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Gartner'a göre bu yıl 119 milyon tablet modeli satılacak

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünya çapında tablet cihazlarının kullanım oranı hızla artarken önümüzdeki dönem ile ilgili Gartner firmasından yeni bir rapor yayınlandı.

Geçen yıl 60 milyon satış barajına ulaşan tabletler rapora göre bu yıl 119 milyon seviyesine ulaşacak. Artış ise yüzde 98 civarında. iOS 73 milyon tablet ile ilk sırada yer alırken segmentin yüzde 61.4'üne hakim olacak. Android ise yaklaşık 38 milyon tablet satacak ve yaklaşık yüzde 32'lik bir paya sahip olacak. Yılın sonunda piyasaya girmesi beklenen Windows 8 ile birlikte Windows tabletlerin yaklaşık 5 milyon adet satacağı öngörülmüş. RIM'in tabletleri ise 2.6 milyon ile yüzde 2 seviyelerinde.

2013 yılı ise Apple için yavaşlama, rakipleri için ise yükselişe işaret ediyor. Toplam 182 milyon tablet satışında Apple yaklaşık 100 milyon birim ile lider ve oranı yüzde 55 civarında. Android yaklaşık 62 milyon tablet satışı ile yüzde 35 civarında bir orana sahip. Windows'un bu yıl hızlandığı görülüyor ve 14.5 milyon tablet satışı elde ediyor. Oran ise yüzde 8'lerde. RIM BB10 işletim sisteminin de etkisiyle satışlarını 6 milyona çıkarıyor ve yüzde 3.5 oranını yakalıyor.

2016 yılına geldiğimizde ise 370 milyon civarında tablet satılacağı öngörüsüyle karşılaşıyoruz. Bunun 169.6 milyonu iOS, 137.6 milyonu Android, 43.6 milyonu Windows, 17.8 milyonu QNX işletim sistemine ait. Oranlar ise iOS yüzde 46, Android yüzde 37, Windows yüzde 12, RIM yüzde 5 şeklinde.

iOS bakımından öngörüler diğer raporlarla benzeşiyor. Ancak Android işletim sisteminin yüzde 40-45 aralığında bir oran yakalayacağı bekleniyorken bu raporda yüzde 37 olarak en yüksek seviyesine ulaşmış. Windows ve RIM tabletlerin iOS payından çalarken aynı zamanda Android'den de hatırı sayılır bir oran kopardığı göze çarpıyor.

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1980115 Yorum Yaz
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mkt 7 yıl en beğenilen
1 sene sonra bile nasıl bir ipad çıkacağı bilinmiyor kalkıp 2016 yılını hesaplıyorlar...
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Dark Shade 7 yıl
böyle şeyleri tahmin etmek için çok araştıran profesörlere falan gerek yok... aslaaa tam rakamını tutturamazlar...
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khaos 7 yıl
Çin firmaları olmasa android ics yi hiç göremeyecektik açıkçası bu firmalar olmasa tablette android'in gidişatını hiç iyi görmüyorum
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jovanovic 7 yıl
Tablet modeli mi tablet mi satılacak ?

119 milyon farklı tablet modeli vay....
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E_Aydin35 7 yıl
Windows şunlara şu sektördede yetişse ne güzel olur, işi zor ama Windows zor işleri sever yani Microsoft.. :p :))
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vidoko 7 yıl
naapsın adamlar analist ya tutarsa :)
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Guest-F8946C419 7 yıl


Analistlere üniversite'de gülşen mi dinletiyorlar ya ?
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4Crumby 7 yıl
Bunlar da atip tutup para kazaniyo ne kolay is !
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0tyldrm0 7 yıl
İyice saçmaladı bu analistler. Kim önümüzde ki yıl ne olacağını bilebilir ki ? Bence windows tabletler çok popüler olacaktır windows 8 ile. Bu analistler şimdi gelecekte ki telefonların özelleklerinide tahmin ediyorlardır kesin. Beyin bedava...
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Krabu 7 yıl
IOS ve Android tabletlerin dağılımını bilemem ama windows 8 çıkmasıyla birlikte tabletlerde ciddi ivme yapıcağını görmek için müneccim olmaya gerek yok...
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artcraft35 7 yıl
Gartner firması ceosu rüyasında bişeyler görmüş rapor haline getirmiş
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mkt 7 yıl en beğenilen
1 sene sonra bile nasıl bir ipad çıkacağı bilinmiyor kalkıp 2016 yılını hesaplıyorlar...
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