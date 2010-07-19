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Froyo'lu HTC HD2 ile Eclair'lı HTC Desire'ı karşılaştırdık

HTC HD2'ye port edilen Android 2.2'nin, Android 2.1 işletim sistemli HTC Desire karşısında ortaya koyduğu performans dikkat çekiciydi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,6b
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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XDA developers sitesindeki bir grup geliştirici tarafından HTC HD2 için hazırlanan Android 2.2 ile standart olarak Android 2.1'li HTC Desire'ı sizler için karşılaştırdık. Ortaya çıkan sonuç son derece dikkat çekici oldu zira HTC HD2 için hazırlanan Android 2.2 işletim sistemi microSD kart üzerinden çalıştırıldığı halde performans konusunda tatmin edici sonuçlar verdi. Android Market'te ücretsiz olarak sunulan Quadrant Standart adlı benchmark uygulaması ile yaptığımız mini karşılaştırma, Google'ın Android 2.2'yi tanıtırken ortaya koyduğu özgüveni destekler yönde sonuçlar ortaya çıkardı. Bilindiği üzere Google, Android 2.2 ile bir önceki sürüm olan Android 2.1'e oranla 2-5 kat arası daha yüksek performans sunacağını iddia etmişti. Yaptığımız mini karşılaştırma sonucunda HTC HD2 için hazırlanan Android 2.2 , fabrika çıkışlı olarak Android 2.1'li olan HTC Desire'a Google'ı destekler şekilde 2 kat fark attı.

 

 

Karşılaştırmalı ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere HTC HD2, Android 2.2 ile Quadrant uygulamasından 1073 puan elde ederken, HTC Desire'ın bu testlerde aldığı puan 503'te kaldı. Bu mini karşılaştırmadan çıkarılacak iki önemli sonuç var. İlk olarak Google, Froyo (2.2) ile gerçekten iddia ettiği performans farkını yaratabilmiş. Bir diğer sonuç ise HTC HD2'nin doğal olarak kullanmadığı halde Android 2.2 ile ortaya koyduğu performans akıllara "Böyle bir telefon Windows Phone 7'yi neden desteklemeyecek?" sorusunu getiriyor. Bu tarz karşılaştırmların ardından Microsoft'un Windows Phone 7 ve HTC HD2 arasındaki ilişki karşısında ortaya koyduğu katı tutumun değişmesi gerektiği sonucuna da ulaşmak mümkün. HTC HD2 kullanıcıları Android 2.2 ile ilgili gerekli linklere aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilir.

 

  • Xda developers
  • gamesquare
  • cotulla

    • Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 8 yıl
    istanbul'da bu işi yapan bir yer yok mu?
    ben htc hd2 telefonuma android yükletmek istiyorum, ama kendim de bu riski alamıyorum. tavsiyesi olan?
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    DH Misafiri 8 yıl
    Sevgili HTC kullanıcıları vodafone nin kampanyası olan HTC Desire modelini almak istiyorum bu modeli almalımıyım almamalımıyım 24ay x 53 TL olarak bir kampanyası var bu konuda görüşlerinizi mesutguven35@windowslive.com adresime yazabilirmisiniz size zahmet ama bu konuda yardımınıza ihtiyacım var hd2 yide almak isterim ama kredi kartım o kadar limite müsait değil şimdiden teşekkürler.
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    Ömer Tuğrul 8 yıl
    arkadaşlar orjinalde androidli olmayıp sonradan port edilen bir cihazla en hızlı androidi kullanmak mükemmel birşey:)

    süper ram rom v1.2 :D:D oc siz skor 1600... 1500 e o c edenler 2500 ü buluyor:) yok böyle bir alet ya:D
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    DH Misafiri 9 yıl
    orjinal romdan memnun oldugu için rom atma ihtiyacı hissetmemiş. kardeş sen boşuna 1600 lira para vermişsin haberin yok. htc hd2 kraldır. türkiye pazarında tahtından edilmesi zordur. hicbir bilgisayar bilgisi olmayan insanlar şu hd2 yi alıp aglıyorlar zorumuza gıdıyor. android 2.2 stabil ve hızlı bır sekılde calısan hd2 telefona sahıbım. tabıı kı bazı ozellıklerını goz ardı etmıs bulunmaktayım. öncelıklı olarak buna camera duzgun calısmıyor fakat kamera ıle ısınız var ıse winmo ya boot edıp halledebılırsınız. anroid o kadar ıyı kı bu sorun pek umurumda degıl. yakında nand flash romlar cıkacak. yanı winmo olmadanda android calısabılecek. bu cok yakın zaman sonra gelecek ben ınternetten videolarını ızledım. xda yı takıp edın oradakıler ınanılmaz seyler yapıyor. bide bok atmayın lutfen ben 1.5 lıra verdım su telefona daha ıyısı varsa söyleyın su an onu alayım galaxy falan yanına yaklasamaz bu telefona!
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    özgün134 9 yıl
    orjinal 1.66 rom kullaniyorum ben haret.exe yi calistirinca ilk basta yazilar cikiyor belli bir sure sonra ekran simsiyah olup kalyor ve soft reset atmadan acilmiyor neden olanilir...
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    puser 9 yıl

    özgün134

    orjinal 1.66 rom kullaniyorum ben haret.exe yi calistirinca ilk basta yazilar cikiyor belli bir sure sonra ekran simsiyah olup kalyor ve soft reset atmadan acilmiyor neden olanilir...


    radyo sümünden kaynaklanıyor.
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    özgün134 9 yıl
    orjinal 1.66 rom kullaniyorum ben haret.exe yi calistirinca ilk basta yazilar cikiyor belli bir sure sonra ekran simsiyah olup kalyor ve soft reset atmadan acilmiyor neden olanilir...
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    DH Misafiri 9 yıl
    direk ROM'a yüklenebilen LeoFroyo çıktı mı acaba?
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    puser 9 yıl

    DH Misafiri

    direk ROM'a yüklenebilen LeoFroyo çıktı mı acaba?


    henüz çıkmadı.
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    6.cadde 9 yıl
    donanım haber test etmeden teste test demez misin? xdayı yeni duydun galiba.
    diğer donanım ürünlerini bilmem ama pda konusunda xda bir numaradır. oradaki uzman kişilerin sayesinde htc prohete bile wm6.5 kurup çalıştırdık.
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    dr.amon 9 yıl
    Htc Touch Pro'm bozuldu.Desire mi hangisini alalım derken bir de HTC EVO4G görüyorum,hangisini önerirsiniz,evo4G'i bekleyelim mi?
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    canmania 9 yıl
    yükleyice garanti dışına çıkıyor mu?
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    bedewjin 9 yıl
    ben ukledim ve suan kullanıyorum htc hd2 gibi bir donanım ve froyo olaganustu bir ikili olmus hafıza kartından calıştığı halde son derecemukemmel , bide bunun sisteme yukleneni çıkacak
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    özgün134 9 yıl

    bedewjin
    ben ukledim ve suan kullanıyorum htc hd2 gibi bir donanım ve froyo olaganustu bir ikili olmus hafıza kartından calıştığı halde son derecemukemmel , bide bunun sisteme yukleneni çıkacak

    link verebilirmisiniz..
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    mehmetgirgin 9 yıl
    HTC HD2 i çok beğeniyorum.nedense çok şekil ve yetenekli bi telefon
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