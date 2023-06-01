Daha önce böyle bir fotoğraf makinesi görmediniz: Yapay zeka destekli Paragraphica

Paragraphica’da ilk fark edeceğiniz şey, sahneyi görmesi gerekmediği için bir merceğinin olmaması. Kamera bunun yerine açık API'ler kullanarak adres, yakındaki yerler, günün saati ve hatta hava durumu da dahil olmak üzere bulunduğu konum hakkında veri topluyor. Toplanan veriler, kameranın üstünde bulunan üç kadran kullanılarak ayarlanabilen sahnenin açıklayıcı bir paragrafını oluşturmak için kullanılıyor. Cihazda bulunan kadranlar, geleneksel kameralarda bulunan işlevlerin benzerlerini kullanıcıya sunuyor.
Paragraphica’yı sanal olarak denemek içinburadakibağlantıyı kullanabilirsiniz. Halihazırda sitenin trafiği tavan yapmış durumda, bu nedenle sanal fotoğrafçıyı denemek için biraz beklemeniz gerekebilir.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)