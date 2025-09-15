Nvidia, TSMC’nin 1,6 nm A16 sürecinin ilk müşterisi olabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, gelecekteki yapay zeka mimarilerini güçlendirmek için TSMC’nin en yeni üretim süreçlerine yöneliyor. Geleneksel olarak Nvidia, Tayvanlı çip devi TSMC’nin en son teknolojilerini kullanmada ilk firmalar arasında yer almıyordu. Bu rol genellikle öncelikle Apple ve ardından MediaTek ve Qualcomm gibi şirketlere aitti. Ancak son bilgiler Nvidia’nın TSMC’nin 1,6 nm A16 sürecinde öncelik sahibi olacağına işaret ediyor.

Nvidia, TSMC A16’yı istiyor

Tam Boyutta Gör 110 nm’den bu yana Nvidia, TSMC’nin en yeni süreçlerini kullanmak yerine mimari geliştirmelere odaklanarak performansı artırmayı tercih etti. A16 ile birlikte ise GAAFET (Gate-All-Around FET) teknolojisi ve SPR (Super Power Rail) gibi yenilikçi güç dağıtım sistemleri devreye girecek. Uzmanlar, bu süreçte en kritik unsurun SPR olacağını belirtiyor.

Öte yandan Nvidia’nın A16 sürecine geçişi 2027 sonu veya 2028 başında gerçekleşebilir. TSMC, A16 sürecinde yüksek hacimli üretime 2026 yılı sonlarına doğru başlayacak. Nvidia’nın Rubin Ultra veya Feynman GPU serilerinde bu teknolojiyi kullanması bekleniyor. Nvidia’nın Feynman mimarisiyle yeni bir sıçrama daha yapması bekleniyor, dolayısıyla A16 ve Feynman en ideal olasılık gibi duruyor.

