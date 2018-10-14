Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor

Samsung Electronics Türkiye, Mobil İş Birimi Strateji ve Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin ile Samsung'un yeni duyurduğu Galaxy A9 ve A7 modellerini konuştuk. Türkiye'ye ne zaman gelecekler?

Samsung ile Kuala Lumpur'a gittik ve yeni 4 kameralı Samsung Galaxy A9 modelini deneme fırsatı bulduk. Samsung'un yeni A serisi stratejisini ve yeni telefon modellerinin ne zaman Türkiye'ye geleceğini Samsung Electronics Türkiye, Mobil İş Birimi Strateji ve Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin'e sorduk.