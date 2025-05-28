TCL'den Dolby FlexConnect hamlesi: Yeni QLED TV ve hoparlörlere geliyor

Kurulum derdi ortadan kalkıyor
Kaçıranlar için FlexConnect, kablosuz hoparlörlerin odada rastgele konumlandırılmasına imkân tanıyor ve ses çıkışı, bulunduğu ortama göre otomatik olarak kalibre ediliyor. Böylece ideal bir surround deneyimi için oda boyutu, priz konumları ve montaj veya kablolama gereksinimleri ortadan kalkıyor olacak.
TCL'in yaptığı duyuruya göre FlexConnect’i destekleyen ilk ses cihazı ise markanın Z100 akıllı hoparlörü olacak. Özellikle TCL'nin Precise Dimming serisinde yer alan QM6K, QM7K ve yeni QM8K televizyonlarıyla eşleşecek şekilde tasarlanan bu cihaz, dört adede kadar ölçeklendirilebiliyor. Ayrıca TV'nin dahili hoparlörleriyle birlikte çalışarak Dolby Atmos destekli, mekânsal algıya sahip bir ses deneyimi sunacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: