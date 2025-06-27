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    Qualcomm, iki farklı Snapdragon 8 Elite Gen 2 versiyonu geliştiriyor

    Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 2’yi iki farklı üretimle sunmaya hazırlanıyor. Samsung’un 2nm GAA süreciyle geliştirilen özel versiyon, yalnızca Galaxy S26 serisine özel olabilir.

    Qualcomm, iki farklı Snapdragon 8 Elite Gen 2 geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un bir sonraki amiral gemisi mobil işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 2, iki ayrı versiyonla gelebilir. Kod adı “Kaanapali S” olan bu yonganın bir versiyonu halihazırda Samsung’un 2nm GAA üretim süreci ile deneme üretiminde. Bu gelişme, Güney Koreli teknoloji devinin TSMC karşısında yeniden oyun kurucu konumuna gelme ihtimalini artırıyor.

    Daha önceki raporlar, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 2 için yalnızca TSMC’nin 3nm N3P sürecini kullanacağını öne sürmüştü. Ancak son bilgiler, “Kaanapali S” adlı özel bir versiyonun Samsung tarafından üretilebileceğini gösteriyor. Qualcomm'un böylece çift kaynaklı üretim stratejisini hayata geçirme şansı doğmuş olabilir.

    Samsung’un 2nm GAA teknolojisinde önemli ilerleme

    Samsung, 2025’in ilk çeyreğinde yaptığı kazanç açıklamasında, 2nm GAA üretim verimini artırmaya odaklandığını ve yılın ikinci yarısından itibaren müşteri siparişleri almaya başlayacağını duyurdu. Şirketin Exynos 2600 için prototip üretime geçtiği belirtilirken, verimlilik oranlarının yüzde 50’ye yaklaşması hedefleniyor. Mevcut durumda bu oran yüzde 40’ı aşmış durumda.

    Bu bilgiler ışığında kaleme alınan bir rapora göre Snapdragon 8 Elite Gen 2’nin standart versiyonu TSMC tarafından üretilecekken, Samsung imzalı özel versiyon ise yalnızca Galaxy S26 serisine özel olacak.

    Samsung’un deneme üretim süreci başarıyla tamamlanırsa, seri üretim 2025’in ikinci yarısında planlanacak ve resmi seri üretim 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak. Samsung Foundry'nin aylık üretim kapasitesi hakkında net bir rakam bulunmasa da, yıl sonuna kadar önemli bir artış bekleniyor.

    TSMC, 1 Nisan 2025 itibarıyla 2nm siparişlerini almaya başladı ve şu anda litografi yarışında önde görünüyor. Ancak Samsung, ilk 2nm çözümünü eş zamanlı olarak piyasaya sunarak TSMC ile aradaki farkı kapatmayı hedefliyor. Yarı iletken üretiminde rekabetin yakın olması hem şirketler hem de tüketiciler açısından önemli.

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