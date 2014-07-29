Fujifilm X-T1 aynasız fotoğraf makinesi video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Fujifilm'in X ailesinin yeni üyelerinden X-T1'i sizler için denedik. Retro tasarımı, gelişmiş kablosuz bağlantı yetenekleri, su ve toza dayanıklı gövdesiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek bir
Fujifilm'in X ailesinin yeni üyelerinden X-T1'i sizler için denedik. Retro tasarımı, gelişmiş kablosuz bağlantı yetenekleri, su ve toza dayanıklı gövdesiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek bir çok özelliği barındıran makine ile Büyükada sokaklarındayız.
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Galeri hasar görmüş şu anda skydrive a gönderiyorum dosyaları. Aşağıdaki linkte yüklenen resimleri görebilirsiniz.
1drv.ms/...
Eğer artılarsanız en azından diğer arkadaşlar da yararlanırlar linkten.
Sevgiler,
Mesut Çevik
benimde bilgim yok ama ne gece çekiminden bahsedilmiş ne de ışığın az oldugu yerdeki perfonmansından bahsedilmemiş...iso falan..
benim aklıma gelen bunlar..
Donanım haber "büyüme" isteği ile artık eski samimiyetinden çok uzak.