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Fujifilm X-T1 aynasız fotoğraf makinesi video inceleme

4 yıl
54,6b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Fujifilm'in X ailesinin yeni üyelerinden X-T1'i sizler için denedik. Retro tasarımı, gelişmiş kablosuz bağlantı yetenekleri, su ve toza dayanıklı gövdesiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek bir
Fujifilm'in X ailesinin yeni üyelerinden X-T1'i sizler için denedik. Retro tasarımı, gelişmiş kablosuz bağlantı yetenekleri, su ve toza dayanıklı gövdesiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek bir çok özelliği barındıran makine ile Büyükada sokaklarındayız.

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Speed-Step 4 yıl en beğenilen
Arkadaşlar Merhaba,

Galeri hasar görmüş şu anda skydrive a gönderiyorum dosyaları. Aşağıdaki linkte yüklenen resimleri görebilirsiniz.

1drv.ms/...

Eğer artılarsanız en azından diğer arkadaşlar da yararlanırlar linkten.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Galeri hasar görmüş şu anda skydrive a gönderiyorum dosyaları. Aşağıdaki linkte yüklenen resimleri görebilirsiniz.
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Git-Gel 4 yıl
Fotoğraf makineleri incelemeleri yaparken yanınız da mutlaka profesyonel biri olmalı

benimde bilgim yok ama ne gece çekiminden bahsedilmiş ne de ışığın az oldugu yerdeki perfonmansından bahsedilmemiş...iso falan..

benim aklıma gelen bunlar..
Fotoğraf makineleri incelemeleri yaparken yanınız da mutlaka profesyonel biri olmalıbenimde bilgim yok ama ne gece çekiminden bahsedilmiş ne de ışığ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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deus-ex 4 yıl
X-T1 gibi bir amiral gemi için yetersiz bir inceleme. Çeşitli sitelerde çok daha öğretici ve bilgilendirici video incelemeler yapılıyor artık.

Donanım haber "büyüme" isteği ile artık eski samimiyetinden çok uzak.
X-T1 gibi bir amiral gemi için yetersiz bir inceleme. Çeşitli sitelerde çok daha öğretici ve bilgilendirici video incelemeler yapılıyor artık.Donan...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
phardon 3 yıl
Merhaba herkese, tüm Fujifilm X-T1 incelemelerini biraraya topladım:
Fujifilm X-T1 hakkında detaylı bir inceleme çalışması yaptım:
Genel İntiba: phardon.com/...
1.Bölüm phardon.com/...
2.Bölüm phardon.com/...
3.Bölüm phardon.com/...
4.Bölüm phardon.com/...
5.Bölüm phardon.com/...
Firmware Güncelleme phardon.com/...
Umarım herkesin işine yarar.
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba herkese, başarılı inceleme videosu olmuş. Fujifilm X-T1 ile ilgili şu inceleme yazımı da okuyabilirsiniz. Farklı görüş ve tecrübeleriniz varsa lütfen siz de yorum yapın. Herkese selamlar. phardon.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
kedinin kulağında kene var
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amatorfoto 4 yıl
merhaba bi sayfam var ve 400 kişiye ulaşırsam hediye makro filtre alacagım. suan 292 kişi lütfen destek verin. teşekkür ederim. facebook.com/...
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nodar 4 yıl
3" display mi olur? Artık büyütsünler şu ekranları 4" den aşağı olmaması lazım.
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DH Misafiri 4 yıl
Bu fiyata Sony A7 alırım diyenler sanırım ne A7'yi ne de X-T1'i hiç kullanmamış. A7'sini X-T1 almak için satan biri olarak aralarında ciddi bir renk başarısı farkı olduğunu söyleyebilirim tabi bunu sadece profesyonel olarak çalışanlar anlar. Ayrıca X-T1'in lensleri Sony'ye kıyasla çok daha iyi bir lens gamı var. Hele bir 56mm F1.2 var ki sırf bu lens için bile Fuji'ye geçilir. Fuji APS sensörle FF'lere kök söktürüyor, bir de FF çıkartırlarsa o zaman diğer markaların işi tam zorlaşacak.
2 Yanıt Yanıtla
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Ermis1453 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu fiyata Sony A7 alırım diyenler sanırım ne A7'yi ne de X-T1'i hiç kullanmamış. A7'sini X-T1 almak için satan biri olarak aralarında ciddi bir renk başarısı farkı olduğunu söyleyebilirim tabi bunu sadece profesyonel olarak çalışanlar anlar. Ayrıca X-T1'in lensleri Sony'ye kıyasla çok daha iyi bir lens gamı var. Hele bir 56mm F1.2 var ki sırf bu lens için bile Fuji'ye geçilir. Fuji APS sensörle FF'lere kök söktürüyor, bir de FF çıkartırlarsa o zaman diğer markaların işi tam zorlaşacak.

Sanirim profosyonel olan sadece sizsiniz. Baskasi anlamayamiyor.

Su incelemeyi bakmaninizi oneririm.

forum.alphaturk.com/...
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ozturert 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu fiyata Sony A7 alırım diyenler sanırım ne A7'yi ne de X-T1'i hiç kullanmamış. A7'sini X-T1 almak için satan biri olarak aralarında ciddi bir renk başarısı farkı olduğunu söyleyebilirim tabi bunu sadece profesyonel olarak çalışanlar anlar. Ayrıca X-T1'in lensleri Sony'ye kıyasla çok daha iyi bir lens gamı var. Hele bir 56mm F1.2 var ki sırf bu lens için bile Fuji'ye geçilir. Fuji APS sensörle FF'lere kök söktürüyor, bir de FF çıkartırlarsa o zaman diğer markaların işi tam zorlaşacak.

Kendi çektiğin fotoğraflarla gösterebilir misin bu iddialarını?
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ulan64ude 4 yıl
gündüz çekimleri çok iyiymiş hakkaten
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Ermis1453 4 yıl
Bu fiyata sony a7 alinir. Hem FF
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DH Misafiri 4 yıl
Fotoğraflar orta kalite. Bunu alana kadar Sony RX-1 alınır Zeiss lensle beraber.
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Johnnn 4 yıl
Karanlık ortam fotoları da olsa iyi olurdu bence.
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yhackup 4 yıl
video izleyemedim ama fotoğraflar ultra başarılı fotoğraflardaki Diyafram kaç ?
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