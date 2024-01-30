Anadolu Ajansı Yılın Kareleri 2023 oylamasında son saatler

Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel, "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" başlığıyla iki kategori eklendi.
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulacak.İsrail-Filistin savaşında kaydedilen 25 fotoğraf karesi ise "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden oylanabilecek.
Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.
Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Filistin'den İskoçya'ya, Afganistan'dan Peru'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylamaya sunulacak.
Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.