Samsung yeni 50 MP sensörü ISOCELL GNK'yı tanıttı

Geniş dinamik aralık, hızlı odaklama
Önceki sensörle aynı 1/1.3″ boyutunda ve 1.2 mikron piksel büyüklüğünde olan sensör 102 dB dinamik aralıkta görüntüler yakalayabiliyor. Bunu da üç farklı ISO modu sayesinde gerçekleştiriyor. Böylelikle dinamik aralık genişlerken hareketli görüntülerdeki bozulmalar azalıyor. Sensör ayrıca Pro kullanıcılar için 14 bit RAW fotoğraflar kaydetmeye izin veriyor.
ISOCELL GNK, Dual Pixel Pro otofokus özelliği sayesinde çerçevenin herhangi bir yerinde olan hareketli nesneleri hızlıca odaklayabiliyor. Piksel başına bulunan iki fotodiyot hem üst alt, hem de sağ sol yönlerindeki faz farklılıklarını karşılaştırmaya olanak tanıyor. Böylelikle hızlı odaklama mümkün oluyor.
8K video kaydedebiliyor
Video tarafında ise görüntü alanından minimum kayıpla 8K çözünürlüğünde saniyede 30 kare görüntü kaydedebiliyor. Full HD çözünürlükte ise HDR ve 240 fps görüntü kaydederken dahi otofokus yapabilmek mümkün hale getirilmiş.
Samsung hangi telefonlarında bu sensörü kullanacağını henüz açıklamadı ancak 2024 itibariyle telefonlarda göreceğimiz kesin.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsungs-new-50mp-isocell-gnk-camera-boasts-improvements/ https://www.provideocoalition.com/isocell-gnk-a-new-era-of-smartphone-camera-experience/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.