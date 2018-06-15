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Gears 5 "Yeni Gears of War umut vadediyor"

11 ay
3b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5'de Kait ile birlikte tüm maceranın başına dönüyoruz. Sinematik tanıtımıyla umut vadeden oyun, sevenlerini hikaye yönünden tatmin edebilecek mi?

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OldGamers86 11 ay
Güzel oyun olur umarım. 3. Oyundan sonra bozdu.
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Metal-Gear 11 ay
Yaratıklar falan değişik görünüyor baya, çeşitleri de fazlaysa çok güzel olur bu açıdan. 4. oyunda 3 - 5 dakikaya bir uçaklardan atılan robotlarla savaşmaktan bıkkınlık gelmişti, bu kadar çizgisel boş bir aksiyon olamazdı heralde. Bu sefer bu tarz bir hataya düşmesinler yeter ki.
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Cute Hentai 11 ay
Kait'in saçlarını görebildik sonunda. Bere de yakışıyordu gerçi. :)
James'inde babası gibi sayko tarza dönmesi çok iyi oldu.
Kendi araların da cebelleşiyorlar. Siyahi COG hain çıkacak gibi oyunun sonlarına doğru ama fragmandan sonra ters köşede yapabilirler.
Kait, ananın intikamını alda, sonra James'e yoğunlaşırsın. James zaten dibine düştü düşecek sende boş değilsin zaten.
Marcus'da sövmeye devam etsin. Sweeeet :)
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-Dark Poison- 11 ay
Bu oyun diğer Gearslara göre çok daha farklı,hikaye odaklı görünüyor.Serinin yeni bir kana,persfektife çok ihtiyacı var.5 oyun bunu verecek gibi.
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Persona_Non_Grata 11 ay
4. oyun rezaletti , birinci oyunun yerini tutamadı hiç biri,bundan da ümitli değilim.
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DiyarDilimPırasa 11 ay
4. Oyun hikaye bakımından iyi degildi. Mekanlar da nedense bosuma gitmedi. Umarım 5. Oyunda düzgün bir iş çıkarırlar Gears'te.
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