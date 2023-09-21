Fujifilm Instax cebe giriyor

Tam Boyutta Gör Fujifilm Instax markasını daha çok şipşak yani fotoğrafı çektiğiniz anda basabileceğiniz retro tarzda makineleri ile tanıyoruz. Firma bu kez daha özgür olmak isteyen kullanıcılar için cebe sığan bir kamera geliştirdi.

Fujifilm Instax Pal özellikleri ve fiyatı

Fujifilm Instax Pal adındaki yeni ürün 4.9MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip minik bir kamera. Geniş açılı bir lensi de olan kamera; otomatik ya da manuel çekim ayarları, 3 saniyede 21 adede kadar sıralı çekim, dahili mikrofon, 50 resimlik dahili hafıza, microSD kart slotu, doğal ve zengin renk modları şeklinde özellikler sunuyor.

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Bluetooth üzerinden uygulamasına bağladığınızda ise uzaktan kontrol edebiliyorsunuz ve resimleri aktarabiliyorsunuz. Paket içerisinde Instax Mini Link 2 yazıcı da bulunuyor ve fotoğraflarınızı basabiliyorsunuz.

Fujifilm Instax Pal paket olarak 200$ fiyat etiketine sahip. Özel Soft Lavender Instax film paketi ise 10 film 15.75$ şeklinde satılacak. Fujifilm Instax Pal kamera modeli Ekim ayının sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

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Fujifilm Instax Pal tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı