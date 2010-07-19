Froyo'lu HTC HD2 ile Eclair'lı HTC Desire'ı karşılaştırdık

XDA developers sitesindeki bir grup geliştirici tarafından HTC HD2 için hazırlanan Android 2.2 ile standart olarak Android 2.1'li HTC Desire'ı sizler için karşılaştırdık. Ortaya çıkan sonuç son derece dikkat çekici oldu zira HTC HD2 için hazırlanan Android 2.2 işletim sistemi microSD kart üzerinden çalıştırıldığı halde performans konusunda tatmin edici sonuçlar verdi. Android Market'te ücretsiz olarak sunulan Quadrant Standart adlı benchmark uygulaması ile yaptığımız mini karşılaştırma, Google'ın Android 2.2'yi tanıtırken ortaya koyduğu özgüveni destekler yönde sonuçlar ortaya çıkardı. Bilindiği üzere Google, Android 2.2 ile bir önceki sürüm olan Android 2.1'e oranla 2-5 kat arası daha yüksek performans sunacağını iddia etmişti. Yaptığımız mini karşılaştırma sonucunda HTC HD2 için hazırlanan Android 2.2 , fabrika çıkışlı olarak Android 2.1'li olan HTC Desire'a Google'ı destekler şekilde 2 kat fark attı.

Karşılaştırmalı ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere HTC HD2, Android 2.2 ile Quadrant uygulamasından 1073 puan elde ederken, HTC Desire'ın bu testlerde aldığı puan 503'te kaldı. Bu mini karşılaştırmadan çıkarılacak iki önemli sonuç var. İlk olarak Google, Froyo (2.2) ile gerçekten iddia ettiği performans farkını yaratabilmiş. Bir diğer sonuç ise HTC HD2'nin doğal olarak kullanmadığı halde Android 2.2 ile ortaya koyduğu performans akıllara "Böyle bir telefon Windows Phone 7'yi neden desteklemeyecek?" sorusunu getiriyor. Bu tarz karşılaştırmların ardından Microsoft'un Windows Phone 7 ve HTC HD2 arasındaki ilişki karşısında ortaya koyduğu katı tutumun değişmesi gerektiği sonucuna da ulaşmak mümkün. HTC HD2 kullanıcıları Android 2.2 ile ilgili gerekli linklere aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilir.