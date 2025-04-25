Xiaomi uygun fiyatlı akıllı hoparlörünü duyurdu

Xiaomi Smart Speaker özellikleri ve fiyatı
2 inçlik tam boy 8W sürücü ile donatılan hoparlör, bass performansını arttıran hassas bir düşük frekans kanalına sahip. Üst kısımda yer alan halka LED aydınlatma müziklere ve komutlara tepki veriyor. Bluetooth 5.3 ve çift bant Wi-Fi bağlantılarını kullanan cihaz Xiaomi Mesh 2.0 sayesinde diğer Xiaomi cihazları ile akıcı bir şekilde iletişim kurabiliyor ve eşleşebiliyor.
Hoparlör firmanın yeni Super Xiao AI asistanı sayesinde segmentinde oldukça dikkat çekici işlere imza atıyor. Sıralı komutları algılayabilen cihaz tek bir cümle ile birden fazla akıllı cihazı kontrol etmenizi sağlıyor. Karşılıklı sohbet başlatarak sohbet içerisinde ileri geri gidebiliyor, kestiğiniz noktadan yeni bir sohbet başlatabiliyor. Ayrıca Xiaomi elektrikli aracınızı uzaktan yöneterek klimayı ayarlayabilmenizi ya da koltuk ısıtmayı başlatmanızı da sağlıyor. Xiaomi Smart Speaker modeli 27$ fiyat etiketine sahip.
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