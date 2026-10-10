Amazon'da indirimli fiyatlara ek indirim: Gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerinde fırsat!

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Tam Boyutta Gör Amazon’da Prime Alışveriş Festivali indirimleri devam ediyor. Süpermarket, gıda, içecek, günlük ihtiyaç ve kişisel bakım kategorilerinde mevcut indirimlere ek sepette indirim kampanyalarıyla oldukça avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Özellikle düzenli olarak satın alınan temel ihtiyaç ürünlerinde tasarruf etmek isteyenler için güzel fiyatlar mevcut. Gıda ve içeceklerden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden günlük tüketim ürünlerine kadar farklı kategorilerde sepette ek indirim fırsatları sizi bekliyor.

Amazon'da Prime indirimli laptoplar (Ekim 2026) 1 gün önce eklendi

Sepette ek indirim kampanyası, kampanya sayfasındaki ürünlerde uygulanıyor. Stok durumuna göre ürünler değişiklik gösteriyor. Kampanya sayfasını ziyaret ederek sepetinizi indirimli şekilde oluşturabilirsiniz.

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365 günün en düşük fiyatlı ürünleri 🔥

Gıda ve İçecekler

Temizlik ve Kişisel Bakım

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Amazon'da gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerinde ek indirim fırsatı

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