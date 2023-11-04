Tam Boyutta Gör Samsung bugün yaptığı duyuruyla yeni sensörü ISOCELL GNK'yı tanıttı. 50 megapiksel çözünürlüğünde olan sensör selefi ISOCELL GN1'e göre önemli geliştirmeler sunuyor.

Geniş dinamik aralık, hızlı odaklama

Önceki sensörle aynı 1/1.3″ boyutunda ve 1.2 mikron piksel büyüklüğünde olan sensör 102 dB dinamik aralıkta görüntüler yakalayabiliyor. Bunu da üç farklı ISO modu sayesinde gerçekleştiriyor. Böylelikle dinamik aralık genişlerken hareketli görüntülerdeki bozulmalar azalıyor. Sensör ayrıca Pro kullanıcılar için 14 bit RAW fotoğraflar kaydetmeye izin veriyor.

ISOCELL GNK, Dual Pixel Pro otofokus özelliği sayesinde çerçevenin herhangi bir yerinde olan hareketli nesneleri hızlıca odaklayabiliyor. Piksel başına bulunan iki fotodiyot hem üst alt, hem de sağ sol yönlerindeki faz farklılıklarını karşılaştırmaya olanak tanıyor. Böylelikle hızlı odaklama mümkün oluyor.

Tam Boyutta Gör Düşük ışıkta ise önceki sensör gibi Tetrapikselteknolojisi kullanılıyor. Bu teknolojide dört komşu piksel birleştirilerek daha büyük piksel oluşturulup daha yüksek ışık hassasiyeti elde ediliyor. ISOCELL GNK'de ise parlak ışık koşullarında da tetrapikselin faydası artırılmış.

Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasayla geleceği yine onaylandı 5 sa. önce eklendi

8K video kaydedebiliyor

Video tarafında ise görüntü alanından minimum kayıpla 8K çözünürlüğünde saniyede 30 kare görüntü kaydedebiliyor. Full HD çözünürlükte ise HDR ve 240 fps görüntü kaydederken dahi otofokus yapabilmek mümkün hale getirilmiş.

Samsung hangi telefonlarında bu sensörü kullanacağını henüz açıklamadı ancak 2024 itibariyle telefonlarda göreceğimiz kesin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung yeni 50 MP sensörü ISOCELL GNK'yı tanıttı