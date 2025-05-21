Gmail akıllı cevaplar kişisel verilerinizi daha fazla kurcalayacak

Gmail akıllı cevaplar şimdi daha akıllı
Google I/O 2025 konferasında tanıtılan yeni özellik, daha detaylı cevaplar hazırlayabilmek için Gmail gelen kutunuza ve Google Drive dosyalarınıza göz atarak veriler topluyor. Hazırlanan akıllı cevaplarda ise hangi kısmın Google Drive üzerinden, hangi kısmın da önceki epostalardan derlendiği işaretleniyor.
Yine Gemini tabanlı olarak geliştirilen bu yeni özellik, kullanıcıların yazı tarzına en yakın cevabı elde etmeyi amaçlıyor. Yeni akıllı cevap özelliği ücretli Workspace ve Google One AI Premium abonelerine sunulacak. Temmuz ayında alfa sürümüyle Google Labs üzerinden sunulacak özellik, sonbahar döneminde yaygın kullanıma geçecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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