BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA’yı tanıttı

Uzun zamandır merakla beklenen TUĞRA, Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleşen ve ticari araçların çoğunlukta olduğu IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı.

Hakan'ın mührü

TUĞRA, yeni tasarımıyla, şantiyede veya yolda gerçekleşebilecek tüm koşullar için azami performansı sağlayacak şekilde geliştirildi. Ayrıca verimli motor - şanzıman entegrasyonu ve hafifletilmiş şasi yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlıyor. BMC TUĞRA; hesaplı yedek parça çözümleri, optimize edilmiş bakım aralıkları ve düşük toplam işletme maliyeti hedefliyor.

BMC TUĞRA’nın tanıtıldığı IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda açıklama yapan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk: "Oğuz lisanında ‘Hakan’ın mührü’ Osmanlı’da ‘Padis¸ah mührü’ anlamına gelen TUĞRA, BMC’nin yollardaki yeni sembolü. Titiz Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olan BMC TUĞRA, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi. Yarım asrı aşan tasarım deneyimimizle ve DNA’mızdaki ‘teknoloji’ ögesinin harmanlanması sonucu ticari araç dünyasına yeni bir boyut kattık. TUĞRA, ergonomik yapısıyla özellikle uzun yolculuklarda rahat bir yaşam alanı ve keyifli bir sürüş vadediyor. Çağdaş ön konsol tasarımı, full TFT gösterge, bluetooth ve navigasyon özelliğine de sahip olan 7 boyutunda multimedya, geniş hacimli kabin içi saklama alanları, pek çok özelliğe sahip sürücü koltuğu, buzdolabı, yataklar, multifonksiyonel direksiyonu ve özel tasarım kabin içi aydınlatmalarıyla BMC TUĞRA, gündüz ve gece her türlü göreve hazır. Türkiye’nin BMC’si olarak, durmaksızın çalışıp bizden bekleneni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TUĞRA tüm dünyaya hayırlı olsun!" açıklamasını yaptı.

1964 yılında kurulan Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği yoğun Ar-Ge, mühendislik ve üretim süreçlerinin sonucunda yeni kamyon ailesini piyasaya sundu.

https://bmctugra.com/