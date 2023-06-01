Daha önce böyle bir fotoğraf makinesi görmediniz: Yapay zeka destekli Paragraphica

Tam Boyutta Gör Bir fotoğraf makinesi veya kamera düşünmenizi istesem aklınızda belirecek şekil herkes için benzer olacaktır: Üstünde tuşları olan, optik sensörlü ve dev lensli bir cihaz. Ancak işin içerisine yapay zeka dahil olduğunda Paragraphica adlı tamamıyla yenilikçi bir ürün ortaya çıkıyor. Bjørn Karmann tarafından geliştirilen Paragraphica, fotoğraflar için optik yerine konum verilerini kullanıyor.

Fotoğraf makinesi ama optiksiz

Paragraphica’da ilk fark edeceğiniz şey, sahneyi görmesi gerekmediği için bir merceğinin olmaması. Kamera bunun yerine açık API'ler kullanarak adres, yakındaki yerler, günün saati ve hatta hava durumu da dahil olmak üzere bulunduğu konum hakkında veri topluyor. Toplanan veriler, kameranın üstünde bulunan üç kadran kullanılarak ayarlanabilen sahnenin açıklayıcı bir paragrafını oluşturmak için kullanılıyor. Cihazda bulunan kadranlar, geleneksel kameralarda bulunan işlevlerin benzerlerini kullanıcıya sunuyor.

Tam Boyutta Gör Paragraphica, fiziksel bir prototip olsa da çevrimiçi olarak deneyebileceğiniz sanal bir kamera olarak da mevcut. Karmann, konum verilerini toplamak için kamera ile çeşitli API'ler arasında yer alan web uygulamasını oluşturmak için Noodl'u kullanmış. Kod yazmak işi Python ile halledilirken ve görüntü oluşturma işini Stable Diffusion üstlenmiş.

Tam Boyutta Gör Elbette elde edilen görüntüler, bulunulan mekana pek benzemiyor ancak bazı ruh halleri duygular benzersiz bir şekilde “yakalanabiliyor”. Bu arada fiziksel versiyon Raspberry Pi 4, dokunmatik ekran, 3D baskılı gövde ve diğer özel elektronik parçalara dayanıyor.

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Paragraphica’yı sanal olarak denemek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Halihazırda sitenin trafiği tavan yapmış durumda, bu nedenle sanal fotoğrafçıyı denemek için biraz beklemeniz gerekebilir.

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