Fujifilm X-T1 aynasız fotoğraf makinesi video inceleme

Fujifilm'in X ailesinin yeni üyelerinden X-T1'i sizler için denedik. Retro tasarımı, gelişmiş kablosuz bağlantı yetenekleri, su ve toza dayanıklı gövdesiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek bir

Fujifilm'in X ailesinin yeni üyelerinden X-T1'i sizler için denedik. Retro tasarımı, gelişmiş kablosuz bağlantı yetenekleri, su ve toza dayanıklı gövdesiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek bir çok özelliği barındıran makine ile Büyükada sokaklarındayız.