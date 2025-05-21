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    Google Flow yeni yapay zekâ film aracı duyuruldu

    Google Flow yapay zekâ içerik üretme aracı, girdiğiniz görselleri ve metin tabanlı komutları bir araya getirerek projeleriniz için 8 saniyelik klipler oluşturuyor. 

    Google Veo 3 gelişmiş video oluşturma modeli ve Google Imagen 4 görsel oluşturma aracı bu yılın Google I/O konferansında geniş bir yer alırken sürpriz bir duyuru da vardı. Google Flow içerik üreticileri için kısa filmler hazırlıyor. 

    Google Flow nedir?

    Google Flow örneğini sıkça gördüğümüz kısa filmler veya videolar hazırlamak için geliştirildi. Buradaki detay aracın yapay zekâ videoları oluşturmak için kullanılması. Kullanıcının metin tabanlı komutları ve girilen birkaç görsel ile 8 saniyelik klipler oluşturulabiliyor. Yine aracın sahne oluşturma özelliği ile birkaç tane klip birleştirilerek daha uzun videolar elde edilebiliyor. 

    Google Flow uzun metraj film hazırlamaktan ziyade içerik üreticilerin projelerine ekleyebilecekleri kısa fikirler oluşturmalarına olanak tanıyor. Google Flow aracı şimdilik ABD’de Google AI Pro ve Google AI Ultra abonelerine sunuldu. 

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