Gamescom Oyun Fuarı Genel Değerlendirme

Bu özel videomuzda Bölüm Sonu Canavarı ekibinin Gamescom oyun fuarında gördükleri ve denedikleri yenilikleri ekranlarınıza taşıyoruz. Eğer oyun dünyasının geleceğini merak ediyorsanız bu video tam size göre.
DH Misafiri erdinç iyikul dan böyle bir yorum beklemezdim.DS - PSP karşılaştırmasında satış rakamlarını baz almış.Bu mantıkla hyundai - ferrari karşılaştırmasında galip hyundai olur. Satışlara fazla takılmamak lazım.Sonuçta hedef kitleyle ilgili biraz da.hardcore oyunculardan daha fazla bayan+aile+çocuk oyuncu vardır.
Satışlara fazla takılmamak lazım.Sonuçta hedef kitleyle ilgili biraz da.hardcore oyunculardan daha fazla bayan+aile+çocuk oyuncu vardır.
Bir oyunda illa aksiyon,kan,dehşet olmadığı zaman hoşuna gitmiyenlerdensin yada daha önce hiç DS oynamamıştın
Bir süredir uzaklaşmıştım oyun dünyasından sizin sayenizde oyun gündemini yakalamış oldum çok teşekkürler.
Yalnız bu Kinect, PlayStation®Move kullananları izlemekte ayrı bir güzel, millet ne şekillere giriyor ekrandakileri yapacam diye.