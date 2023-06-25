Nikon, Z8 fotoğraf makinelerini geri çağırdı: 4.000 dolarlık makineye lens takılamıyor

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Nikon, Z8 isimli yeni üst sınıf aynasız fotoğraf makinesini geçtiğimiz ay piyasaya sürmüştü. Şirket makinenin resmi olarak satışa sunulmasından sadece bir ay sonra bir geri çağırma kampanyası başlattı. Görünüşe bakılırsa bazı birimlerin lens yuvasında bir sorun var.

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Kullanıcıların 4.000 dolar gibi oldukça yüksek bir gövde fiyatıyla satılan makineye lens takamadıkları ortaya çıktı. Nikon soruna neyin yol açtığına dair ayrıntı vermedi ancak başta da belirttiğimiz üzere muhtemelen lens yuvasında bir üretim hatası söz konusu.

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Seri numarası ile kontrol edilebiliyor

Japon şirket tarafından yapılan açıklamaya göre fotoğraf makinesi sahipleri Z8'i kullanırken lensleri döndürerek kilitli konuma getiremeyebilir. Nikon geri çağırma programı kapsamında, hatalı cihazları kargo masrafları da dahil olmak üzere hiçbir ücret almadan onaracak.

Firma bu konuyla ilgili özel bir web sitesi açtı. Z8 sahipleri sitedeki ilgili bölüme fotoğraf makinelerinin seri numarasını girerek kontrol sağlayabiliyorlar. Sorundan etkilenen kullanıcılar, seri numaralarını girdikten sonra nasıl devam edeceklerine dair yönlendirilecekler.

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Nikon Z8'ler geri çağırılıyor: Lens yuvasında üretim hatası çıktı