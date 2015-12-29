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G.Skill Ripjaws SR910 oyuncu kulaklığı inceleme videosu "10 sürücülü, 7.1 kanal kulaklık"

3 yıl
37,2b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill'in oyuncular için hazırladığı kulaklık modeli RipJaws SR910 mercek altında. Toplamda 10 adet neodimyum sürücüye sahip olan 7.1 kanal kulaklığın tüm detaylarını ekranlarınıza getiriyoruz.
Yüksek performanslı RAM ve depolama sürücüleriyle tanıdığımız G.Skill'in oyunculara yönelik yeni donanımlarından RipJaws SR910 kulaklığı tüm detaylarıyla inceleme masasına yatırdık. 10 sürücüsü olan, gerçek 7.1 kanal ses deneyimi vaad eden kulaklığı tüm detayları videomuzda.
 

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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
istisnasız bütün oyuncu kulaklıkları çöp ve para tuzağı
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drfree1 3 yıl
inceleyecek daha pahalı bişiy bulamadınızmı donanım haber ! hep aynı şey 500 tl lik ürünü 3 bin tllik telefonu inceliyorsunuz alt seviyeleri incelemiyorsunuz zaten 3000 tl telefonda o kadar abartı incelencek bişi yok ama neyse zaten onu parası olan adam hiç sizin videolara bakmadan gidip alıyor.kaç kere sizden ürün incelemenizi rica ettim gidip pahalı pahalı ürünleri incelemeye devam ediyorsunuz ne diyim devam edin.kocaman forumunuz var incelemeye ürün bulamıyoruz lafını zırvalamayın.
inceleyecek daha pahalı bişiy bulamadınızmı donanım haber ! hep aynı şey 500 tl lik ürünü 3 bin tllik telefonu inceliyorsunuz alt seviyeleri incelemiyorsunuz za...
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garmen 3 yıl
mesut bey sızın hep boyle overek bahsettıgınız bır kulaklık modelı vardır tasm ahtırlamıyorum ama thurtle beach mı oyle bısıydı o model hakkında tam bır bılgı verır mısınız ve amazondan alabılır mıyızı o kulaklıgı cok ovuyordunuz denemek ıstıyorum acıkcası güzel inceleme olmus basarılarınızın devamını dılerım ...
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xX.3B.Xx 3 yıl
Erdi bey incelemeniz çok güzel ellerinize sağlık.
Razer Tiamat 7.1 kulaklık aldım ama 7.1 açmayı çözemedim, Msi Gaming M7 anakarta bağladım ama arka ve öndeki hoparlörleri aktif edemiyorum bi yardımcı olur musunuz?
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ylmzsngl 3 yıl
Şuan video da bir sorun yok açılıyor ve gayet iyi bir inceleme olmuş. Teşekkürler.
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SuperrNaturaL 3 yıl
c36ab7c4
SuperrNaturaL Asus ORION Pro kullanıyorum 50mm sürücüleri ve sanal 7.1 var. Tek sürücü olması daha iyi
Bende de aynı kulaklığın düz versiyonu var. 10 numara 5 yıldız kulaklık. Pro versiyonunda kulaklığın yanında gelen ses kartı yerine kendi aldığım harici ses kartı ile kullanıyorum.

Aynen bende harici ses kartı ile kullanıyorum. Creative SB Recon 3D var son seste bile seslerde hiç bir bozulma yaşamıyorum.
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SuperrNaturaL 3 yıl
Asus ORION Pro kullanıyorum 50mm sürücüleri ve sanal 7.1 var. Tek sürücü olması daha iyi
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c36ab7c4 3 yıl
SuperrNaturaL

Asus ORION Pro kullanıyorum 50mm sürücüleri ve sanal 7.1 var. Tek sürücü olması daha iyi

Bende de aynı kulaklığın düz versiyonu var. 10 numara 5 yıldız kulaklık. Pro versiyonunda kulaklığın yanında gelen ses kartı yerine kendi aldığım harici ses kartı ile kullanıyorum.
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Glitz 3 yıl
CS oyuncuları milyonculardan 5-10 liralık kulakliklardan alın en iyi sesi kasmanizi sağlar. Annemin 6 liraya aldığı kulakligi kullanıyor kardeşim ses kasmak için gaming headset ler hep para tuzağı.
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evad3rs 3 yıl
Hem oyun için Hem de dinleyeceğiniz bir çok müzik türü için alınabilecek şu an en iyi kulaklığın Sennheiser HD800 olduğunu düşünüyorum. F/P oranı olarak da bir beats pro dan fersah fersah ilerde. Oyun performansına gelecek olursak bf4 de yaptığım testlerde özellikle ses ayarlarından Hifi modu açıkken kulaklıktan alacağınız keyif tarif edilemez. Gerçekten deneyim edilmeden sözlerle anlatmak imkansız. Hatta sesler o kadar gerçekçi ki silahları susturucu takmadan kullanmak imkansız gibi. Gerçek bir 9 mm silah Nasıl ses çıkarır veya 50 cal. Bir silah Nasıl gümbürder, bir RPG atarken çıkarken o tıslama sesi... Anlatılmaz kesinlikle yaşanmalı. O sebeple oyun ekipmanları yapan firmalardan Ziyade ses mühendislerinin ürün geliştirdiği firmaların kulaklıklarını kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum
1 Yanıt Yanıtla
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c36ab7c4 3 yıl evad3rs
evad3rs

Hem oyun için Hem de dinleyeceğiniz bir çok müzik türü için alınabilecek şu an en iyi kulaklığın Sennheiser HD800 olduğunu düşünüyorum. F/P oranı olarak da bir beats pro dan fersah fersah ilerde. Oyun performansına gelecek olursak bf4 de yaptığım testlerde özellikle ses ayarlarından Hifi modu açıkken kulaklıktan alacağınız keyif tarif edilemez. Gerçekten deneyim edilmeden sözlerle anlatmak imkansız. Hatta sesler o kadar gerçekçi ki silahları susturucu takmadan kullanmak imkansız gibi. Gerçek bir 9 mm silah Nasıl ses çıkarır veya 50 cal. Bir silah Nasıl gümbürder, bir RPG atarken çıkarken o tıslama sesi... Anlatılmaz kesinlikle yaşanmalı. O sebeple oyun ekipmanları yapan firmalardan Ziyade ses mühendislerinin ürün geliştirdiği firmaların kulaklıklarını kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum

Aynen katılıyorum. Sennheiser hd800 ün yanında en pahalı "oyuncu kulaklığı" bile çöp kalır. Kulaklığa çevresel ses için minik minik hoparlörler eklemek teoride güzel gibi görünse de kulaklıkları denediğiniz zaman neyin ne olduğunu anlıyorsunuz. Hiç bir oyuncu kulaklığı kaliteli bir stereo kulaklığın yerini tutamaz.
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Guhong01 3 yıl

evad3rs
Hem oyun için Hem de dinleyeceğiniz bir çok müzik türü için alınabilecek şu an en iyi kulaklığın Sennheiser HD800 olduğunu düşünüyorum. F/P oranı olarak da bir beats pro dan fersah fersah ilerde. Oyun performansına gelecek olursak bf4 de yaptığım testlerde özellikle ses ayarlarından Hifi modu açıkken kulaklıktan alacağınız keyif tarif edilemez. Gerçekten deneyim edilmeden sözlerle anlatmak imkansız. Hatta sesler o kadar gerçekçi ki silahları susturucu takmadan kullanmak imkansız gibi. Gerçek bir 9 mm silah Nasıl ses çıkarır veya 50 cal. Bir silah Nasıl gümbürder, bir RPG atarken çıkarken o tıslama sesi... Anlatılmaz kesinlikle yaşanmalı. O sebeple oyun ekipmanları yapan firmalardan Ziyade ses mühendislerinin ürün geliştirdiği firmaların kulaklıklarını kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum

Adamlar 500tl lik kulaklık inceliyor sen kalkıp 5000tl lik kulaklık en iyisi diyorsun
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merfarukkk 3 yıl
IhtiyarDelikanli
istisnasız bütün oyuncu kulaklıkları çöp ve para tuzağı
Aynen katılıyorum,oyuncu adı altında en kaliteli ürünlerin bi çoğunu deneme fırsatım oldu şu anda a4tech 15 liralık fare kullanıyorum
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cezaalp 3 yıl
Güzel görünüyor , ama cidden kulaklık ağırmış.
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Kabasaakall 3 yıl
Logitech artemis specture 633/933 incelemesini bekliyorum ben 633 aldim fakat ses seviyesi ve bas kalitesini pek beyenmedim ama incelemenizi bekliyorum..
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DH Misafiri 3 yıl
qdry
Bende video oynatıcınızda sesi ile oynarsam ya ses kesilmesi ya sesde çızırtılaşma gibi sorunlarla karşılaşıyorum.Mozillada

ses patlıyor
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experienced 3 yıl
Tam sezer beylik bir inceleme, incelemelerini çok beğenirdim ama kayboldu, nerededir kendileri.
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nnoovvaa 3 yıl experienced
experienced
Tam sezer beylik bir inceleme, incelemelerini çok beğenirdim ama kayboldu, nerededir kendileri.

scroll tv i kurdu.... scroll.com
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