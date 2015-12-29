G.Skill Ripjaws SR910 oyuncu kulaklığı inceleme videosu "10 sürücülü, 7.1 kanal kulaklık"

G.Skill'in oyuncular için hazırladığı kulaklık modeli RipJaws SR910 mercek altında. Toplamda 10 adet neodimyum sürücüye sahip olan 7.1 kanal kulaklığın tüm detaylarını ekranlarınıza getiriyoruz.

Yüksek performanslı RAM ve depolama sürücüleriyle tanıdığımız G.Skill'in oyunculara yönelik yeni donanımlarından RipJaws SR910 kulaklığı tüm detaylarıyla inceleme masasına yatırdık. 10 sürücüsü olan, gerçek 7.1 kanal ses deneyimi vaad eden kulaklığı tüm detayları videomuzda.