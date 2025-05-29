Marshall Kilburn III uzun kullanım süresi ve yüksek ses ile geliyor

Marshall Kilburn III özellikleri ve fiyatı
Marshall Kilburn III kablosuz hoparlör bir adet 4 inç woofer ve 2 adet 2 inç tam mesafe hoparlör ile 360° True Stereophonic ses sunuyor. 1 adet 30W Class D ve 2 adet 10W Class D güçlendirici ile 1 metrelik alan içerisinde 91 desibel seviyeye ulaşılabiliyor. Kabin içerisinde yer alan bass refleks sistemi düşük seviyede de gelişmiş bir ses sağlıyor.
Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuran hoparlör 3.5mm AUX girişini de sahip. SBC, LC3 ve MPEG-2 AAC kodeklerine uyumlu olan hoparlörde mikrofon olmadığı için çağrılar cevaplanamıyor. IP54 ile su sıçramalarına dayanıklı olan cihaz 50 saate kadar kullanım sunuyor. 20 dakikalık hızlı şarj ile de 8 saatlik kullanım elde ediliyor. Yüzde 38 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen Marshall Kilburn III kablosuz hoparlör 349 Euro fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!