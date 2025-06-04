Anker, suda yüzebilen ve titreşerek kumu temizleyebilen taşınabilir hoparlörünü tanıttı

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Tam Boyutta Gör Anker’ın ses teknolojilerine odaklanan Soundcore markası, plaj ve denizde sağlam kalması için tasarlanan yeni Bluetooth hoparlörünü tanıttı. Boom 3i isimli model, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasının yanında, tuzlu suya maruz kalması ya da tamamen batması durumunda bile iki yıla kadar korozyona karşı koruma sağlayan özel bir kaplama ile geliyor.

Soundcore Boom 3i özellikleri

Tam Boyutta Gör Boom 3i, sadece su geçirmez değil, aynı zamanda su üstünde batmadan durabiliyor. Ancak bu özellik, sadece suya düşerse kolayca bulunabilmesi için değil. Hoparlör, su üstünde her zaman yukarı bakacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede havuzda ya da gölde yüzerken bile müzik dinlenebiliyor.

Tam Boyutta Gör Hoparlörün her iki ucunda, çalına müziğin ritmine göre senkronize olabilen veya yalnızca ortam aydınlatması olarak kullanılabilen LED ışıklar bulunuyor. Ayrıca, hoparlör ızgarasına sıkışmış tozu veya kumu çıkarmak için yoğun titreşim üreten Buzz Clean modu bulunuyor.

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Boom 3i, 96 desibellik ses gücünü kullanarak acil durumlarda alarm sesi çalabiliyor ve Soundcore mobil uygulamasıyla telefon mikrofonu üzerinden megafon gibi kullanılabiliyor. Hoparlörün pili, %50 ses seviyesinde ve güçlendirilmiş bas ve LED ışıklar kapalıyken yaklaşık 16 saate kadar dayanabiliyor.

Boom 3i, şu anda Soundcore’un Kanada’daki çevrimiçi mağazasında 189,99 Kanada doları (139 ABD doları) fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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