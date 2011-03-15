Galaxy'nin alt markası KFA2, GeForce GTX 560 X2 üzerinde çalışıyor

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortakları arasında yer alan EVGA ve Galaxy, geçtiğimiz günlerde arka akaya yaptıkları açıklama ile GeForce GTX 460 X2 modelini pazara sunmuşlardı. Yaklaşan GeForce GTX 590 lansmanı öncesinde GeForce GTX 460 X2 ile sürpriz yapan firmalardan Galaxy, bir adım öteye geçmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Galaxy'nin, Avrupa için ekran kartları hazırlayan alt markası KFA2, GeForce GTX 560 X2 modelini lanse etmeye hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre, EVGA'nın modeline karşı performans çıtasını yükseltmek isteyen KFA2, GeForce GTX 460'ın GF104 GPU'su yerine GeForce GTX 560'ın GF114 GPU'sunun çiftini kullanacak. Performans konusunda hem EVGA hem de Galaxy'nin GTX 460 X2 modellerinden çok daha hızlı olması beklenen kartın 2GB GDDR5 bellek ve 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olacağı belirtiliyor. Üç fanlı soğutucu kullanması beklenen KFA2 GeForce GTX 560 X2'nin ne zaman ve hangi fiyat aralığından çıkacağı ise cevapları beklenen sorular arasında yer alıyor.