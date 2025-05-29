Marshall Kilburn III uzun kullanım süresi ve yüksek ses ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Ses teknolojileri sektörünün Premium markalarından Marshall, kablosuz olarak çalışan ancak ses konusunda pek de kendisine rakip olunamayacak yeni bir amiral gemisi hoparlör ile geliyor.

Marshall Kilburn III özellikleri ve fiyatı

Marshall Kilburn III kablosuz hoparlör bir adet 4 inç woofer ve 2 adet 2 inç tam mesafe hoparlör ile 360° True Stereophonic ses sunuyor. 1 adet 30W Class D ve 2 adet 10W Class D güçlendirici ile 1 metrelik alan içerisinde 91 desibel seviyeye ulaşılabiliyor. Kabin içerisinde yer alan bass refleks sistemi düşük seviyede de gelişmiş bir ses sağlıyor.

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Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuran hoparlör 3.5mm AUX girişini de sahip. SBC, LC3 ve MPEG-2 AAC kodeklerine uyumlu olan hoparlörde mikrofon olmadığı için çağrılar cevaplanamıyor. IP54 ile su sıçramalarına dayanıklı olan cihaz 50 saate kadar kullanım sunuyor. 20 dakikalık hızlı şarj ile de 8 saatlik kullanım elde ediliyor. Yüzde 38 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen Marshall Kilburn III kablosuz hoparlör 349 Euro fiyat etiketine sahip.

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Marshall Kilburn III tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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