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Galaxy'nin alt markası KFA2, GeForce GTX 560 X2 üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortakları arasında yer alan EVGA ve Galaxy, geçtiğimiz günlerde arka akaya yaptıkları açıklama ile GeForce GTX 460 X2 modelini pazara sunmuşlardı. Yaklaşan GeForce GTX 590 lansmanı öncesinde GeForce GTX 460 X2 ile sürpriz yapan firmalardan Galaxy, bir adım öteye geçmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Galaxy'nin, Avrupa için ekran kartları hazırlayan alt markası KFA2, GeForce GTX 560 X2 modelini lanse etmeye hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre, EVGA'nın modeline karşı performans çıtasını yükseltmek isteyen KFA2, GeForce GTX 460'ın GF104 GPU'su yerine GeForce GTX 560'ın GF114 GPU'sunun çiftini kullanacak. Performans konusunda hem EVGA hem de Galaxy'nin GTX 460 X2 modellerinden çok daha hızlı olması beklenen kartın 2GB GDDR5 bellek ve 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olacağı belirtiliyor. Üç fanlı soğutucu kullanması beklenen KFA2 GeForce GTX 560 X2'nin ne zaman ve hangi fiyat aralığından çıkacağı ise cevapları beklenen sorular arasında yer alıyor.


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Batuist 8 yıl
gtx460dansa 560ın kullanılması çok daha mantıklı.. alternatifler güzeldir çıkarsınlar tabiki.. daha fazla kesime hitap eder.. fiyatları dengeler vs. vs.
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Red 8 yıl
Valla bu kfa2 nasıl avrupa markasıysa Almanya da Avusturya da falan satılmıyor.Bir tek ingiliz sitelerinde görüyorum
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tahir40 8 yıl
Galaxy üst marka mı ki bi de alt markası var?
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dogo argentino 8 yıl

tahir40

Galaxy üst marka mı ki bi de alt markası var?


kare kökün üssü işte
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Rock_Rage 8 yıl
Hep yapıyorlarda piyasaya cıkmıyor nedense tasarımda kalıyor hersey
SAYGILARLA
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Zeytinbey 8 yıl
Türkiyede satışa çıkar mı acaba?
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xdorukx 8 yıl
bu kartı bekliyorum işte uzn zamandır 3
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adilazimdegilx 8 yıl
Konulara forum içinden girilmiyor...
460x2'ye göre yapılması daha mantıklı bir kart. 5970-GTX590 arasına girecektir.
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setek01 8 yıl
adilazimdegilx

Konulara forum içinden girilmiyor...

460x2'ye göre yapılması daha mantıklı bir kart. 5970-GTX590 arasına girecektir.

HD6990 - gtx590 arasında olacaktı herhalde. 560 SLI sadece 5970'i değil Ares'i de geçiyordu artık taraflı ya da tarafsız olduğu tartışılan yabancı forumlarda. Guru3D ve Techpowerup sitelerindeki reviewlerden alınıtdır. HD6990 ve GTX590 zaten alınası kartlar da olmayacaktır eğer 560x2'ler yaygınlaşırsa. GF114'ün GF100'e göre daha düşük güç tüketimi ve ısı sıcaklık değerlerine sahip olması belirgin bir oc potansiyeliyle birlikte kırpılmış 6990 ve 590'a göre daha cazip bir tasarım olacaktır. Ayrıca Fiyatı da
daha makul!!! (yine de 1000 TL ekseninde) olur sanırım.
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