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G.SKILL RIPJAWS MX780 oyuncu faresi satışa sunuldu

3 yıl
6,3b
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5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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G.SKILL RIPJAWS MX780 oyuncu faresi satışa sunuldu

G.SKILL'in RIPJAWS oyuncu ekipmanları ailesi içerisinde yer verdiği ve agresif tasarımıyla ilgi toplayan RIPJAWS MX780 adındaki özelleştirilebilir RGB lazer oyuncu faresi bu hafta itibariyle satışa sunuluyor. 

8 adet programlanabilir butona sahip olan fare sağ veya sol elini kullanan oyuncular düşünülerek hazırlanmış. Kenar tutacaklar değiştirilebildiği için kullanım konforu da en üst seviyeye çıkıyor. Farenin gövdesi alüminyum alaşımdan imal edilirken, avuç içi kısmının yüksekliği ayarlanabiliyor. Farenin aydınlatmaları tam RGB renklerini kapsıyor ve 4 farklı noktadan aydınlatma yapılıyor. 

Fare üzerinde 512KB bellek olduğu için 5 adede kadar tuş, aydınlatma gibi özelleştirmelerin yer aldığı set kaydedilebiliyor. Böylece fare nereye giderse gitsin oyuncusunun tercihlerini içerisinde saklayabiliyor. Modelde 8200dpi Avago lazer sensörü kullanılırken, 20 milyon tıklamaya dayanıklı Omron anahtarlarına yer veriliyor. 1000Hz tarama hızına sahip olan RIPJAWS MX780 oyuncu faresi 60$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  

http://vr-zone.com/articles/g-skill-releases-ripjaws-mx780-laser-gaming-mouse/99620.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-Norm- 3 yıl ekrem71
Haber için teşekkürler, çok fazla mouse takıntım olmadığı için benim için ideal bir cihaz. Bana kalsa kenarları tuşsuz mouse da kullanırım ki zaten şu ankinin fazlalık tuşlarını kullanmıyorum bile
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hayrikoc61 3 yıl
60$ - 182TL

Vergiler osu busu türkiyeye en az 250den girer. Gskill daha yeni girdi mouse firmasına. Ondan dolayı sıkıntıları olacaktır.
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Master_Evil 3 yıl
tek açıdan kesin gözükmüyor ama tasarımı güzele benziyor
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REDSTONE 3 yıl
Haber için teşekkürler.

Bazı firmaların kendi uzman oldukları alanlar dışında da faaliyet gösterme çalışmaları veya ''arada bir ürün çıkarmaları diyelim'' , ürün çeşitliliği açısından güzel bir durum. Ancak ne var ki aynı zamanda riskli de bir durum. Nasıl bir başarı ve performans gösterecek merak konusu ? Gerçi kullanıcıların da aşırı bir beklentisi olmayacaktır muhtemelen.
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