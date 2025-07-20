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    Otomobillerde ÖTV düzenlemesi resmileşti: İşte yeni ÖTV oranları

    Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kapsamda otomobillerde ÖTV düzenlemesi de meclisten geçti. İşte yeni ÖTV oranları.

    Otomobillerde ÖTV düzenlemesi resmileşti: İşte yeni ÖTV oranları Tam Boyutta Gör
    TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Vergi düzenlemelerini içeren bu teklifle birlikte otomobillerde ÖTV düzenlemesi de meclisten geçti. Yasalaşan kanun teklifiyle birlikte otomobillerde ÖTV oranı yüzde 80 ile 220 arasında değişecek.

    Cumhurbaşkanı yetkili olacak

    Fosil yakıtlı ve hibrit araçları kapsayan yasa değişikliği kapsamında veri oranları artık motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gücüne göre belirlenecek. Elektrikli otomobillerde yüzde 10’dan başlayan ÖTV oranlarında herhangi bir değişiklik olmadı.

    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş steyşın vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

    Yeni oranlar yüzde 80 ile 220 arasında

    Otomobillerde ÖTV düzenlemesi resmileşti: İşte yeni ÖTV oranları Tam Boyutta Gör
    Yasaya göre; fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt hem de elektrik motoru bulunan hibrit otomobillerde ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

    İçten yanmalı motora sahip ve silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon TL’nin altında olan araçlarda, Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 80 olarak sabitlendi. Hibrit araçlarda ise, motor hacmi 1800 cm³’ü geçmeyen ve elektrik motor gücü 50 kW’ın üzerinde olan modeller için ÖTV oranı yine yüzde 80 olarak belirlendi. Elektrik motoru 100 kW’ı aşan ve motor hacmi 2500 cm³’ün üzerindeki hibrit araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 150 olarak uygulanacak.

    Artık Meclis’ten geçen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması ve fiyatların değişmesi beklenecek.

    En büyük artış kamyonetlerde

    Kamyonet cinsi (pick-up) araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Daha önceki oran yüzde 4’tü.

    Bu değişiklikle birlikte;

    • Ford Ranger’ın fiyatı 2 milyon 960 bin 300 TL’den 4 milyon 269 bin 663 TL’ye,
    • SsangYong Musso Grand’ın fiyatı 1 milyon 785 bin TL’den 2 milyon 574 bin 518 TL’ye,
    • Toyota Hilux’un fiyatı 2 milyon 114 bin TL’den 3 milyon 49 bin 38 TL’ye,
    • Volkswagen Amarok fiyatı 3 milyon 182 bin TL’den 4 milyon 589 bin 421 TL’ye çıkacak.
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