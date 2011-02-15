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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GENİUS SW-HF 2.1 1200 Ses Sistemi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,4b
1
Müzik / Ses Sistemleri
DH Bülten
Dh Bülten
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Genius, popüler SW-HF2.1 1250 sisteminin devamı niteliğinde olan 3-parça ahşap stereo hoparlör sistemi SW-HF2.1 1200’ü tanıttı.


İki uydu ve bir subwooferden oluşan hoparlör sistemi, toplamda 30 watt RMS çıkış gücüne sahip.
Sağlam MDF ahşap döşemeli kabini ve 5.25” sürücüsü ile subwoofer güçlü bir bass çıkışı sağlarken, her biri 3” sürücüye sahip olan uydu hoparlörler de yüksek netlikte ses üretiyor.


Subwooferın sağ kısmında yer alan dâhili kontroller sayesinde ise Ses, Bass ve Tizlik ayarlarına kolay erişim sağlanmış.


Gri ve gümüş rengi tasarıma sahip SW-HF2.1 1200, LCD panellere büyük uyum sağlarken farklı bir ahşap hoparlör imajı sunuyor.


SON KULLANICI FİYATI: 85.00TL


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