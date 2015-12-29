G.Skill Ripjaws SR910 oyuncu kulaklığı inceleme videosu "10 sürücülü, 7.1 kanal kulaklık"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
G.Skill'in oyuncular için hazırladığı kulaklık modeli RipJaws SR910 mercek altında. Toplamda 10 adet neodimyum sürücüye sahip olan 7.1 kanal kulaklığın tüm detaylarını ekranlarınıza getiriyoruz.
Yüksek performanslı RAM ve depolama sürücüleriyle tanıdığımız G.Skill'in oyunculara yönelik yeni donanımlarından RipJaws SR910 kulaklığı tüm detaylarıyla inceleme masasına yatırdık. 10 sürücüsü olan, gerçek 7.1 kanal ses deneyimi vaad eden kulaklığı tüm detayları videomuzda.
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Razer Tiamat 7.1 kulaklık aldım ama 7.1 açmayı çözemedim, Msi Gaming M7 anakarta bağladım ama arka ve öndeki hoparlörleri aktif edemiyorum bi yardımcı olur musunuz?
Aynen bende harici ses kartı ile kullanıyorum. Creative SB Recon 3D var son seste bile seslerde hiç bir bozulma yaşamıyorum.
Bende de aynı kulaklığın düz versiyonu var. 10 numara 5 yıldız kulaklık. Pro versiyonunda kulaklığın yanında gelen ses kartı yerine kendi aldığım harici ses kartı ile kullanıyorum.
Aynen katılıyorum. Sennheiser hd800 ün yanında en pahalı "oyuncu kulaklığı" bile çöp kalır. Kulaklığa çevresel ses için minik minik hoparlörler eklemek teoride güzel gibi görünse de kulaklıkları denediğiniz zaman neyin ne olduğunu anlıyorsunuz. Hiç bir oyuncu kulaklığı kaliteli bir stereo kulaklığın yerini tutamaz.
Adamlar 500tl lik kulaklık inceliyor sen kalkıp 5000tl lik kulaklık en iyisi diyorsun
ses patlıyor
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