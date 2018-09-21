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Fizy müzik ödüllerinde en iyileri jüri değil, kullanıcı verileri belirledi

Dijital müzik platformu fizy’nin sponsorluğunda düzenlenen fizy Müzik Ödülleri’nde ödül sahiplerini kullanıcı verileri belirledi. Veriler, halka açık kaynaklardan elde edildi.
8 ay
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dijital müzik platformu fizy’nin sponsorluğunda düzenlenen fizy Müzik Ödülleri’nde en iyiler belli oldu. Ödüllerin sahiplerini belirleyen jüri değil, kullanıcı verileri oldu.

Fizy Müzik Ödülleri’nde ödül sahipleri belirlenirken fizy, Yaani gibi Turkcell servislerindeki kullanıcı verileri ve Turkcell dışında halka açık diğer kaynaklardaki veriler incelendi. En çok dinlenen, en çok listelere seçilen, en çok takip edilen, trend topic olan ve diğer müzikle alakalı veriler tarandı. Elde edilen büyük veri, ödül sahiplerinin belirlenmesinde kullanıldı.

Türkiye’deki kullanıcı verilerinden yola çıkılarak ulaşılan sonuca göre yılın En İyi Erkek Sanatçısı Tarkan olurken, yılın En İyi Kadın Sanatçısı ödülünü ise Sezen Aksu aldı.

Türkiye’nin verilerine göre ödül alan sanatçılar şöyle:

  • En İyi Erkek Sanatçı -Tarkan
  • En İyi Kadın Sanatçı – Sezen Aksu
  • En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Aleyna Tilki
  • En İyi Grup – Mor ve Ötesi
  • En İyi Single – Mabel Matiz- Öyle Kolaysa
  • En İyi Video Klip – Aleyna Tilki
  • En İyi DJ – Mahmut Orhan
  • En iyi Söz ve Müzik – Ersay Üner
  • En İyi Albüm - Edis
  • En Çok Aranan Sanatçı - Ahmet Kaya (Ödülü alan eşi Gülten Kaya)
  • Tüm Zamanların Unutulmaz Grubu – MFÖ


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Escapetolife 8 ay en beğenilen
Vay arkadaş, Youtube'daki klipleri ses dosyası olarak dinleten platform hangi noktaya gelmiş.
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HakanG22 8 ay
Spotify varken fizy anca beleşe verilirse kullanılır
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Kirk Lee 8 ay HakanG22
Faturalı paketime tanımlı kota yemeyen beleş fizy mevcut. Fakat ses kalitesi öyle düşük ki kullanmıyorum...
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Escapetolife 8 ay en beğenilen
Vay arkadaş, Youtube'daki klipleri ses dosyası olarak dinleten platform hangi noktaya gelmiş.
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