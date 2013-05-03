Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Firefox OS simülatörü genel kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
574
1
3
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Firefox OS simülatörü genel kullanıma sunuldu

Firefox OS ile mobil işletim sistemi arenasında boy göstermeye başlayan Mozilla, kullanıcıların işletim sistemini daha yakından tanıyabilmeleri için Firefox OS simülatörünü kullanıma sundu.

Şimdiye kadar sadece belirli bir kullanıcı tarafından erişilebilen simülatör, genel kullanıma açılmasıyla birlikte tüm potansiyel kullanıcıların deneyebileceği bir hale geldi. Bir tarayıcı eklentisi olarak gelen simülatörün genel kullanıma açılan sürümü önceki sürümlere göre, daha iyi bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca, simülatörün son sürümünde dosya boyutunda da bir azalma olduğunu belirtelim.

Mozilla'nın Firefox internet tarayıcı üzerinden çalışan Firefox OS simülatörüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firefox-os-simulator/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
regaibyigit. 6 yıl
gladiotor
piyasadaki rakipleri ile kapışamaz

rakipleri derken? symbian ile kapışcak bi işletim sistemi bu bide ios'le filan mı kapışcak sanıdınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 6 yıl
Eklentiyi indirip kur dedikten sonra tarayıcı dondu. Ben bunlara güvenip mi iş yapacağım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gladiotor 6 yıl
piyasadaki rakipleri ile kapışamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Haswell mercek altında "Yeni işlemci ailesine detaylı bakış ve ilk testler" 6 yıl 2si1: "Teknolojiyi Sevdiren" Bilim ve Eğlence programı 6 yıl Mobilite: D. Ferrer'in Galaxy S4 sevgisi, Lumia 920 için 12x optik yakınlaştırma, LG Optimus GK, Toshiba Portege z10t Ultrabook, Snapdragon 800 üretime başlıyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim