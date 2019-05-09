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“Yosun bazlı biyoreaktör”, ISS’de oksijen ve yiyecek üretecek

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yeni bir deneye hazırlanıyor. İstasyon içinde oksijen ve yiyecek üretmeye yarayacak “Yosun bazlı biyoreaktör” sayesinde uzay görevlerinin seyri değişebilir.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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“Yosun bazlı biyoreaktör”, ISS’de oksijen ve yiyecek üretecek

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görev yapan astronotlar uzun soluklu uzay görevlerinde sağlayabileceği faydaları incelemek üzere, yosun bazlı bir biyoreaktörü test etmeye başlayacaklar.

Pazartesi günü ISS’ye ulaşan “Fotobiyoreaktör” adı verilen cihaz, karbondioksiti solunabilir oksijene çevirmekle kalmıyor aynı zamanda astronotların tüketebilecekleri besin de üretebiliyor. Söz konusu cihaz, yeni bir kapalı yaşam destek çevrim sisteminin hayata geçirilmesi kapsamında bir kilometre taşı olarak görülüyor. Eğer sistem başarılı olursa, astronotların uzaydaki görevlerini Dünya’dan gönderilen destek malzemelerine ihtiyaç duymaksızın sürdürebilecekleri ifade ediliyor.

Fotobiyorektörün, ISS’ye 2018 yılında gönderilen İleri Seviye Kapalı Çevrim Sistemiyle (Advanced Closed-Loop System-ACLS) uyumlu olarak çalışacağı belirtilmiş. Astronotların soluk verdiklerinde üretilen karbondioksitteki metan ve suyu ayıran ACLS’ye ilave olarak, Fotobiyorektörde bulunan yosun ise artakalan karbondioksiti oksijene çevirecek.

Klorella yosunu adlı bir yosun türünün yetiştirileceği deneyle birlikte sağlanacak oksijenin yanında, protein bakımından zengin olan yosunun astronotların ihtiyacı olan günlük kalorinin %30’unu da karşılayabileceği vurgulanıyor.

“Yosun bazlı biyoreaktör”, ISS’de oksijen ve yiyecek üretecek
 

Alman astronot Oliver Angerer Space.com’a yaptığı açıklamada, “Hibrit yaklaşımla ortaya koyduğumuz sonuçlar, yaşam destek sistemlerinin sınırlarını zorladığımızı gösteriyor. Bahsi geçen sistemleri daha çok, farklı gezegenlerde kurulacak üsler ve uzun soluklu uzay görevleri için kullanmayı düşünüyoruz. Sistemin temellerini bu kadar erken atmamamızın nedeni ise bu tür cihazları ihtiyaç halinde derhal kullanıma gerekliliğidir.” ifadelerini kullanmış.


https://www.space.com/space-station-algae-experiment-fresh-air.html Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 hf.
Arkadan çıkan metanı da iticilere yönlendirsinler, günde 1 öğün de kuru-pilav versinler.
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Amd64x2 1 hf.
Düz dünyacılardan güzel bir performans bekliyorum.
(Küreci değilim, düz dünyacı da değilim, nasıl daha güzel ve yaşanabilir kılınabilirciyim)
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