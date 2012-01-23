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Filesonic dosya paylaşım hizmetini durdurdu, Uploaded ABD'den erişimleri engelledi

7 yıl
10,7b
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151
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta paylaşım sitelerinin en büyüklerinden Megaupload'ın kapatılması ve kurucusu Kim Dotcom'un Yeni Zelanda güvenlik birimleri tarafından evine baskın yapılarak rezidansındaki panik odasında göz altına alınmasının ardından dosya paylaşım platformlarında da bir panik havası yaşanmaya başladı.

Megaupload sitesinin yeniden yayına başlayıp başlamayacağı, kurucusunun hangi cezaları alacağı ve ABD'ye iade edilip edilmeyeceği önümüzdeki haftalarda yapılacak duruşmalarda belli olacak. Ancak dosya paylaşım siteleri şimdiden tedbirini almaya başladı. 

Diğer bir dosya paylaşım devi olan Filesonic, sitesi üzerinden yaptığı duyuruda bundan böyle dosya paylaşım fonksiyonunu devre dışı bıraktığını, sadece kişisel dosyaların depolandığı ve kullanıldığı DropBox benzeri bir yapılanmaya gittiğini açıkladı.

Filesonic ayda 250 milyon sayfa gösterimi olan bir platform. Paylaşım fonksiyonunu durdurmasına neyin sebep olduğu kesin olarak belirtilmiyor. Ancak firma kısa süre önce telif hakkı olan materyallere rastgele erişimi engellemek için Vobile adlı bir şirketle ortaklık yapmıştı. Platformun telif hakkını koruyan bir yapıyla yeniden faaliyete geçebileceği belirtiliyor.

Uploaded adlı paylaşım sitesi ise an itibariyle ABD'den yapılan tüm girişleri engellemiş durumda. Bu ülkeden gelen ziyaretçilere bir uyarı mesajı gösteriliyor. Ancak yasağın hangi ülkelere yayılacağı şu an için belli değil.

Yıllardır devam eden fikri hak sahibi-korsan paylaşım platformları kavgasında paylaşımcıların önemli bir darbe aldığını söylemek mümkün. İnternette onlarca bulunan dosya paylaşım siteleri bu gidişle tamamen ortadan kalkabilir. Ancak torrent platformunun bundan pek fazla etkilenmeyeceği tahmin ediliyor.

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alpa07 7 yıl en beğenilen
Torrent de giderse iyiden yaprağı yedik
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Pardus Linux 7 yıl
Çalışma prensibi farklı olduğundan Torrentin engellenmesi imkansız gibi... tr.wikipedia.org/... tr.wikipedia.org/...
Aslında yasal içerik dışında ki tüm sunucu üzerinden paylaşım sitelerini kapatsalar daha bile iyi olur o zaman tüm paylaşımcılar Torrente akın eder paylaşan sayısı artarsa hızlarda artar, paylaşılan içerikte zenginleşir ve en önemlisi Torrent'e kimse dokunmaz, içeriği tamamen engellemeleri imkansız çünkü paylaşılan dosyalar bir sunucu üzerinden değil milyonlarca kişinin evindeki bilgiyarlardan yani milyonlarca sunucudan sağlandığından ve tüm içeriği kaldırmak için tüm bilgisyarlardan içeriği tek tek silemeyeceklerinden ancak yapacakları en kötü şey Limewire örneğindeki gibi programı erişime engellemek olur fakat görünen kısım engellense bile arkada kalan Gnutella yada P2P ağından tüm dosyalar kalacağından yapılacak yeni ve basit bir programla tüm içerik yeniden açılabilir tıpkı LimeWire Pirate Edition ve aynı Gnutella ağı üzerinde çalışan çeşit çeşit diğer programlar gibi...
Çalışma prensibi farklı olduğundan Torrentin engellenmesi imkansız gibi...tr.wikipedia.org/...tr.wikipedia.org/...Aslında yasal içerik...
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murdocklawless 7 yıl
torrent varken bunların esamesi okunmazdı zaten.
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BehramX 7 yıl
Hepinizi Tek Tek öpeceğiz emule ve torrent dahil buna
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FT5 7 yıl
torrent yavaş diyenler public torrent kullananlardır. public yani herkese açık. ama private torrentler yani özel (davetiyesiz üye olunmayan) torrentlerde hız maksimumdur. buna önce bir açıklık getirelim.
özel torrentlerin en popüleri torrent leech tir mesela.

diğer bir taraftan avrupa ve usa kaynaklı filehost siteleri ya kapandı ya da kişisel dropbox haline geldi. fakat; şu anda extabit adlı site aktif ve kazanç programı da var.

son durum için siteleri kontrol edip tekrar bilgi vericem.
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brev 7 yıl
Torrent paylaşımı yapılan siteleri kapatmak mümkündür.Çünkü .torrent uzantılı dosyalar yasa dışıdır.Fakat torrent geliştiricileri çoktan bu problemi hallettiler.Normal torrent linkleri yanında MAGNET torrent linkleri mevcut.Bu Magnet torrent linklerine şu an için hiçbir yolla yasak getiremiyorlar.Bu nedenle Magnet Torrent linkleri bulunan sitelere dokunamazlar.Tabii gelecekte ne olur bilemeyiz.Dosya paylaşım programlarının ve protokollerinin envai çeşidi mevcut,bunların hepsini topyekün yok etmek neredeyse imkansız.Bu işe harcanacak maddi-manevi gücü yasal medyaların ve download sitelerinin gelişmesine aktarılsa zaten korsan kalmaz...
HongKong kaynaklı bu sitelerin nasıl kapatıldığı benide şaşırtmıştı.Benim bildiğim Hongkong'ta USA,UK gibi ülkelerin yasal yaptırım hakkı yok.Zaten Amerikalı yetkililer(FBI) bu Megaupload websitesini ve belli serverları kapatabilmişler.Asıl ana serverlar istendiği anda tekrar faaliyete geçirilebilirmiş.Birde Megaupload'ın asıl kapatılma sebebi karapara aklamada kullanılmasıymış.Yani işi sadece dosya paylaşımı olan sitelerin bence çokta korkmalarına gerek yok.Tabii son dönemde yapılan baskınlar diğer firma sahiplerini ürkütmüş olacak ki çoğu firma bir nevi HARAKİRİ yaptılar.
Son olarak internet M-WAY PATH logic kullanan örümcek ağı gibi bir yapı olduğu için,milyonlarca kullanıcıyı ve server sistemlerini top yekün kapatmadan kapatmak veya yasaklamak imkansızdır.Her ciddi yasaklama ve kapatma girişimi,mevcut sistemin dahada karmaşıklaşarak geri gelmesine sebep oluyor.Hiç olmadığı kadar hızlı ve kompleks bir paylaşım yapısının geri geleceğini ön görmek hiç sürpriz olmayacaktır...
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designr 7 yıl
ben filesonic alıyordum babam için, torrenti kullanamıyor aradığını bulamıyor diye. ulan geçen 20sinde yeniledim hesabı tak 23ünde kapatmışlar. zaten adam pazardan pazara kullanıyordu. verdiğim parayamı yanayım babamın sinirlenmesine mi üzüleyim bilemedim. uzun bir süre birşey almadan beklemek gerekiyor gibi ne dersiniz ?
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TurboBoosted 7 yıl
Varmı geri açılan?
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DH Misafiri 7 yıl
istediklerini yapsinlar yine bir yolu bulunur.bence ulkelerdeki internet salayici firmalar sattiklari internetin icinde film oyun vs hizmet icinde verssinler ama cok pahali olmasinki kimsede korsana yanasmasin.en azindan uretici firmalarda toptan para alirlar.tek bir oyun veya filme kim vermek ister 50+200 tl ye kadar.
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Rapator 7 yıl
fileserve ve filejungle açılmış...başkalarıda indirebiliyor dosyaları ama kazanç programı hala aktif değil...
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DH Misafiri 7 yıl
Lan benimde Uploaded.to da 15€ var hemen 20 yapıp çekeyim
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DH Misafiri 7 yıl
carter7415
Böyle giderse rs den başka alternatif kalmayacak.

rapidin kestaneyi çoktan çizdiler günaydın.
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@bdullah 7 yıl
File host sitelerinin hepsi kapanmaz. Hatta bu fırsatta yenileri bile kurulabilir. Yada büyük firmalar isim değiştirip yeni bir isimle piyasaya girebilir. Adamlarda az server yokki. Belkide hdd'leri sifirlamak ve milletin puanları,hesapları için yapanlar bile vardır.

Eğer aylık para veriyorsanız alın bir debrid sitesinden premium keyfinize bakın.
Ben 1 yıldan fazladır real-debrid kullanıyorum. Hız sorunu yok. Bir host yoksa diğeri oluyor.
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tekkral34 7 yıl
Netload, Hotfile, Uploading ve Wupload aktif olarak devam ediyorlar herhangi bir kapanma durumları yok.
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perikentli 7 yıl
wupload ne durumda yaww odamı kandı ??
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Deep Hypnosis 7 yıl perikentli
perikentli

wupload ne durumda yaww odamı kandı ??

şimdilik çalışıyor
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TurboBoosted 7 yıl perikentli
perikentli

wupload ne durumda yaww odamı kandı ??

kapanmadıysa bile yakında kapanır.
hepsi tek tek gidiyor.

torrent diyorsunuz ama kağnı gibi indiriyor o da.
indirmeden önce SS görmek isterim ben.
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alito 7 yıl
bundan böyle bütün korsan faaliyetlerin torrent sitelerine kaydırılacağını tahmin etmek zor değil. torrent platformu bu olaylardan sonra dahada güçlenecektir. ABD nin yaptığı şey korsan canavarını daha da büyütüp dişlerini bilemekten öteye gitmeyecektir.
ABD korsanı mı besliyor?! bence öyle, karar sizin.
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DH Misafiri 7 yıl
Torrent ve kad ağ varken çok abartılacak birşey değil...Bizler Kad Ağı ve torrenti güçlendirdikçe hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır...Bakınız emule serverları hala direniş içinde ve milyonlarca dosyayı içinde barındırıyor..Ve kullanıcılar..
İşin komedi tarafı internet kullanıcılarının "Artık internet bile kullanılmaz" gibi açıklamalar da bulunması.Çok üzülecek şeyler değil.
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