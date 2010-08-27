Gamescom Oyun Fuarı Genel Değerlendirme

Bu özel videomuzda Bölüm Sonu Canavarı ekibinin Gamescom oyun fuarında gördükleri ve denedikleri yenilikleri ekranlarınıza taşıyoruz. Eğer oyun dünyasının geleceğini merak ediyorsanız bu video tam size göre.

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