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BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA’yı tanıttı

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA ile yollara geri dönüyor. BMC, ticari araçlar üzerindeki tecrübesini son teknolojiyle birleştirdi.
8 ay
19,3b
1
80
Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Uzun zamandır merakla beklenen TUĞRA, Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleşen ve ticari araçların çoğunlukta olduğu IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı.  

Hakan'ın mührü 

TUĞRA, yeni tasarımıyla, şantiyede veya yolda gerçekleşebilecek tüm koşullar için azami performansı sağlayacak şekilde geliştirildi. Ayrıca verimli motor - şanzıman entegrasyonu ve hafifletilmiş şasi yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlıyor. BMC TUĞRA; hesaplı yedek parça çözümleri, optimize edilmiş bakım aralıkları ve düşük toplam işletme maliyeti hedefliyor.
BMC TUĞRA’nın tanıtıldığı IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda açıklama yapan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk: "Oğuz lisanında ‘Hakan’ın mührü’ Osmanlı’da ‘Padis¸ah mührü’ anlamına gelen TUĞRA, BMC’nin yollardaki yeni sembolü. Titiz Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olan BMC TUĞRA, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi. Yarım asrı aşan tasarım deneyimimizle ve DNA’mızdaki ‘teknoloji’ ögesinin harmanlanması sonucu ticari araç dünyasına yeni bir boyut kattık. TUĞRA, ergonomik yapısıyla özellikle uzun yolculuklarda rahat bir yaşam alanı ve keyifli bir sürüş vadediyor. Çağdaş ön konsol tasarımı, full TFT gösterge, bluetooth ve navigasyon özelliğine de sahip olan 7 boyutunda multimedya, geniş hacimli kabin içi saklama alanları, pek çok özelliğe sahip sürücü koltuğu, buzdolabı, yataklar, multifonksiyonel direksiyonu ve özel tasarım kabin içi aydınlatmalarıyla BMC TUĞRA, gündüz ve gece her türlü göreve hazır. Türkiye’nin BMC’si olarak, durmaksızın çalışıp bizden bekleneni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TUĞRA tüm dünyaya hayırlı olsun!" açıklamasını yaptı.
1964 yılında kurulan Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği yoğun Ar-Ge, mühendislik ve üretim süreçlerinin sonucunda yeni kamyon ailesini piyasaya sundu. 

https://bmctugra.com/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 8 ay en beğenilen
Tuğra ismi de ne çok kullanılır oldu. Osmanlı'da bu kadar kullanılmamıştır.
1 Yanıt Yanıtla +81
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firat_kilic 8 ay
Şu BMCnin adını değiştiremiyorlar mı? British motor Company... BMC yi TMC yapsınlar !!!
Arka planda yerelleştirme yapıp aslında ingilizlere mi bağlı???
Şühe yoksa her şey millidir. Her şey milli ise kur niye artsın.Kur artıyorsa herşey milli değil milli gibi gösteriliyor olamaz mı? Milli olanlar dibine kadar sorgulanmalıdır.
ŞuBMCnin adını değiştiremiyorlar mı? British motor Company...BMC yi TMC yapsınlar !!!Arka planda yerelleştirme yapıp aslında ingilizle...
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3 Yanıt Yanıtla +41
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Jacobıan 8 ay
mankenlere burka giydirseydiniz keşke daha bi haber olur gözlerine girerdiniz
konuya gelince ethem sancak denen ihale canavarının günahkar firmasının herhangi bir ürünü hakkında verdiği bilginin doğruluğuna inanmak saflıktır.
mankenlere burka giydirseydiniz keşke daha bi haber olur gözlerine girerdinizkonuya gelince ethem sancak denen ihale canavarının günahkar firmasının herhan...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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ZETEC SE 7 ay
Güzel olmuş canlısını görmek isterim.
Niyeyse araçtan çok ismi konuşulmuş.
Tuğra güzel isim bence ihraç durumunda değişiyor zaten.
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aycibin 7 ay
Tuğra,türkiye'de olan bir kavram olmadığına göre bu kamyon da türk olamaz
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alembizim 7 ay
Lansmanda ki mankenlerin üzerinde ki Tuğra yazıları çok amatörce olmuş.Bmc youtube 1 saatlik lansman videosunda yakın çekime denk gelince gördüm.BMC gibi bir firmaya yakışmamış bu lansman.1 saatlik lansman videosu yayınlayıp kabin tasarımının olmaması garip.
Birde 2014 yılında BMC'nin Katar Silahlı Kuvvettlerine ait hissesi %50 oldu.
Sadece Devlet kuruluşlarının ve hafriyat sürücülerinin tercih etmesi BMC'yi büyütmez bunların da tamamı BMC almıyor zaten.Çekici piyasasında uluslararası nakliyede yoklar.Buna Ford'da dahil.
Umarım kendini geliştirip Volvo,Scania,Daf,Man gibi bu sektörün lider firmalarına yaklaşırlar.
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TSY 7 ay
desenize kamyonlarda da tuğra dönemi başlıyor hadi hayırlı olsun malum kesime
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manisa_tr 8 ay
BMC yi tebrik ediyorum. çok güzel bir model çıkarmışlar. aynısını bi de yerli otomobilde çıkarsalar...
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parker48 8 ay
Valla çekici kamyon piyasasından BMc ile Ford un havlu atalı çok oldu, yeni ataklar var BMC ve Ford dan bakalım, Mercedes domine ediyor piyasayı gibi.
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hollowman_ 8 ay
BMC artık bir marka olmuş, millet gidip başka ülkenin markasını satın alıyor sırf marka değerinden istifade edebilmek için, arkadaş BMC'nin ismi değişsin demiş.
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ThePscho 8 ay
Böyle haberlere bayılıyorum. Umarım artarak devam eder.
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WB 8 ay
Sana ne siyasi dusuncesinden haber guzel mi? Guzel, bitti..
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Vincent van Gogh 8 ay
Neo osmanlıcılık yetmedi mi? osmanlı rüyasını ne kadar daha yutacak şanlı milletim.Tuğrası da bizim fekat tarihten günümüze onca devlet varken neden illede osmanlı? Hele ki elimizde cumhuriyet gibi bir sistem varken neden bir imparatorluk hasreti güdeyim?
Demokrasi varken askini neden tutayım?
konu ile alakalı olduğunu düşündüğüm bir Cem Dinlenmiş karikatürünü şuraya konduruyorum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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