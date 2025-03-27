A101 marketler JBL ses sistemleri satıyor

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Tam Boyutta Gör Oturma odanıza üst seviye bir ses sistemi arıyorsanız, A101 marketlerin Ekstra ürün kataloğunda farklı kullanım alanlarına yönelik güçlü ses çıkışlarıyla dikkat çeken JBL ses sistemleri bulmak mümkün.

27 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri

27 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında JBL markasına ait üst seviye ses sistemleri yer alıyor. En pahalı model; 7.1.4 kanal, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi ile bağlantı kuran, 4 adet HDMI girişine sahip JBL Soundbar BAR1000. Fiyatı 42999TL. Alternatif olarak 3.1 kanal, Bluetooth 5.3, USB 2.0 portuna sahip Soundbar LSB560 modeli 10999TL.

20 Mart A101 Ekstra kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Parti hoparlörü sınıfında Bluetooth 5.4 ile bağlanan ve 9444mAh batarya ile 18 saat kullanılabilen Partybox Stage320 modeli 28499TL iken Bluetooth 5.4 ile bağlanan alternatif Partybox Club120 ise 22499TL. Biraz daha küçük boyutlarda olan Partybox Encore ise 18999TL.

Masa üstü tarafında Bluetooth 4.2, Wi-Fi akışı, HDMI ARC gibi özellikleri olan hoparlörler 31999TL seviyesinde. Kişisel kullanıma yönelik PBM100 mikrofon modeli 1899TL iken 710BT kablosuz kulaklık da 2199TL.



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