Xiaomi uygun fiyatlı akıllı hoparlörünü duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde akıllı hoparlör konusunda hareketlilik yaşayan Xiaomi bu kez uygun fiyatlı bir model duyurdu. Fiyatına rağmen daha akıllı özelliklerle donatılan Xiaomi Smart Speaker arabaları bile kontrol edebiliyor.

Xiaomi Smart Speaker özellikleri ve fiyatı

2 inçlik tam boy 8W sürücü ile donatılan hoparlör, bass performansını arttıran hassas bir düşük frekans kanalına sahip. Üst kısımda yer alan halka LED aydınlatma müziklere ve komutlara tepki veriyor. Bluetooth 5.3 ve çift bant Wi-Fi bağlantılarını kullanan cihaz Xiaomi Mesh 2.0 sayesinde diğer Xiaomi cihazları ile akıcı bir şekilde iletişim kurabiliyor ve eşleşebiliyor.

Xiaomi akarları yok etmeye azmetti 6 gün önce eklendi

Hoparlör firmanın yeni Super Xiao AI asistanı sayesinde segmentinde oldukça dikkat çekici işlere imza atıyor. Sıralı komutları algılayabilen cihaz tek bir cümle ile birden fazla akıllı cihazı kontrol etmenizi sağlıyor. Karşılıklı sohbet başlatarak sohbet içerisinde ileri geri gidebiliyor, kestiğiniz noktadan yeni bir sohbet başlatabiliyor. Ayrıca Xiaomi elektrikli aracınızı uzaktan yöneterek klimayı ayarlayabilmenizi ya da koltuk ısıtmayı başlatmanızı da sağlıyor. Xiaomi Smart Speaker modeli 27$ fiyat etiketine sahip.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

Xiaomi Smart Speaker tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı