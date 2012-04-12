Gartner'a göre bu yıl 119 milyon tablet modeli satılacak

Dünya çapında tablet cihazlarının kullanım oranı hızla artarken önümüzdeki dönem ile ilgili Gartner firmasından yeni bir rapor yayınlandı.





Geçen yıl 60 milyon satış barajına ulaşan tabletler rapora göre bu yıl 119 milyon seviyesine ulaşacak. Artış ise yüzde 98 civarında. iOS 73 milyon tablet ile ilk sırada yer alırken segmentin yüzde 61.4'üne hakim olacak. Android ise yaklaşık 38 milyon tablet satacak ve yaklaşık yüzde 32'lik bir paya sahip olacak. Yılın sonunda piyasaya girmesi beklenen Windows 8 ile birlikte Windows tabletlerin yaklaşık 5 milyon adet satacağı öngörülmüş. RIM'in tabletleri ise 2.6 milyon ile yüzde 2 seviyelerinde.





2013 yılı ise Apple için yavaşlama, rakipleri için ise yükselişe işaret ediyor. Toplam 182 milyon tablet satışında Apple yaklaşık 100 milyon birim ile lider ve oranı yüzde 55 civarında. Android yaklaşık 62 milyon tablet satışı ile yüzde 35 civarında bir orana sahip. Windows'un bu yıl hızlandığı görülüyor ve 14.5 milyon tablet satışı elde ediyor. Oran ise yüzde 8'lerde. RIM BB10 işletim sisteminin de etkisiyle satışlarını 6 milyona çıkarıyor ve yüzde 3.5 oranını yakalıyor.





2016 yılına geldiğimizde ise 370 milyon civarında tablet satılacağı öngörüsüyle karşılaşıyoruz. Bunun 169.6 milyonu iOS, 137.6 milyonu Android, 43.6 milyonu Windows, 17.8 milyonu QNX işletim sistemine ait. Oranlar ise iOS yüzde 46, Android yüzde 37, Windows yüzde 12, RIM yüzde 5 şeklinde.





iOS bakımından öngörüler diğer raporlarla benzeşiyor. Ancak Android işletim sisteminin yüzde 40-45 aralığında bir oran yakalayacağı bekleniyorken bu raporda yüzde 37 olarak en yüksek seviyesine ulaşmış. Windows ve RIM tabletlerin iOS payından çalarken aynı zamanda Android'den de hatırı sayılır bir oran kopardığı göze çarpıyor.