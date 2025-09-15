Nvidia, TSMC’nin 1,6 nm A16 sürecinin ilk müşterisi olabilir

Nvidia, TSMC A16’yı istiyor
Öte yandan Nvidia’nın A16 sürecine geçişi 2027 sonu veya 2028 başında gerçekleşebilir. TSMC, A16 sürecinde yüksek hacimli üretime 2026 yılı sonlarına doğru başlayacak. Nvidia’nın Rubin Ultra veya Feynman GPU serilerinde bu teknolojiyi kullanması bekleniyor. Nvidia’nın Feynman mimarisiyle yeni bir sıçrama daha yapması bekleniyor, dolayısıyla A16 ve Feynman en ideal olasılık gibi duruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...