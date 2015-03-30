Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Mart 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Samyang

Samyang'ın 100mm makro lensi için olduğu tahmin edilen yeni bir görsel yayınladı

Canon

Canon EF 16-35mm f/2.8L II'nin yenilemesi hakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı

Sektörün önemli firmalarından Canon, CanonRumors'un haberine göre EF 16-35mm f/2.8L II lens modelini ufak bir odak uzaklığı değişikliğiyle yenileyerek önümüzdeki yıl içerisinde kullanıcıların beğenisine sunabilir. Bu odak uzaklığı değişikliğinin "15-35mm" değerlerinde olabileceği söylenirken, lensin performans odaklı bir güncelleme alabileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.

Sony

Sony, A7, A7r, A7s ve A6000 için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

Uzun zamandır ürün gamına yeni bir fotoğraf makinesi dahil etmeyen Sony, bu sefer yazılımsal bir güncelleme yaparak A7, A7r, A7s ve A6000 aynasız fotoğraf makinelerine geçtiğimiz dönemde tanıtımını yaptığı 4 yeni E-Mount lensi için destek getirdi. Yayınlanan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.

Panasonic

Panasonic GX8 Eylül ayında resmi olarak duyurulabilir

Özellikle GH4 ile büyük bir başarı yakalayan Panasonic, 4/3 Rumors sitesinin haberine göre yeni GX8 fotoğraf makinesini daha önce söylenen Mayıs ya da Haziran ayları yerine Eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunacak. GX7'nin yerine hazırlanan modelin şimdilik herhangi bir teknik detayı bulunmuyor.