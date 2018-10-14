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Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor

7 ay
6,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung Electronics Türkiye, Mobil İş Birimi Strateji ve Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin ile Samsung'un yeni duyurduğu Galaxy A9 ve A7 modellerini konuştuk. Türkiye'ye ne zaman gelecekler?
Samsung ile Kuala Lumpur'a gittik ve yeni 4 kameralı Samsung Galaxy A9 modelini deneme fırsatı bulduk. Samsung'un yeni A serisi stratejisini ve yeni telefon modellerinin ne zaman Türkiye'ye geleceğini Samsung Electronics Türkiye, Mobil İş Birimi Strateji ve Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin'e sorduk.

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dere.beyi 7 ay en beğenilen
yaw hangi şarküteri benim yoğurdum ekşi der...
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Ekrem71.5 7 ay
Mesut Bey cidden yaşlanmışın. Mesut elden GİDİYEAHHHH :D
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ssonerb 7 ay
çinli markaların yenilikçi tavrı samsung gibi isim yapmış firmalara b planını hazırlattı. orta üst seviye 4 kamera derken fiyat olarak kapısacak donanım olarak da rekabetci modeller cıkaracaklar :D:D:D:D sizce bunda bir terslik yokmu :D:D:D
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mavizaman 7 ay
biliyoruz "çok yüksek fiyatlandırmama" çabalarınızı...
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mavizaman 7 ay
"erkekleri bir de benden dinleyin" şakası geldi aklıma serbest çağrışım.
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Seyrim 7 ay
Ellerini cepten çıkarsaydın bide..
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.PanxeR. 7 ay
Ekim itibari ile samsung türkiye cihazlara destek vermeye bıraktı teknik servis işini tamamen teleservice gibi berbat bir firmaya havale ettiler hiç bir şekilde bilgi bile alamıyorsunuz samsung müşteri hizmetleri de destek olmuyor. Yine samsung türkiye promotörleri ve saha ekibi artık prim felan alamıyoruz yılbaşından sonra maaş aldığımıza dua edicez diyor. Şuan türkiyede birtek huawei kullanıcısıyla gerçekten ilgileniyor.
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ertugrul_121 7 ay
oled ekran yanması yüzünden telefonlarını garantiye girmiyor diyen samsung
samsung son 2 yıldır teknik servis şikayeteleri artmış ve gittikçe populerliği azalmış
müsteri azalıyor kendine çeki düzen vermesi lazım yoksa piyasada gözünün yaşına bakmazlar hele türkiye piyasasında
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Tengrist 7 ay
Güncelleme ile telefon bozan tek marka güzelim batarya maaf oldu ağustos güncellemesi sonrasında A7 2017 de 1.5 gün kullandığım telefon 1 günü zor çıkarıyor
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gurkanse 7 ay
ya bir sürü model yapıyolar sonra arkasında durmayı unutuyolar.
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dere.beyi 7 ay en beğenilen
yaw hangi şarküteri benim yoğurdum ekşi der...
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