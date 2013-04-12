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Genius, Ring Mouse 2 isimli yeni fare modelini duyurdu

6 yıl
1,8b
1
8
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Genius, Ring Mouse 2 isimli yeni fare modelini duyurdu
Ürettiği donanım ürünleri ile tanıdığımız firmalardan Genius, Ring Mouse 2 ismini verdiği giyilebilir fare modelini duyurdu.
Yeni geliştirilen Genius Ring Mouse 2, yerine geldiği modele göre çok daha şık bir tasarıma ve yüzük şeklinde parmağa takılarak kullanılma yapısına sahip. Kullanılacak bilgisayar sistemine USB üzerinden takılacak nano alıcı ile 10 metre mesafeye (RF 2.4GHz) kadar kablosuz olarak çalışabilen fare modeli, üzerinde yer alan beş adet tuş ile standart farelerle yapılan bütün işlemleri yerine getirilebiliyor. Fare imleci kontrolü için ise 1250 dpi çözünürlüğünde bir dokunmatik paneli ve Air Cursor özelliği bulunan model, bu şekilde ister dokunmatik panel üzerinden, istenirse de el hareketleri ile işlemlerin yerine getirilmesine imkan sağlıyor.
 
Genius, Ring Mouse 2 isimli yeni fare modelini duyurdu
Özellikle devamlı seyahat eden kişiler için oldukça kullanışlı olduğu belirtilen fare, Windows 8, 7, Vista ,XP ya da Mac OSX 10.4 ve üzeri işletim sistemlerinde rahatça çalışabiliyor. Genius Ring Mouse 2, nano alıcısını gövdesi üzerinde yer alan özel bölümde taşıyabilirken, gene üzerinde yer alan ışıkları ile de, dahili lityum-iyon bataryasının güç durumu hakkında kullanıcılara bilgi verebiliyor.
33.6x38.7x26.14mm boyuta ve alıcı ile beraber toplam 11 gram ağırlığında olan Genius Ring Mouse 2'nin şuan için satış fiyatı ya da piyasaya çıkış tarihi hakkında bir bilgi yer almıyor.

http://www.geniusnet.com/wSite/ct?xItem=56975&ctNode=3619&mp=1 Yorum Yaz
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alito 6 yıl en beğenilen
Zikirmatik'e benziyor
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ssbrutality 6 yıl
en az 3 posta ne la? iliklerin biter evlat,dikkat et
1 Yanıt Yanıtla +4
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rafetcihan 6 yıl
teknoloji severler için nişan yüzüğü olabilir.. ayrıca cemaatçilerin zikirmatiğine benziyo :S
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MxFxOx 6 yıl
o tuşlara nasıl basıcam ben :D
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alito 6 yıl en beğenilen
Zikirmatik'e benziyor
Yanıtla +6
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ssbrutality 6 yıl
en az 3 posta ne la? iliklerin biter evlat,dikkat et
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Güzel gibi duruyor ama uzun süreli kullanımlarda sorun çıkmaz mı ?
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Cidelee 6 yıl
OverClocK1ng
enaz3postao degilde ring diye bi film vardi feci korkmuştum zamaninda..
Bence sen bir yorum yazmadan önce enaz3posta düşün, sonra yaz.Hangi mesajını görsem eksi bombardımanına uğruyorsun...

Eksi artı ile ego tatmini yapmıyor gibi, umurunda mı sanıyosun aldığı eksileri
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OverClocK1ng 6 yıl
enaz3posta
o degilde ring diye bi film vardi feci korkmuştum zamaninda..

Bence sen bir yorum yazmadan önce enaz3posta düşün, sonra yaz.
Hangi mesajını görsem eksi bombardımanına uğruyorsun...
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enaz3posta 6 yıl
o degilde ring diye bi film vardi feci korkmuştum zamaninda..
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