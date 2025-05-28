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    TCL'den Dolby FlexConnect hamlesi: Yeni QLED TV ve hoparlörlere geliyor

    TCL, Dolby'nin FlexConnect teknolojisini destekleyen yeni nesil televizyon ve hoparlörleriyle ev sinema deneyimini bir adım öteye taşıyor. İşte TCL Z100, Q65H ve dahası...

    TCL'den Dolby FlexConnect hamlesi: Yeni QLED TV'ler için hazır Tam Boyutta Gör
    TCL, Dolby ile iş birliğini bir adım öteye taşıyarak, FlexConnect teknolojisini 2025 QD-Mini LED televizyonlarına entegre ediyor. İlk olarak 2023’te duyurulan ve 2024 modelleriyle piyasaya çıkması planlanan FlexConnect, ilk etapta TCL cihazlarda boy gösterecek.

    Kurulum derdi ortadan kalkıyor

    Kaçıranlar için FlexConnect, kablosuz hoparlörlerin odada rastgele konumlandırılmasına imkân tanıyor ve ses çıkışı, bulunduğu ortama göre otomatik olarak kalibre ediliyor. Böylece ideal bir surround deneyimi için oda boyutu, priz konumları ve montaj veya kablolama gereksinimleri ortadan kalkıyor olacak. 

    TCL'in yaptığı duyuruya göre FlexConnect’i destekleyen ilk ses cihazı ise markanın Z100 akıllı hoparlörü olacak. Özellikle TCL'nin Precise Dimming serisinde yer alan QM6K, QM7K ve yeni QM8K televizyonlarıyla eşleşecek şekilde tasarlanan bu cihaz, dört adede kadar ölçeklendirilebiliyor. Ayrıca TV'nin dahili hoparlörleriyle birlikte çalışarak Dolby Atmos destekli, mekânsal algıya sahip bir ses deneyimi sunacak.

    TCL'den Dolby FlexConnect hamlesi: Yeni QLED TV'ler için hazır Tam Boyutta Gör
    Son olarak TCL, yeni QM8K modeliyle birlikte, ilk parti hoparlör serisini ve Dolby Atmos destekli yeni ses sistemi Q65H’yi de tanıttı. FlexConnect uyumlu Z100 modelinin ise 1.499 ¥ (yaklaşık 210 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Yaz aylarında ise küresel pazara ulaşacak. Bu lansmanla birlikte TCL, FlexConnect teknolojisini destekleyen ilk marka olma unvanını da elde etmiş oldu.
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