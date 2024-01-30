Anadolu Ajansı Yılın Kareleri 2023 oylamasında son saatler

Tam Boyutta Gör Anadolu Ajansı, yılın en iyi fotoğraflarını seçiyor. Ajans foto muhabirleri tarafından kaydediler 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.

Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel, "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" başlığıyla iki kategori eklendi.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulacak.İsrail-Filistin savaşında kaydedilen 25 fotoğraf karesi ise "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden oylanabilecek.

Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

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Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Filistin'den İskoçya'ya, Afganistan'dan Peru'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylamaya sunulacak.

Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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