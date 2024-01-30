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    Anadolu Ajansı Yılın Kareleri 2023 oylamasında son saatler

    Anadolu Ajansı tarafından başlatılan Anadolu Ajansı Yılın Kareleri 2023 oylaması 31 Ocak'ta sona erecek. Siz de oy vererek yılın en iyi fotoğrafını belirleyebilirsiniz.
    Anadolu Ajansı Yılın Kareleri 2023 oylamasında son saatler Tam Boyutta Gör
    Anadolu Ajansı, yılın en iyi fotoğraflarını seçiyor. Ajans foto muhabirleri tarafından kaydediler 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.

    Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel, "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" başlığıyla iki kategori eklendi.

    11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulacak.İsrail-Filistin savaşında kaydedilen 25 fotoğraf karesi ise "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden oylanabilecek.

    Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

    Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Filistin'den İskoçya'ya, Afganistan'dan Peru'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylamaya sunulacak.

    Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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