıbbi seviyede paslanmaz çelikten el yapımı olarak imal edildi. Kürenin en üstünde kaydırma yapan tekerlek bulunurken kenar kısmında sağ ve sol tıklama tuşları bulunuyor.





3 farklı metale göre üretilen Sphere 2'nin fiyatı da buna göre değişiklik gösteriyor. Algılama hassasiyeti 800/1200/1600DPI şeklinde belirlenmiş. Ön sipariş veren ilk 1000 kişiye ücretsiz olarak 15 Aralık tarihine kadar ürün ulaştırılacak. Üretildiği metale göre fiyatı şu şekilde:





Titanyum alaşım - 185$

Altın - 290$

Platin alaşım - 320$



