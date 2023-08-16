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    Hepsiburada'dan teknoloji severlere özel Tekno Çarşamba kampanyası

    Ülkemizin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada, Tekno Çarşamba kampanyası ile teknoloji tutkunlarına özel indirimler sunuyor.               
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    Hepsiburada'dan teknoloji severlere Tekno Çarşamba kampanyası Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada.com, teknoloji tutkunlarını sevindirecek büyük bir kampanya başlattı. Tekno Çarşamba adını taşıyan bu özel kampanya ile elektronik ürünlerde cazip indirim fırsatları sizleri bekliyor.

    Avantajlı fiyatlar, büyük indirimler

    Öğlen 12'den Gece 12'ye dek gerçekleşecek olan Tekno Çarşamba kampanyası, teknoloji ürünleri arasında alışveriş yapmayı düşünenleri sevindirecek nitelikte. Kampanya kapsamında, cep telefonları, bilgisayarlar, kulaklıklar, beyaz eşyalar ve daha pek çok kategorideki ürünlerde büyük indirim fırsatı sunuluyor.

    Hepsiburada'nın Tekno Çarşamba kampanyası ile tüketiciler, hem ihtiyaçlarına uygun kaliteli ürünlere ulaşmanın hem de avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmanın keyfini çıkarabiliyorlar. Tekno Çarşamba kampanyası ile ilgili daha fazla bilgi ve detaylı ürün listesi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

    >> Hepsiburada Tekno Çarşamba Kampanyası

    Ayrıca, Hepsiburada Fenomen İndirimler kapsamında bugün saat 18:00-23:59 saatleri arasında Tekno Çarşamba sayfası içerisinde Küçük Ev Aletleri & Teknoloji Aksesuarları & Bilgisayar ve Aksesuarları kategorilerinde tüm ürünlerde Sepette %5 Net İndirim kampanyası yapacak. %5 indirim yapılacak ürünlere de aynı adresten ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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