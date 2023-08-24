Rekabet Kurumu, Canon Eurasia'ya soruşturma başlattı

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, fotoğrafçılık ve yazıcı devi Canon’a soruşturma başlattığını duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ’nin Canon markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Rekabet Kurumu Sahibinden’e ceza kesti 1 gün önce eklendi

Satıcıların satış fiyatına Canon Eurasia tarafında müdahale edilip edilmediği incelenecek. Rekabet Kurumu’nun yaptığı konu hakkında yaptığı ön araştırmada konu hakkındaki bulguların ciddi ve yeterli olduğu tespit edildi. Rekabet Kurumu, yeniden satış fiyatını tespit etme gerekçesiyle çok sayıda teknoloji şirketine benzer soruşturma başlatılmış ve ceza kesmişti.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ’nin Canon markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 11.05.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 23-21/411-M sayı ile karar vermiştir."

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