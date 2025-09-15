Giriş
    Nvidia, TSMC’nin 1,6 nm A16 sürecinin ilk müşterisi olabilir

    Nvidia, TSMC’nin 1,6 nm A16 üretim sürecini kullanacak ilk firma olabilir. Nvidia bu hamle ile yapay zeka GPU performansını artırmayı ve rekabette öne geçmeyi hedefliyor.

    Nvidia, gelecekteki yapay zeka mimarilerini güçlendirmek için TSMC’nin en yeni üretim süreçlerine yöneliyor. Geleneksel olarak Nvidia, Tayvanlı çip devi TSMC’nin en son teknolojilerini kullanmada ilk firmalar arasında yer almıyordu. Bu rol genellikle öncelikle Apple ve ardından MediaTek ve Qualcomm gibi şirketlere aitti. Ancak son bilgiler Nvidia’nın TSMC’nin 1,6 nm A16 sürecinde öncelik sahibi olacağına işaret ediyor.

    Nvidia, TSMC A16’yı istiyor

    110 nm’den bu yana Nvidia, TSMC’nin en yeni süreçlerini kullanmak yerine mimari geliştirmelere odaklanarak performansı artırmayı tercih etti. A16 ile birlikte ise GAAFET (Gate-All-Around FET) teknolojisi ve SPR (Super Power Rail) gibi yenilikçi güç dağıtım sistemleri devreye girecek. Uzmanlar, bu süreçte en kritik unsurun SPR olacağını belirtiyor.

    Öte yandan Nvidia’nın A16 sürecine geçişi 2027 sonu veya 2028 başında gerçekleşebilir. TSMC, A16 sürecinde yüksek hacimli üretime 2026 yılı sonlarına doğru başlayacak. Nvidia’nın Rubin Ultra veya Feynman GPU serilerinde bu teknolojiyi kullanması bekleniyor. Nvidia’nın Feynman mimarisiyle yeni bir sıçrama daha yapması bekleniyor, dolayısıyla A16 ve Feynman en ideal olasılık gibi duruyor.

