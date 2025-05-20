Google Meet kendi sesinizde anlık tercüme yapabilecek

Google Meet canlı tercüme
Google I/O 2025 konferansında tanıtılan Google Meet özelliği, kullanıcıların kendi sesinde ve tonlamasında anlık tercüme yapılmasını sağlıyor. Gemini temelinde şekillenen özellik, kullanıcı konuşurken dublaj şeklinde karşı dile anlık olarak çeviriyor ve tonlamaları da uyumlu hale getiriyor.
Google Meet anlık tercüme özelliği şimdilik İngilizce-İspanyolca arasında karşılıklı tercüme yapıyor. Google yaz aylarında Almanca, İtalyanca ve Portekizce dillerini de ekleyecek. AI tercüme özelliği Google AI Pro ya da yeni duyurulan Google AI Ultra abonelerine özel olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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