Fujifilm Instax cebe giriyor

Fujifilm Instax Pal özellikleri ve fiyatı
Fujifilm Instax Pal adındaki yeni ürün 4.9MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip minik bir kamera. Geniş açılı bir lensi de olan kamera; otomatik ya da manuel çekim ayarları, 3 saniyede 21 adede kadar sıralı çekim, dahili mikrofon, 50 resimlik dahili hafıza, microSD kart slotu, doğal ve zengin renk modları şeklinde özellikler sunuyor.
Bluetooth üzerinden uygulamasına bağladığınızda ise uzaktan kontrol edebiliyorsunuz ve resimleri aktarabiliyorsunuz. Paket içerisinde Instax Mini Link 2 yazıcı da bulunuyor ve fotoğraflarınızı basabiliyorsunuz.
Fujifilm Instax Pal paket olarak 200$ fiyat etiketine sahip. Özel Soft Lavender Instax film paketi ise 10 film 15.75$ şeklinde satılacak. Fujifilm Instax Pal kamera modeli Ekim ayının sonlarına doğru piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.