Amazon'da indirimli fiyatlara ek indirim: Gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerinde fırsat!

Özellikle düzenli olarak satın alınan temel ihtiyaç ürünlerinde tasarruf etmek isteyenler için güzel fiyatlar mevcut. Gıda ve içeceklerden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden günlük tüketim ürünlerine kadar farklı kategorilerde sepette ek indirim fırsatları sizi bekliyor.
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Sepette Ek İndirimler 🏷️
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- Prima, Ariel, Fairy 500₺'ye 100₺ indirim
- Sleepy Natural ürünlerinde 1.000₺'ye 300₺ sepette indirim
- Duracell ₺1.000 ve üzeri ₺100 indirim
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- Julius Meinl Kahvelerde ₺750'ye ₺150 indirim
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Gıda ve İçecekler
- Nestle Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 900 g Ekonomik Paket: 284 TL
- Nescafé Gold Çözünebilir Kahve Ekopaket, 200 g (2 paket): 646 TL
- Nescafe Gold 2g 100'lü%100 Çözünebilir Kahve: 505 TL
- Jacobs Monarch Gold 200 gr: 290 TL
- San Pellegrino Doğal Mineralli Su Cam Şişe 750 ml: 122 TL
- Alpro Badem Vanilya Bitki Bazlı İçecek 1000 ml (4 paket): 468 TL
- Aptamil Prosyneo 3 Prebiyotikli Probiyotikli Devam Sütü 400 Grx3: 1400 TL
- Heinz Mayonez 400 gr - 3'lü Paket: 534 TL
- Reis Pilavlık Bulgur 2,5 Kg: 151 TL
- Reis Baldo Pirinç 2,5 Kg: 364 TL
- Kühne Salatalık Turşu 670 Gr: 134 TL
Temizlik ve Kişisel Bakım
- Head & Shoulders Derinlemesine Temizlik Şampuan Limon 300 ml: 109 TL
- Head & Shoulders Derinlemesine Temizlik Şampuan Nane 300 ml: 109 TL
- Gillette Classic Hassas Tıraş Köpüğü, 200 Ml: 99 TL
- DURU Fresh Sensations Extra Sabun, 150 Gramx4 adet: 89 TL
- Bepanthol Derma Cilt Bakım Kremi 30g 3'lü Paket: 470 TL
- Stopever Nane Ferahlığı Kürdanlı Diş İpi 50 Adet: 67 TL
- Colgate Üçlü Etki Nane Ferahlığı Diş Macunu 150 ml: 79 TL
- SENSODYNE Çok Yönlü Koruma Diş Macunu 75ml: 167 TL
- Oral-B Cross Action Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 9 Adet: 899 TL
- Marvis Smokers Whitening Mint Diş Macunu 85 ML x 2 Adet: 1.090 TL
- Solo Ultra Tuvalet Kağıdı 12'li: 125 TL
- Süper Maylo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16'lı: 219 TL
- Fairy Platinum Fresh Bulaşık Makinesi Kapsülü 50 Yıkama: 437 TL
- Ariel Professional Sıvı Çamaşır Yıkama Deterjanı Renkliler 70 Yıkama: 579 TL
- Ariel Dağ Esintisi Beyazlar Toz Çamaşır Deterjanı 9 Kg:799 TL
- Perwoll Yenileme Etkili Yumuşatıcı Derin Ferahlık 1,2L: 178 TL
- Perwoll Yenileme Etkili Yumuşatıcı Çiçek Ferahlığı 1,2L: 178 TL
Bebek
- Sleepy Floral Kişisel Bakım Havlusu 100 Yaprak: 75 TL
- Pampers Aqua Soft Touch Bebek Islak Havlu 6 Paket 360 Yaprak: 999 TL
- Sleepy Bio Natural Premium Plus Bebek Bezi 4 Numara Maxi 52 Adet: 201 TL
- Sleepy Bio Natural Premium Plus Bebek Bezi 6 Numara Xlarge 32 Adet: 211 TL
- Sleepy Bio Natural Premium Plus Bebek Bezi 5 Numara Junior 40 Adet: 220 TL
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