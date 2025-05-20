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    Anlık Bildirim

    Google Meet kendi sesinizde anlık tercüme yapabilecek

    Google Meet konferanslarında farklı dillerdeki katılımcılar artık birbirleri ile çok kolay bir şekilde anlaşabilecekler. Google yeni dublaj çeviri özelliğini kullanıma sundu. 

    Google Meet Tam Boyutta Gör
    Pandemi dönemindeki kadar yoğun olmasa da sesli ve görüntülü konferans araçları önemini korumaya devam ediyor. Haliyle bu alanda da önemli bir rekabet var. Google Meet rekabette öne geçmek için dikkat çekici bir adım attı. 

    Google Meet canlı tercüme

    Google I/O 2025 konferansında tanıtılan Google Meet özelliği, kullanıcıların kendi sesinde ve tonlamasında anlık tercüme yapılmasını sağlıyor. Gemini temelinde şekillenen özellik, kullanıcı konuşurken dublaj şeklinde karşı dile anlık olarak çeviriyor ve tonlamaları da uyumlu hale getiriyor. 

    Google Meet anlık tercüme özelliği şimdilik İngilizce-İspanyolca arasında karşılıklı tercüme yapıyor. Google yaz aylarında Almanca, İtalyanca ve Portekizce dillerini de ekleyecek. AI tercüme özelliği Google AI Pro ya da yeni duyurulan Google AI Ultra abonelerine özel olacak. 

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