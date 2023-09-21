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    Anlık Bildirim

    Fujifilm Instax cebe giriyor

    Fujifilm Instax Pal kamera modeli cebinizde taşımak için geliştirilmiş ve oldukça şirin. Anlık fotoğraf basmak istediğinizde ise taşınabilir yazıcı yardımcısı devreye giriyor. 
    Fujifilm Instax Pal özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Fujifilm Instax markasını daha çok şipşak yani fotoğrafı çektiğiniz anda basabileceğiniz retro tarzda makineleri ile tanıyoruz. Firma bu kez daha özgür olmak isteyen kullanıcılar için cebe sığan bir kamera geliştirdi.

    Fujifilm Instax Pal özellikleri ve fiyatı

    Fujifilm Instax Pal adındaki yeni ürün 4.9MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip minik bir kamera. Geniş açılı bir lensi de olan kamera; otomatik ya da manuel çekim ayarları, 3 saniyede 21 adede kadar sıralı çekim, dahili mikrofon, 50 resimlik dahili hafıza, microSD kart slotu, doğal ve zengin renk modları şeklinde özellikler sunuyor.

    Bluetooth üzerinden uygulamasına bağladığınızda ise uzaktan kontrol edebiliyorsunuz ve resimleri aktarabiliyorsunuz. Paket içerisinde Instax Mini Link 2 yazıcı da bulunuyor ve fotoğraflarınızı basabiliyorsunuz.

    Fujifilm Instax Pal paket olarak 200$ fiyat etiketine sahip. Özel Soft Lavender Instax film paketi ise 10 film 15.75$ şeklinde satılacak. Fujifilm Instax Pal kamera modeli Ekim ayının sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 10 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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