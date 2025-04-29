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    Sony yeni ULT Field hoparlörlerini duyurdu

    Sony ULT Field 3 ve Sony ULT Field 5 taşınabilir hoparlör modelleri firmanın en son ULT ses teknolojisini bünyesinde barındırırken yüksek ses kalitesine odaklanıyor. 

    Sony ULT Field 5 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sony ULT Field 3 ve Sony ULT Field 5 hoparlör modelleri özel frekans geliştirici teknoloji yanında powerbank olabilen büyük bataryaları sayesinde dış ortam için en iyi alternatiflerden birisi haline geliyor. 

    Sony ULT Field 3 özellikleri ve fiyatı

    Sony ULT Field 3 hoparlör modeli 83mm × 46mm X-Balanced orta bass sürücü ve pasif radyatör destekli 20mm dome tweeter ile geliyor. Böylece 85 desibel pik ses seviyesine ulaşılabiliyor. Seriye adını veren ULT teknolojisi atanmış bir tuş üzerinden düşük frekansları güçlendiriyor ve tam boy hoparlör tecrübesi yaşatıyor. 

    MIL-STD-810H ve IP67 standartları ile zorlu dış ortam koşullarında rahatlıkla kullanılabilen cihaz 24 saat kullanım süresi sunuyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik süre elde edilebiliyor. Ayrıca powerbank özelliği de var. Ürün Bluetooth 5.2 üzerinden bağlantı kuruyor. Sony ULT Field 3 modeli 193$ fiyat etiketine sahip. 

    Sony ULT Field 5 özellikleri ve fiyatı

    Sony ULT Field 5 modeli ise 107mm × 79mm woofer, çift 46mm tweeter ve yan pasif radyatörler ile geliyor. Bu sayede 91 desibel ve 110W maksimum çıkış gücüne ulaşıyor. 3.5mm jak girişi 48kHz/24-bit ADC ses desteği sunuyor. ULT tuşu bu modelde iki moda sahip. İlk mod derin ve yumuşak basslar, ikinci mod daha dinamik sese geçiş yapıyor. 

    Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuran cihaz 25 saate kadar kullanılabiliyor ve bir tasarruf modu da var. Yine powerbank olabiliyor ve ek olarak RGB şeritlere sahip. Sony ULT Field 5 modeli 318$ fiyat etiketi ile sunulacak. 

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