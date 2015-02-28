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G402 Hyperion Fury Test Masamızda

4 yıl
30,2b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Logitech'in, ''FPS'' tutkunlarını sevindirecek, G402 Hyperion Fury Oyun Mouse'u ofisimize konuk oluyor.


Teknik Özellikler

Çözünürlük: 240 – 4000 dpi
Maks. hızlanma: >16 G*
Maks. hız: >500 ips*
Usb:2.0 1000 Hz
Mikro İşlemci: 32 bit
Dinamik sürtünme katsayısı: Mu (k): 0,09µ (k)*
Dayanıklılık: 20 milyon tıklanma
Ayak: 250 kilometre
Ağırlık: 108 gram

Programlanabilir Tuş:8 Adet
Ürünün fiyatı ortalama: 145 TL 

G402 Hyperion Fury Test Masamızda
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8 adet programlanabilir tuşu ve hibrid algılayıcısı ile dikkat çeken bu son teknoloji fare, 4000 dpi çözünürlüğe sahip. Usb 2.0 arabirimi ile çalışan, 32 bit mikro işlemcili ürün, 108 gram ağırlığı ile oldukça hafif gözükmekte.1 mili saniye rapor hızı sunabilen G402, 20 milyon tıklanma kapasitesiyle geliyor.

G502'yi daha yakından tanımadan önce, G402 merak ettiğim farelerin başında geliyordu. Tasarım olarak dikkatimi çekebilmişti. Daha yakından inceleme fırsatı bulduğum için ilk izlenimlerimi aktarmak istiyorum. G502'ye nazaran daha sade bir tasarım çizgisi izlemiş.

G502'nin o mekanik havasının birazcık gerisinde kalsa da hem sade hemde dikkat çekici özelliğini koruyabilmiş. Özellikle mavi led ile harmanlandığı zaman, afili ve şişirilmiş farelerden ziyade, hoş bir sunum yansıtabiliyor.

Farenin kavrama yerlerini kauçuk malzeme ile donatmışlar. Geriye kalan yerlerin ise elde kötü bir his bırakmayan kaliteli bir plastik ile donatıldığını söyleyebilirim. Kauçuk kısımların kolay kolay soyulacağını ve kötü bir görüntü oluşturacağını düşünmüyorum. Ürün genel olarak, parlak siyah ile bezenmiş keskin hatlara sahip. Bu özelliği nedense tuşlardan daha fazla dikkat çektiğimi çekti.


G402 Hyperion Fury Test Masamızda
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G402'nin, oldukça hafif olduğunu belirtmeliyim. Kablosuz bir şekilde 108 gram ağırlığına sahip. Ürünün örgülü bir kablo yapısına sahip olmayışı onu gerçekten daha tercih edilesi kıldı. Sebebi ise G502'nin kablosunun örgüleri bir süre sonra kullanıma bağlı olarak atabilmişti ve bu yüzden böyle bir tasarımı daha iç ısıtıcı buldum.

G402 Hyperion Fury Test Masamızda
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 Hyperion Fury, Logitech Delta Zero teknolojisiyle üretilmiş optik algılayıcıyı,  hibrid algılayıcıyla birleştirerek, 500 IPS'in üzerinde tarama hızı sunabiliyor. 1 mili saniyelik rapor hızı bulunan optik faremiz 32-bit arm işlemci ile gelmekte.

Fareyi uzun bir süre kullanma şansım oldu, fushion engine'in etkilerini hissetmek zor olsa da optik algılayıcıya katkısı olduğunu belirtmeliyim. Farede rahatlık açısından hiç bir sıkıntısı yok. Elim büyük olmasına rağmen oldukça rahat oturdu ve hissiyat açısından da tatmin edici. Açıkçası çok komplike bir fare değil. Yazılımın da katkılarıyla kolay kontrol imkanlarının hepsini sunabiliyor. Bunların dışında gelişmiş teknolojiyle bezenmiş olması ve uygulama desteği, gerçekten önemli mevzular.

G402 Hyperion Fury Test Masamızda
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 Farenin 8 adet makro tuşu bulunsa da, biz oyuncular tabiki de 6 tanesini kullanabiliyoruz. Tuşlara ulaşım tahmin ettiğimden daha rahattı, özellikle gövde kısmına tuş dayatılmış farelere nazaran hiç zorlanmadığımı belirtmeliyim. En çok hoşuma giden şey bir yandan ateş ederken diğer bir yandan da aynı parmakla hassasiyet seviyeleri arasında geçiş yapabilmem oldu. Özellikle oyunlarda şöyle bir avantajı var, iki veya üç farklı silah kullanan arkadaşlar için yapılarına uygun geçiş imkanları,  gerçekten büyük bir kolaylık sağlayabiliyor.


G402 akranı olan Rival'e nazaran imlecin ilerleyiş açısını ayarlama özelliğine sahip değil. Ürünün bağlı bulunduğu uygulamadan bahsetmem gerekirse; fare ya da bilgisayarda kayıtlı profillere erişebilme imkanına sahibiz. Çeşitli oyun profilleri düzenlemek mümkün ve hassasiyet seçeneklerinden tutun ışık ayarına kadar bir çok seçenek mevcut.

Farede bir başka hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de özellikle Counter Strike oynarken ''kanas'' kullanan biri olarak, daha hassas bir hedefleme sağlamak için dpi yavaşlatabilme imkanına erişebilmem oldu. Genelde fareyi sol el ile kullanan arkadaşlar için tasarlanmadığından ötürü alacak arkadaşlara uygun olmadığını da belirtmeliyim. 



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Wheatley 3 yıl
Ben 60-70 e aldım.
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DH Misafiri 3 yıl
Ben ozelliklerine bakmadan aldim MOBA oyuncusuyum moba oyunlarinda sıkıntı olur mu acaba ?
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teknikist 4 yıl
beyler 115 liraya bulabilen varsa paylaşsın benimle :)
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Gece772 4 yıl
Cs go hs iyi atılır
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TrevorReznik 4 yıl
MERHABA BEN SIKI BİR FPS OYUNCUSUYUM LOGİTECH G402 VE LOGİTECH G502 ARASINDA KALDIM SİZCE HANGSINI ALMALIYIM ?
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DH Sezer 4 yıl TrevorReznik
Rival, 402 ya da g502 farketmez hangisini tercih edersen.
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siyahsepya 4 yıl
dediği gibi piyasada 150-170 tl arası değişen fiyata sahip bir mouse. Ben her ne kadar 150 tl ye g502 alsam da 200 tl ye kadar çıkıp yine de g502 tercih ederdim. Oyunlarda olmasa da çizimlerde tekerleği serbest bırakma olayı aşırı derecede kullanışlı kılıyor mouse u
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diplomalıamele 4 yıl
bana 30-40 liralık ekstradan 2 tuşu olan kablosuz bir şey tavsiye eder misiniz?
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qdry 4 yıl
Ortalama 115 TL demissinizde 160 - 180 tl ortalama :D
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DH Sezer 4 yıl qdry
Ortalama 145 TL. Fiyat aralığı değişiyor aslında yerinden yerine. Bu arada videoda Amazon fiyatını baz almışım onu 145 TL TR fiyatı olarak güncelleyeceğim.
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DH Sezer 4 yıl
Herkese iyi seyirler diliyorum.
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