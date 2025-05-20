Google Meet kendi sesinizde anlık tercüme yapabilecek

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Tam Boyutta Gör Pandemi dönemindeki kadar yoğun olmasa da sesli ve görüntülü konferans araçları önemini korumaya devam ediyor. Haliyle bu alanda da önemli bir rekabet var. Google Meet rekabette öne geçmek için dikkat çekici bir adım attı.

Google Meet canlı tercüme

Google I/O 2025 konferansında tanıtılan Google Meet özelliği, kullanıcıların kendi sesinde ve tonlamasında anlık tercüme yapılmasını sağlıyor. Gemini temelinde şekillenen özellik, kullanıcı konuşurken dublaj şeklinde karşı dile anlık olarak çeviriyor ve tonlamaları da uyumlu hale getiriyor.

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Google Meet anlık tercüme özelliği şimdilik İngilizce-İspanyolca arasında karşılıklı tercüme yapıyor. Google yaz aylarında Almanca, İtalyanca ve Portekizce dillerini de ekleyecek. AI tercüme özelliği Google AI Pro ya da yeni duyurulan Google AI Ultra abonelerine özel olacak.

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Google Meet dublaj çevirilere başladı