AMD FSR 4 artık çoğu FSR 3.1 oyununda kullanılabilir

Tam Boyutta Gör AMD, uzun süredir beklenen FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) teknolojisini geniş çapta kullanıma açtı. Şirketin yayınladığı 25.9.1 sürücü güncellemesi ile birlikte FSR 4 artık DirectX 12 tabanlı FSR 3.1 destekli çoğu oyunda etkinleştirilebiliyor.

FSR 4’e sihirli dokunuş

FSR 4, Nvidia’nın DLSS 4 çözümüne rakip olarak konumlandırılıyor ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak düşük çözünürlükte kaybolan pikselleri tahmin edip telafi ediyor. Bu sayede oyuncular, daha yüksek performans ile keskin ve yüksek çözünürlüklü görseller elde edebiliyor. AMD, bu teknolojiyi FSR 3’e göre önemli bir sıçrama olarak tanımlıyor.

Yeni sürücüyle birlikte 85’in üzerinde oyun resmi olarak FSR 4 desteğine kavuştu. Ancak FSR 3.1 tabanlı oyunlarda kullanıcılar, AMD Software: Adrenalin Edition uygulaması üzerinden ayarlara girerek FSR 4’ü manuel olarak etkinleştirebiliyor. Bu işlem, oyunların mevcut FSR 3.1 entegrasyonunun yerine FSR 4 sürümünü devreye alıyor.

FSR 4, mart ayında RX 9000 serisi ekran kartlarıyla birlikte duyurulmuştu ancak oyunlara entegrasyonu yavaş ilerlemişti. Bugün itibarıyla Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima ve F1 25 gibi popüler yapımlar da FSR 4’ü destekleyen oyunlar arasında yer alıyor.

