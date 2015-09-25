G.SKILL RIPJAWS MX780 oyuncu faresi satışa sunuldu

G.SKILL'in RIPJAWS oyuncu ekipmanları ailesi içerisinde yer verdiği ve agresif tasarımıyla ilgi toplayan RIPJAWS MX780 adındaki özelleştirilebilir RGB lazer oyuncu faresi bu hafta itibariyle satışa sunuluyor.





8 adet programlanabilir butona sahip olan fare sağ veya sol elini kullanan oyuncular düşünülerek hazırlanmış. Kenar tutacaklar değiştirilebildiği için kullanım konforu da en üst seviyeye çıkıyor. Farenin gövdesi alüminyum alaşımdan imal edilirken, avuç içi kısmının yüksekliği ayarlanabiliyor. Farenin aydınlatmaları tam RGB renklerini kapsıyor ve 4 farklı noktadan aydınlatma yapılıyor.





Fare üzerinde 512KB bellek olduğu için 5 adede kadar tuş, aydınlatma gibi özelleştirmelerin yer aldığı set kaydedilebiliyor. Böylece fare nereye giderse gitsin oyuncusunun tercihlerini içerisinde saklayabiliyor. Modelde 8200dpi Avago lazer sensörü kullanılırken, 20 milyon tıklamaya dayanıklı Omron anahtarlarına yer veriliyor. 1000Hz tarama hızına sahip olan RIPJAWS MX780 oyuncu faresi 60$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://vr-zone.com/articles/g-skill-releases-ripjaws-mx780-laser-gaming-mouse/99620.html