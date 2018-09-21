Fizy müzik ödüllerinde en iyileri jüri değil, kullanıcı verileri belirledi

Dijital müzik platformu fizy’nin sponsorluğunda düzenlenen fizy Müzik Ödülleri’nde en iyiler belli oldu. Ödüllerin sahiplerini belirleyen jüri değil, kullanıcı verileri oldu.

Fizy Müzik Ödülleri’nde ödül sahipleri belirlenirken fizy, Yaani gibi Turkcell servislerindeki kullanıcı verileri ve Turkcell dışında halka açık diğer kaynaklardaki veriler incelendi. En çok dinlenen, en çok listelere seçilen, en çok takip edilen, trend topic olan ve diğer müzikle alakalı veriler tarandı. Elde edilen büyük veri, ödül sahiplerinin belirlenmesinde kullanıldı.

Türkiye’deki kullanıcı verilerinden yola çıkılarak ulaşılan sonuca göre yılın En İyi Erkek Sanatçısı Tarkan olurken, yılın En İyi Kadın Sanatçısı ödülünü ise Sezen Aksu aldı.

Türkiye’nin verilerine göre ödül alan sanatçılar şöyle:

En İyi Erkek Sanatçı -Tarkan

En İyi Kadın Sanatçı – Sezen Aksu

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Aleyna Tilki

En İyi Grup – Mor ve Ötesi

En İyi Single – Mabel Matiz- Öyle Kolaysa

En İyi Video Klip – Aleyna Tilki

En İyi DJ – Mahmut Orhan

En iyi Söz ve Müzik – Ersay Üner

En İyi Albüm - Edis

En Çok Aranan Sanatçı - Ahmet Kaya (Ödülü alan eşi Gülten Kaya)

Tüm Zamanların Unutulmaz Grubu – MFÖ