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Gamescom Oyun Fuarı Genel Değerlendirme

8 yıl
43,7b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu özel videomuzda Bölüm Sonu Canavarı ekibinin Gamescom oyun fuarında gördükleri ve denedikleri yenilikleri ekranlarınıza taşıyoruz. Eğer oyun dünyasının geleceğini merak ediyorsanız bu video tam size göre.


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gongwen598 6 yıl
Satışlara fazla takılmamak lazım.Sonuçta hedef kitleyle ilgili biraz da .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fallen76 8 yıl
harika ve bilgilendirici bir video elinize kolunuza sağlık
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fallen76 8 yıl
teşekkürler
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DH Misafiri 8 yıl
videoları acamaıyorum
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AloneAssassin 8 yıl
Nintendo atakta baya galiba
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DH Misafiri 8 yıl
erdinç iyikul dan böyle bir yorum beklemezdim.DS - PSP karşılaştırmasında satış rakamlarını baz almış.Bu mantıkla hyundai - ferrari karşılaştırmasında galip hyundai olur.
Satışlara fazla takılmamak lazım.Sonuçta hedef kitleyle ilgili biraz da.hardcore oyunculardan daha fazla bayan+aile+çocuk oyuncu vardır.
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Rich Duck 8 yıl

DH Misafiri

erdinç iyikul dan böyle bir yorum beklemezdim.DS - PSP karşılaştırmasında satış rakamlarını baz almış.Bu mantıkla hyundai - ferrari karşılaştırmasında galip hyundai olur.

Satışlara fazla takılmamak lazım.Sonuçta hedef kitleyle ilgili biraz da.hardcore oyunculardan daha fazla bayan+aile+çocuk oyuncu vardır.


Bir oyunda illa aksiyon,kan,dehşet olmadığı zaman hoşuna gitmiyenlerdensin yada daha önce hiç DS oynamamıştın
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DH Misafiri 8 yıl
Way be herifler tekneloji ne kadar da üst düzeye çıkardılar. WAY anassını be.Umarım bu fuarları türkiyede de görmek nasip olur.
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ertantasa 8 yıl
süperdi,tek kelimeyle süperdi.oyun dünyası hakkında tam anlamıyla bolca güncelleme almış oldum :D.
Bir süredir uzaklaşmıştım oyun dünyasından sizin sayenizde oyun gündemini yakalamış oldum çok teşekkürler.
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Obscurty 8 yıl
Teşekkürler
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M@U 8 yıl
Cidden güzel olmuş. Baya bir bilgi içeriyordu.
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Volkanbaba 8 yıl
Güzel video inceleme olmuş oyun kolu kalmıyacak gibi artık
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
kinect zencileri gormuyormus:) diablo 1.5 yıl sonra cıkacaksa cıkmasın hiç kac yıl oldu...
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Divinity 8 yıl
Çok güzel bir video olmuş, gitme şansına erişenlerden biri olamamak kötü..
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lvlono 8 yıl
Diablo III birbuçuk yıl sonramı çıkacakmış? Yeterki çıksın, bize de orginalini almak kalsın :(
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FasTBoY 8 yıl
Baştan sona keyifle izledim...
Yalnız bu Kinect, PlayStation®Move kullananları izlemekte ayrı bir güzel, millet ne şekillere giriyor ekrandakileri yapacam diye.
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yusufsahan 8 yıl
cok guzel söyleyiş olmus tsk ederiz herzaman orjınal oyun alalım arkadaslar...
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