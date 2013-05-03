Firefox OS simülatörü genel kullanıma sunuldu





Firefox OS ile mobil işletim sistemi arenasında boy göstermeye başlayan Mozilla, kullanıcıların işletim sistemini daha yakından tanıyabilmeleri için Firefox OS simülatörünü kullanıma sundu.





Şimdiye kadar sadece belirli bir kullanıcı tarafından erişilebilen simülatör, genel kullanıma açılmasıyla birlikte tüm potansiyel kullanıcıların deneyebileceği bir hale geldi. Bir tarayıcı eklentisi olarak gelen simülatörün genel kullanıma açılan sürümü önceki sürümlere göre, daha iyi bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca, simülatörün son sürümünde dosya boyutunda da bir azalma olduğunu belirtelim.





Mozilla'nın Firefox internet tarayıcı üzerinden çalışan Firefox OS simülatörüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firefox-os-simulator/