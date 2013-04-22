Gelen bilgilere göre Sigma yeni "Art" serisi lensler üzerinde çalışıyor

Fotoğraf dünyasında ürettiği dijital fotoğraf makinelerinden çok başarılı optik ürünleri ile tanınan Sigma, ortaya atılan son bilgilere göre yeni lensler üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta zoom klasmanında F/1.8 sabit diyafram değeri ile dünyanın en hızlı lensli olarak lanse edilen 18-35mm f/1.8 DC HSM modelini duyuran Sigma, firmaya yakın kaynaklardan öğrenilen söylentilere göre Art serisinde yer alacak olan yeni 135mm F/1.8 DG OS ve 24mm F/1.4 DG lens modelleri üzerinde de çalışıyor. Ayrıca firmanın üst seviye fotoğraf kalitesi amacıyla tasarladığı Art serisi lens modelleri dışında, hali hazırda piyasada olan 50mm F/1.4 lens modelinin de yenileceği belirtiliyor.

Lenslerin çıkış tarihleri hakkında kesin bir bilgi yer almıyor olsa da, önümüzdeki sene içerisinde Sigma tarafından kullanıcılar karşısına çıkartılmaları bekleniyor.





http://photorumors.com/2013/04/21/sigma-rumored-to-announce-135mm-f1-8-dg-os-art-lens/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotoRumors+%28PhotoRumors.com%29