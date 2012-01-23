Filesonic dosya paylaşım hizmetini durdurdu, Uploaded ABD'den erişimleri engelledi

Geçtiğimiz hafta paylaşım sitelerinin en büyüklerinden Megaupload'ın kapatılması ve kurucusu Kim Dotcom'un Yeni Zelanda güvenlik birimleri tarafından evine baskın yapılarak rezidansındaki panik odasında göz altına alınmasının ardından dosya paylaşım platformlarında da bir panik havası yaşanmaya başladı.





Megaupload sitesinin yeniden yayına başlayıp başlamayacağı, kurucusunun hangi cezaları alacağı ve ABD'ye iade edilip edilmeyeceği önümüzdeki haftalarda yapılacak duruşmalarda belli olacak. Ancak dosya paylaşım siteleri şimdiden tedbirini almaya başladı.





Diğer bir dosya paylaşım devi olan Filesonic, sitesi üzerinden yaptığı duyuruda bundan böyle dosya paylaşım fonksiyonunu devre dışı bıraktığını, sadece kişisel dosyaların depolandığı ve kullanıldığı DropBox benzeri bir yapılanmaya gittiğini açıkladı.





Filesonic ayda 250 milyon sayfa gösterimi olan bir platform. Paylaşım fonksiyonunu durdurmasına neyin sebep olduğu kesin olarak belirtilmiyor. Ancak firma kısa süre önce telif hakkı olan materyallere rastgele erişimi engellemek için Vobile adlı bir şirketle ortaklık yapmıştı. Platformun telif hakkını koruyan bir yapıyla yeniden faaliyete geçebileceği belirtiliyor.





Uploaded adlı paylaşım sitesi ise an itibariyle ABD'den yapılan tüm girişleri engellemiş durumda. Bu ülkeden gelen ziyaretçilere bir uyarı mesajı gösteriliyor. Ancak yasağın hangi ülkelere yayılacağı şu an için belli değil.





Yıllardır devam eden fikri hak sahibi-korsan paylaşım platformları kavgasında paylaşımcıların önemli bir darbe aldığını söylemek mümkün. İnternette onlarca bulunan dosya paylaşım siteleri bu gidişle tamamen ortadan kalkabilir. Ancak torrent platformunun bundan pek fazla etkilenmeyeceği tahmin ediliyor.