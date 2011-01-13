Genius, CES 2011'de Yeni Ürünlerinin Prömiyerini Yapıyor

LAS VEGAS, Consumer Electronics Show



KYE Systems Corp.'un markalarından biri olan Genius (www.geniusnet.com), en son çıkan eğlenceli, yenilikçi ve ödül kazanmış ürünlerini, 2011 Consumer Electronics Show (CES)'te sergileyeceğini duyurdu.



Bilgisayar çevre birimleri için en yeni trendlerin sergileneceği Uluslararası CES 2011, 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas, Nevada'da yapılacak.



Genius'ın öne çıkan ürünleri arasında G-Shot HD580T Camcorder, FaceCam 1050 HD Web cam, Çocuk Tasarımcı tableti, SP-i300 Hoparlörlü Taşınabilir MP3 Çalar, Bluetooth Klavye ve GS-i900 Kılıf (iPad için) ile iki yeni fare de bulunuyor.

G-Shot HD580T Camcorder – Dokunmatik ekranlı Full HD Camcorder 30fps/1920 x 1080 piksel video çekimi yapabildiği gibi fotoğraf da çekiyor.

FaceCam 1050 – 3D HD web cam 720P HD görüntü sensörüne sahip ve üç boyutlu video kaydını destekliyor.

Çocuk Tasarımcı Tableti – Eğitim ve öğrenme için oyunlara da sahip olan yenilikçi tablet sayesinde 3-8 yaş arası çocuklar yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayacaklar.

SP-i300 – Taşınabilir MP3 çalar ile hoparlör kombinasyonundan oluşan SP-i300, her türlü USB aygıtından MP3/WMA türündeki müzik dosyalarını çalabildiği gibi AUX-in fonksiyonu sayesinde bilgisayar, iPad, iPod ve cep telefonuna da bağlanabiliyor.

Kalem Fare – fare olarak kullanılan kablosuz kalem, 1200 dpi takip teknolojisi ve 2,4 GHz kablosuz teknolojisi ile fare kullanımında yeni bir çığır açıyor.

Tüm bu ürünler ve daha fazlası, Genius'a ait Hilton Hospitality Suite, #3121 numaralı stantta yer alacak.

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