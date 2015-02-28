G402 Hyperion Fury Test Masamızda

Logitech'in, ''FPS'' tutkunlarını sevindirecek, G402 Hyperion Fury Oyun Mouse'u ofisimize konuk oluyor.

Teknik Özellikler

Çözünürlük: 240 – 4000 dpi

Maks. hızlanma: >16 G*

Maks. hız: >500 ips*

Usb:2.0 1000 Hz

Mikro İşlemci: 32 bit

Dinamik sürtünme katsayısı: Mu (k): 0,09µ (k)*

Dayanıklılık: 20 milyon tıklanma

Ayak: 250 kilometre

Ağırlık: 108 gram



Programlanabilir Tuş:8 Adet

Ürünün fiyatı ortalama: 145 TL

8 adet programlanabilir tuşu ve hibrid algılayıcısı ile dikkat çeken bu son teknoloji fare, 4000 dpi çözünürlüğe sahip. Usb 2.0 arabirimi ile çalışan, 32 bit mikro işlemcili ürün, 108 gram ağırlığı ile oldukça hafif gözükmekte.1 mili saniye rapor hızı sunabilen G402, 20 milyon tıklanma kapasitesiyle geliyor.



G502'yi daha yakından tanımadan önce, G402 merak ettiğim farelerin başında geliyordu. Tasarım olarak dikkatimi çekebilmişti. Daha yakından inceleme fırsatı bulduğum için ilk izlenimlerimi aktarmak istiyorum. G502'ye nazaran daha sade bir tasarım çizgisi izlemiş.

G502'nin o mekanik havasının birazcık gerisinde kalsa da hem sade hemde dikkat çekici özelliğini koruyabilmiş. Özellikle mavi led ile harmanlandığı zaman, afili ve şişirilmiş farelerden ziyade, hoş bir sunum yansıtabiliyor.



Farenin kavrama yerlerini kauçuk malzeme ile donatmışlar. Geriye kalan yerlerin ise elde kötü bir his bırakmayan kaliteli bir plastik ile donatıldığını söyleyebilirim. Kauçuk kısımların kolay kolay soyulacağını ve kötü bir görüntü oluşturacağını düşünmüyorum. Ürün genel olarak, parlak siyah ile bezenmiş keskin hatlara sahip. Bu özelliği nedense tuşlardan daha fazla dikkat çektiğimi çekti.



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G402'nin, oldukça hafif olduğunu belirtmeliyim. Kablosuz bir şekilde 108 gram ağırlığına sahip. Ürünün örgülü bir kablo yapısına sahip olmayışı onu gerçekten daha tercih edilesi kıldı. Sebebi ise G502'nin kablosunun örgüleri bir süre sonra kullanıma bağlı olarak atabilmişti ve bu yüzden böyle bir tasarımı daha iç ısıtıcı buldum.



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Hyperion Fury, Logitech Delta Zero teknolojisiyle üretilmiş optik algılayıcıyı, hibrid algılayıcıyla birleştirerek, 500 IPS'in üzerinde tarama hızı sunabiliyor. 1 mili saniyelik rapor hızı bulunan optik faremiz 32-bit arm işlemci ile gelmekte.

Fareyi uzun bir süre kullanma şansım oldu, fushion engine'in etkilerini hissetmek zor olsa da optik algılayıcıya katkısı olduğunu belirtmeliyim. Farede rahatlık açısından hiç bir sıkıntısı yok. Elim büyük olmasına rağmen oldukça rahat oturdu ve hissiyat açısından da tatmin edici. Açıkçası çok komplike bir fare değil. Yazılımın da katkılarıyla kolay kontrol imkanlarının hepsini sunabiliyor. Bunların dışında gelişmiş teknolojiyle bezenmiş olması ve uygulama desteği, gerçekten önemli mevzular.



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Farenin 8 adet makro tuşu bulunsa da, biz oyuncular tabiki de 6 tanesini kullanabiliyoruz. Tuşlara ulaşım tahmin ettiğimden daha rahattı, özellikle gövde kısmına tuş dayatılmış farelere nazaran hiç zorlanmadığımı belirtmeliyim. En çok hoşuma giden şey bir yandan ateş ederken diğer bir yandan da aynı parmakla hassasiyet seviyeleri arasında geçiş yapabilmem oldu. Özellikle oyunlarda şöyle bir avantajı var, iki veya üç farklı silah kullanan arkadaşlar için yapılarına uygun geçiş imkanları, gerçekten büyük bir kolaylık sağlayabiliyor.



G402 akranı olan Rival'e nazaran imlecin ilerleyiş açısını ayarlama özelliğine sahip değil. Ürünün bağlı bulunduğu uygulamadan bahsetmem gerekirse; fare ya da bilgisayarda kayıtlı profillere erişebilme imkanına sahibiz. Çeşitli oyun profilleri düzenlemek mümkün ve hassasiyet seçeneklerinden tutun ışık ayarına kadar bir çok seçenek mevcut.



Farede bir başka hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de özellikle Counter Strike oynarken ''kanas'' kullanan biri olarak, daha hassas bir hedefleme sağlamak için dpi yavaşlatabilme imkanına erişebilmem oldu. Genelde fareyi sol el ile kullanan arkadaşlar için tasarlanmadığından ötürü alacak arkadaşlara uygun olmadığını da belirtmeliyim.



