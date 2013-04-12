Genius, Ring Mouse 2 isimli yeni fare modelini duyurdu

Ürettiği donanım ürünleri ile tanıdığımız firmalardan Genius, Ring Mouse 2 ismini verdiği giyilebilir fare modelini duyurdu.

Yeni geliştirilen Genius Ring Mouse 2, yerine geldiği modele göre çok daha şık bir tasarıma ve yüzük şeklinde parmağa takılarak kullanılma yapısına sahip. Kullanılacak bilgisayar sistemine USB üzerinden takılacak nano alıcı ile 10 metre mesafeye (RF 2.4GHz) kadar kablosuz olarak çalışabilen fare modeli, üzerinde yer alan beş adet tuş ile standart farelerle yapılan bütün işlemleri yerine getirilebiliyor. Fare imleci kontrolü için ise 1250 dpi çözünürlüğünde bir dokunmatik paneli ve Air Cursor özelliği bulunan model, bu şekilde ister dokunmatik panel üzerinden, istenirse de el hareketleri ile işlemlerin yerine getirilmesine imkan sağlıyor.

Özellikle devamlı seyahat eden kişiler için oldukça kullanışlı olduğu belirtilen fare, Windows 8, 7, Vista ,XP ya da Mac OSX 10.4 ve üzeri işletim sistemlerinde rahatça çalışabiliyor. Genius Ring Mouse 2, nano alıcısını gövdesi üzerinde yer alan özel bölümde taşıyabilirken, gene üzerinde yer alan ışıkları ile de, dahili lityum-iyon bataryasının güç durumu hakkında kullanıcılara bilgi verebiliyor.

33.6x38.7x26.14mm boyuta ve alıcı ile beraber toplam 11 gram ağırlığında olan Genius Ring Mouse 2'nin şuan için satış fiyatı ya da piyasaya çıkış tarihi hakkında bir bilgi yer almıyor.

http://www.geniusnet.com/wSite/ct?xItem=56975&ctNode=3619&mp=1