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    Anlık Bildirim

    Samsung yeni 50 MP sensörü ISOCELL GNK'yı tanıttı

    Samsung yeni sensörü ISOCELL GNK'yı tanıttı. 50 megapiksel çözünürlüğünde olan sensör selefi ISOCELL GN1'e göre önemli geliştirmeler sunuyor. Sensörün özellikleri neler hep beraber bakalım.
    Samsung yeni 50 MP sensörü ISOCELL GNK'yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung bugün yaptığı duyuruyla yeni sensörü ISOCELL GNK'yı tanıttı. 50 megapiksel çözünürlüğünde olan sensör selefi ISOCELL GN1'e göre önemli geliştirmeler sunuyor.

    Geniş dinamik aralık, hızlı odaklama

    Önceki sensörle aynı 1/1.3″ boyutunda ve 1.2 mikron piksel büyüklüğünde olan sensör 102 dB dinamik aralıkta görüntüler yakalayabiliyor. Bunu da üç farklı ISO modu sayesinde gerçekleştiriyor. Böylelikle dinamik aralık genişlerken hareketli görüntülerdeki bozulmalar azalıyor. Sensör ayrıca Pro kullanıcılar için 14 bit RAW fotoğraflar kaydetmeye izin veriyor.

    ISOCELL GNK, Dual Pixel Pro otofokus özelliği sayesinde çerçevenin herhangi bir yerinde olan hareketli nesneleri hızlıca odaklayabiliyor. Piksel başına bulunan iki fotodiyot hem üst alt, hem de sağ sol yönlerindeki faz farklılıklarını karşılaştırmaya olanak tanıyor. Böylelikle hızlı odaklama mümkün oluyor. 

    Samsung yeni 50 MP sensörü ISOCELL GNK'yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Düşük ışıkta ise önceki sensör gibi Tetrapikselteknolojisi kullanılıyor. Bu teknolojide dört komşu piksel birleştirilerek daha büyük piksel oluşturulup daha yüksek ışık hassasiyeti elde ediliyor. ISOCELL GNK'de ise parlak ışık koşullarında da tetrapikselin faydası artırılmış.

    8K video kaydedebiliyor

    Video tarafında ise görüntü alanından minimum kayıpla 8K çözünürlüğünde saniyede 30 kare görüntü kaydedebiliyor. Full HD çözünürlükte ise HDR ve 240 fps görüntü kaydederken dahi otofokus yapabilmek mümkün hale getirilmiş.

    Samsung hangi telefonlarında bu sensörü kullanacağını henüz açıklamadı ancak 2024 itibariyle telefonlarda göreceğimiz kesin.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsungs-new-50mp-isocell-gnk-camera-boasts-improvements/ https://www.provideocoalition.com/isocell-gnk-a-new-era-of-smartphone-camera-experience/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 19 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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